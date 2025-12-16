Κυπριακό start-up πρωτοπορεί: Η Aseto AI φέρνει την επανάσταση στην αναγνώριση ομιλίας για την ελληνική γλώσσα και την κυπριακή διάλεκτο

Αξιοποιώντας προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης και προσαρμογής μοντέλων, η Aseto AI έχει επιτύχει εντυπωσιακή βελτίωση στην αναγνώριση ομιλίας για τις δύο αυτές γλωσσικές παραλλαγές. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα μεγάλο άλμα για την τεχνολογία Voice AI στην περιοχή, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και καταναλωτές σε ολόκληρη την Κύπρο και την Ελλάδα. «Είμαστε απίστευτα περήφανοι για αυτό το επίτευγμα», δήλωσε ο Γιώργος Κουμαντάρης, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της Aseto AI και συνιδρυτής της HFM. «Η τεχνητή νοημοσύνη φωνής έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τον τρόπο που λειτουργούν οι οργανισμοί. Αλλά, μέχρι σήμερα, η τεχνολογία δεν κατανοούσε πραγματικά τις τοπικές μας γλώσσες και τις ιδιαιτερότητές τους. Με τη βελτίωση της αναγνώρισης γενικά της ελληνικής γλώσσα αλλά και ειδικά της κυπριακής διαλέκτου, διασφαλίζουμε ότι οι επιχειρήσεις μας μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν πλήρως τη δύναμη της ΤΝ με τους δικούς τους όρους».

Αυτή η καινοτομία συνάδει με την ευρύτερη αποστολή της Aseto AI: να βοηθήσει τις κυπριακές και ελληνικές επιχειρήσεις να πρωτοπορήσουν στην υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας τις πρακτικές, προσιτές και μεταμορφωτικές. Με πιο ακριβή μοντέλα STT, επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μπορούν πλέον να εφαρμόσουν υπηρεσίες υποστήριξης πελατών, απομαγνητοφωνήσεις, εργαλεία ανάλυσης και συστήματα αυτοματοποίησης με βάση την ΤΝ, όλα στην ελληνική γλώσσα.

Ο Γιώργος Κώστα, μηχανικός μηχανικής μάθησης στην Aseto AI, ανέφερε: «Διαπιστώσαμε πόσο δύσκολο ήταν για τα τυπικά συστήματα αναγνώρισης ομιλίας να κατανοήσουν την καθομιλουμένη ελληνική γλώσσα αλλά και την κυπριακή διάλεκτο, ειδικά σε πιο σύνθετες ροές εργασίας που απαιτούσαν καταγραφή τηλεφωνικών αριθμών, διευθύνσεων και λεπτομερειών προϊόντων. Με την εκπαίδευση και προσαρμογή του δικού μας μοντέλου, όχι μόνο καλύψαμε αυτά τα κενά, αλλά καταφέραμε να δημιουργήσουμε και πιο εξελιγμένες ροές εργασίας με φωνητική αλληλεπίδραση, οι οποίες παλαιότερα ήταν αδύνατες.»

Η αναβαθμισμένη τεχνολογία ελληνικής και κυπριακής STT της Aseto AI έχει ήδη ενσωματωθεί στη σειρά λύσεων φωνητικής και κειμενικής ΤΝ της εταιρείας, που στοχεύουν στο να βοηθήσουν οργανισμούς να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να βελτιώσουν την εμπειρία πελατών και να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό μέσω της ΤΝ.

Η Aseto AI αποτελεί game changer για επιχειρήσεις, οργανισμούς, κυβερνήσεις, καταναλωτές και γενικά κάθε φορέα που χρειάζεται να επικοινωνεί στην ελληνική γλώσσα ή στην κυπριακή διάλεκτο, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Κύπρο, είτε στην ελληνική διασπορά παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εργαλείο που φέρνει τους χρήστες του ένα βήμα μπροστά στην επικοινωνία με το κοινό τους, ανεξαρτήτως κλάδου ή ανάγκης.

«Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο,» πρόσθεσε ο Γιώργος Κουμαντάρης. «Δεν θέλουμε η Κύπρος και η Ελλάδα να ακολουθούν τις παγκόσμιες τάσεις της τεχνητής νοημοσύνης, θέλουμε να τις οδηγούν».

Ένα αναλυτικό τεχνικό whitepaper με τίτλο

«Καλύτερη Αναγνώριση Ομιλίας: Πώς Κάναμε την Τεχνητή Νοημοσύνη Φωνής να Λειτουργεί Πραγματικά στην Κυπριακή Διάλεκτο», το οποίο περιγράφει τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Aseto AI, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.aseto.ai/whitepaper.