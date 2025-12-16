Πορεία διαμαρτυρίας Κύπριων αγροτών με τρακτέρ στη Λευκωσία την Πέμπτη

Σε ανακοίνωση τους, οι Αγροτικές Οργανώσεις: ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση, Ευρωαγροτικός, αναφέρουν ότι ενωμένο το Οργανωμένο Αγροτικό Κίνημα της Κύπρου, ανταποκρινόμενο στις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών τους Οργανώσεων στις Βρυξέλλες, COPA-COGECA, (ομοσπονδία των Αγροτικών Οργανώσεων και των Συνεταιρισμών των κρατών μελών της Ε.Ε.) θα συμμετέχουν στην Πανευρωπαϊκή αγροτική κινητοποίηση την Πέμπτη 18, Δεκεμβρίου, 2025.

Σημειώνουν ότι η κεντρική κινητοποίηση θα γίνει στις Βρυξέλλες ενώ τα κράτη μέλη που είναι μακριά όπως η Κύπρος, θα κινηθούν στις χώρες τους.

«Ο βασικός λόγος, της διαμαρτυρίας είναι η πρωτοφανή πίεση που δέχεται ο Πρωτογενής Τομέας, η εξάρτηση από τις εισαγωγές, η απόφαση για αλλαγή της αρχιτεκτονικής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027 με μείωση του προϋπολογισμού, οι Γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς και οι επιπτώσεις από την κλιματική κρίση, που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς», προσθέτουν.

Ο αγροτικός τομέας χρειάζεται τολμηρές, σαφείς και απτές λύσεις για τα χωράφια, τις φάρμες και τους συνεταιρισμούς μας, δηλαδή μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτούμενη ΚΑΠ μετά το 2027, δίκαιους και διαφανείς εμπορικούς κανόνες που προστατεύουν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα παραγωγής και πραγματική απλούστευση και μείωση της γραφειοκρατίας, καταλήγουν οι Αγροτικές Οργανώσεις, στην ανακοίνωση τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ