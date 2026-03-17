Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι απολύτως ασφαλής προορισμός για ταξίδια, διακοπές, επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα» - Βίντεο

 17.03.2026 - 10:25
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τονίζει ότι η Κύπρος αποτελεί έναν απολύτως ασφαλή προορισμό για ταξίδια, επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, σε συνέντευξή του στο Money-tourism.gr, υπογραμμίζοντας τη θεσμική και οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Όπως σημειώνει, «η Κύπρος είναι απολύτως ασφαλής για διακοπές, ταξίδια και επενδύσεις», ενώ επισημαίνει ότι στόχος είναι «η Κύπρος να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό τουριστικό προορισμό δώδεκα μηνών».

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στη σημαντική άνοδο του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας πως «τα αποτελέσματα στον Τουρισμό είναι απότοκος της στενής συνεργασίας κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα», ενώ εκφράζει αισιοδοξία για το 2026, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η χώρα λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και δίνει έμφαση στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της, σημειώνοντας πως το βασικό ζήτημα δεν είναι η ασφάλεια, αλλά η αντίληψη που επικρατεί σε ορισμένες αγορές.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα