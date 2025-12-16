ΥΠΕΞ: Δεδηλωμένη η βούληση του ΓΓ ΟΗΕ για συνέχιση προσπαθειών στο Κυπριακό

Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 16.12.2025 - 12:42
Είναι δεδηλωμένη η βούληση του ΓΓ των ΗΕ για συνέχιση των προσπαθειών του για το Κυπριακό, δήλωσε την Τρίτη ο ΥΠΕΞ Κωνσταντίνος Κόμπος, κάνοντας εκ νέου αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνάντηση των ηγετών και την τοποθέτηση για λύση στη βάση των ψηφισμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ.

Μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Κόμπος κλήθηκε να σχολιάσει αναφορά της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, για την διευρυμένη συνάντηση και ό,τι χρειάζεται καλή προετοιμασία καθώς και να τοποθετηθεί σε παρατήρηση ότι εν ολίγοις τίθεται εν αμφιβόλω η πραγματοποίησή της.

Αφού ξεκαθάρισε ότι δεν συμφωνεί με την προσέγγιση αυτή ο κ. Κόμπος είπε ότι είναι θέμα ερμηνείας και ότι σε κάθε περίπτωση τις προσκλήσεις είναι ο Γενικός Γραμματέας που τις στέλνει.

"Εντέλει ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να λάβει υπόψη του μία σειρά από δεδομένα. Πολλά από αυτά έχουν και μία πρακτική διάσταση. Ως εκ τούτου, η τελική απόφαση ήταν και παραμένει πάντοτε με το Γενικό Γραμματέα, του οποίου η βούληση είναι δεδηλωμένη σε ό, τι αφορά την συνέχεια εντατικής ενασχόλησης με το Κυπριακό", ανέφερε.

Ο κ. Κόμπος συνέχισε λέγοντας ότι το ζήτημα της πενταμερούς και η χρονική στιγμή στην οποία θα επιλέξει  ο ΓΓ να προχωρήσει, θα εξαρτηθεί φυσικά από το πώς προχωρούν, ενδεχομένως τα πράγματα, αλλά και από μία σειρά από άλλες παραμέτρους.

"Από δικής μας πλευράς τουλάχιστον είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι και έτοιμοι το συντομότερο δυνατόν. Θα ήταν ιδανικό εάν εκεί μπορούμε να φτάσουμε σε μία μορφή ανακοίνωσης ότι μπαίνουμε πλέον στην ουσιαστική διαπραγμάτευση. Άρα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Εκκρεμεί ακόμη η συνάντηση της κυρίας Ολγκίν με τον Τούρκο ΥΠΕΞ άρα να δώσουμε χρόνο", ανέφερε.

Σε άλλη ερώτηση για το θέμα επανέλαβε ότι δεν συμφωνεί με την περιγραφή αν τίθεται εν αμφιβόλω ή όχι η πενταμερής αλλά αυτό το οποίο έχει προσπαθήσει να εξηγήσει είναι ότι αυτό [η ημερομηνία σύγκλησής της] είναι κάτι που αφορά τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, πότε και με ποια ατζέντα θα γίνει.

"'Αρα νομίζω δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα λεγόμενα στα πλαίσια μιας συνέντευξης [της κ. Ολγκίν], ενώ υπάρχουν τόσα άλλα τα οποία έχουν δρομολογηθεί, δηλαδή στην ίδια συνέντευξη, λόγου χάρη βλέπουμε ότι γίνεται αναφορά στα ψηφίσματα στο ανακοινωθέν μετά τη συνάντηση των ηγετών. Οπότε είναι ενδεχομένως και που επιλέγει κάποιος να θέσει την έμφαση ή αν θέλει να το δώσει στο θετικό ή στο αρνητικό", ανέφερε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε ότι η ε/κ πλευρά ενημερώθηκε για τις συναντήσεις της κ. Ολγκίν στην Αθήνα αλλά δεν θα μιλήσει εκ μέρους των συνομιλητών της.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Live εικόνα: Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια της Βουλής – Μέρα 2η

Συνεχίζεται η συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

