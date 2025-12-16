Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδρά η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Λάρνακας για το Δημοτικό Μέγαρο στο παλαιό Νοσοκομείο

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16.12.2025 - 10:45
Αντιδρά η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Λάρνακας για το Δημοτικό Μέγαρο στο παλαιό Νοσοκομείο

Την έντονη διαφωνία της, με την προοπτική ανέγερσης νέου Δημοτικού Μεγάρου στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας, εξέφρασε η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Λάρνακας, κατά τη διάρκεια συνάντησης, που είχε με εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Όπως τονίστηκε, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται παραπληροφόρηση αναφορικά με το έργο, με τη Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ να ξεκαθαρίζει ότι καμία προσφορά δεν έχει κατακυρωθεί, για τη μετατροπή του παλαιού νοσοκομείου σε Δημοτικό Μέγαρο.

Υπενθυμίστηκε ότι πριν από περίπου πέντε χρόνια, το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει να εξετάσει τη συγκεκριμένη επιλογή, με το έργο να προνοεί την αξιοποίηση τριών πτερύγων (Α, Β και Γ) και με εκτιμώμενο κόστος τότε στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα ωστόσο, το κόστος έχει εκτοξευθεί στα 10,8 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ, βάσει προσφοράς που είχε κατατεθεί από έναν και μοναδικό προσφοριοδότη πριν από ενάμιση περίπου χρόνο, χωρίς να είναι σαφές, αν αυτή εξακολουθεί να ισχύει.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ Λάρνακας, κ. Άλκη Αναστασιάδη, το παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας, ως διατηρητέο κτήριο του 1938, δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση για τη στέγαση του νέου Δημοτικού Μεγάρου. Όπως επισημάνθηκε, το τελικό κόστος αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας το έργο οικονομικά ασύμφορο για τον Δήμο.

Η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ επανέλαβε τη θέση της ότι ο Δήμος Λάρνακας πρέπει να αποχωρήσει από το υφιστάμενο Δημοτικό Μέγαρο στις Φοινικούδες, το οποίο, παρά το γεγονός ότι είναι ιδιόκτητο, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στο κύρος μιας σύγχρονης πόλης, ιδιαίτερα μετά την ανάδειξη της Λάρνακας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030.

Παράλληλα, κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις, όπως η αξιοποίηση ιδιόκτητης γης του Δήμου ή η εξασφάλιση κρατικής (χαλίτικης) γης για την ανέγερση νέου Δημοτικού Μεγάρου, επιλογές που –όπως υποστηρίζεται– θα είναι πιο συμφέρουσες και λειτουργικές.

Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι το παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για άλλες χρήσεις, όπως η δημιουργία ιατρικής σχολής ή πινακοθήκης, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της πόλης.

Το θέμα αναμένεται να τεθεί εκ νέου προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, με τη Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ να δηλώνει ότι θα τοποθετηθεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου.

Συνεχίζεται η συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

