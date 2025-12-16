Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Lenos Kyriakou: Ο 28χρονος Παφίτης που αλλάζει τη luxury μόδα στην Κύπρο με τη Freezty

 16.12.2025 - 13:57
Lenos Kyriakou: Ο 28χρονος Παφίτης που αλλάζει τη luxury μόδα στην Κύπρο με τη Freezty

Η Freezty δεν είναι πλέον απλά ένα brand – είναι φαινόμενο.

Στην Κύπρο, η high-end luxury μόδα απέκτησε νέο πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο λέγεται Λένος Κυριακού.

Ο 28χρονος επιχειρηματίας από την Πάφο κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να κάνει την Freezty το αγαπημένο brand των κορυφαίων influencers στην Κύπρο και την Ελλάδα, φέρνοντας την πολυτέλεια πιο κοντά από ποτέ στους fashion lovers.

Η συνεργασία - σταθμός

Το 2025, η Freezty έκανε μια κίνηση-Ματ: συνεργάστηκε με την Τράπεζα Κύπρου, προσφέροντας δόσεις με €0 αρχικά για τα προϊόντα της μέσο της υπηρεσίας FLEKSY.

Η πρωτοποριακή αυτή κίνηση έφερε την πολυτέλεια στα χέρια περισσότερων πελατών χωρίς να χάσει καθόλου από την αποκλειστικότητα που χαρακτηρίζει το brand.

Το giveaway που «έριξε» το Instagram

Λίγους μήνες μετά, η κορυφαία influencer Ιωάννα Τούνη ανέβασε το hype ακόμη πιο ψηλά με ένα εντυπωσιακό giveaway αξίας 15.000€, φέρνοντας τη Freezty στο επίκεντρο της δημοσιότητας και αφήνοντας το κοινό με το στόμα ανοιχτό.

 

 

Αλλά πίσω από την επιτυχία δεν κρύβεται μόνο τύχη.

Ο Λένος Κυριακού συνδυάζει επιχειρηματική ευελιξία, όραμα και αισθητική για πολυτέλεια με μια μοναδική ικανότητα να δημιουργεί brands που ξεχωρίζουν και να μιλάει στην γλώσσα των πελατών του. Η Freezty είναι μόνο η αρχή: ο Λένος διατηρεί και άλλες επιχειρήσεις, δείχνοντας ότι η νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο έχει πλέον πρόσωπο – και αυτό είναι φιλόδοξο, κομψό και… ασταμάτητο.

Το brand συνεχίζει να καινοτομεί, να εξελίσσεται και να θέτει νέα πρότυπα στη luxury μόδα, αφήνοντας τους followers και τους πελάτες να αναρωτιούνται: αν αυτό είναι το ξεκίνημα, τι θα ακολουθήσει;

