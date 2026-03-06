Μήνυμα ενότητας και επιστροφής στις αξίες από τον Γιώργο Παμπορίδη – Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια του Επιτελείου του στη Λευκωσία

Στη λεωφόρο Διγενή Ακρίτα, βρέθηκε πλήθος υποστηρικτών, παλαιών στελεχών της παράταξης αλλά και νέων ανθρώπων, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη πολιτικής αναγέννησης και επιστροφής στις ιδρυτικές αρχές του Δημοκρατικού Συναγερμού.

​Ο Γιώργος Παμπορίδης, απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, έκανε μια αναδρομή στη δική του πορεία από τα μαθητικά του χρόνια στο εντευτήριο της Αγίας Ελένης, τονίζοντας ότι η ταυτότητα του Συναγερμικού δεν είναι «βρισιά», αλλά τίτλος τιμής που συνδέεται με την προσφορά στην πατρίδα. Στην ομιλία του, η οποία χαρακτηρίστηκε από ευθύτητα και πολιτικό θάρρος, ο υποψήφιος βουλευτής δεν δίστασε να θίξει τα κακώς κείμενα της σύγχρονης πολιτικής σκηνής, κάνοντας λόγο για μια βαθιά θεσμική και ηθική κρίση που μαστίζει τον τόπο.

​«Πριν αρχίσω θέλω να εκφράσω από καρδιάς τις ευχαριστίες μου που είσαστε σήμερα μαζί μου. Βλέπω πολλά αγαπημένα πρόσωπα, ΔΗΣΥτες της γενιάς του '80, Πρωτοπόρους της Αθήνας και της Αγγλίας που έδειξαν πως η πολιτική χρειάζεται ώριμη σκέψη και σοβαρότητα. Γαλουχήθηκα με τις αξίες που μας όρισε ο ιδρυτής μας και οι οποίες υπήρξαν παρακαταθήκες που δεν προδώσαμε ποτέ. Στη δική μας σκέψη δεν μπερδέψαμε ποτέ τον Κολοκοτρώνη, τον Αυξεντίου και τον Μάτση με τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι. Δεν μπερδέψαμε ποτέ την αγάπη μας για την Ελλάδα ως έννοια αντίθετη της λατρείας μας προς την Κύπρο».

​Συνεχίζοντας, ο πρώην Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις προκλήσεις της εποχής, επισημαίνοντας ότι ο κόσμος μετακινείται από μια περίοδο ειρήνης σε ένα σκηνικό πολέμου και αστάθειας. Υπογράμμισε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της πατρίδας είναι ο εσωτερικός διχασμός που υπηρετούν οι δημαγωγοί και οι λαϊκιστές. Για την κατάσταση εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, σημειώνοντας ότι επιτράπηκε στα «εγώ» να τεθούν πάνω από το καλό του κόμματος και του τόπου, οδηγώντας την παράταξη σε «λασπόνερα».

​«Αυτό ακριβώς είναι που με έκανε να επιστρέψω στην πολιτική κονίστρα και πάλι και να επιχειρήσω να μπω στη Βουλή. Τώρα είναι ώρα κρίσιμων επιλογών. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποτελεί διαχρονικά τη φωνή της ευθύνης και της λογικής, αρκεί να παραμένει πιστός στις αξίες του και να βάζει το συλλογικό πάνω από το ατομικό», τόνισε ο κ. Παμπορίδης, υπενθυμίζοντας τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, όπως το ΓεΣΥ, που φέρουν τη σφραγίδα της παράταξης.

​Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε τους πολίτες σε έναν κοινό αγώνα ενόψει των εκλογών του 2026, με στόχο να καταστεί ο Συναγερμός ξανά ηγέτιδα πολιτική δύναμη. Ζήτησε από τους υποστηρικτές του να εργαστούν για μια Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη, μακριά από μισαλλοδοξία και φανατισμό, ώστε να δοθεί ξανά ελπίδα και προοπτική στα παιδιά της χώρας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα ενθουσιασμού, με τους παρευρισκόμενους να εκφράζουν τη στήριξή τους στην υποψηφιότητά του για μια Βουλή που θα υπηρετεί τον άνθρωπο με αξιοπρέπεια και συνέπεια.