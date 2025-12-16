Εκοιμήθη ο πατήρ Μενέλαος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης η Εκκλησία Αγίων Βαρνάβα & Ιλαρίωνος της Περιστερώνας.

Η κηδεία του θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Ευρύχου, αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 στις 07:00 όπου θα τελεστεί Όρθος και Θεία Λειτουργεία και στη συνέχει το σκήνωμα του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 το μεσημέρι προϊσταμένου του Μητροπολίτη Μόρφου, Νεόφυτου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο μακαριστός πρεσβύτερος που καταγόταν από την Ευρύχου, γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1928 και νυμφεύθηκε την Ελπίδα Μακαρίτη με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1957 και ακολούθως Πρεσβύτερος το 1958 από τον Μητροπολίτη Κυρηνείας Κυπριανό από τον οποίο χειροτονήθηκε πνευματικός και διετέλεσε εφημέριος της κοινότητας Ευρύχου.