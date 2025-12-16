Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Επίθεση με μαχαίρι σε δημοτικό σχολείο στη Μόσχα: Νεκρός ένας μαθητής, τραυματίστηκε ο φύλακας

 16.12.2025 - 10:32
Επίθεση με μαχαίρι σε δημοτικό σχολείο στη Μόσχα: Νεκρός ένας μαθητής, τραυματίστηκε ο φύλακας

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε σχολείο στην περιοχή Γκόρκι-2 στην περιφέρειας της Μόσχας, όταν ένας ανήλικος επιτέθηκε με μαχαίρι, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός παιδιού και τον τραυματισμό του σχολικού φύλακα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στον οικισμό Γκόρκι-2, στην περιφέρεια Οντίντσοβο της Μόσχας. Όπως αναφέρεται, ανήλικος εισήλθε στον χώρο του σχολείου και αφού πρώτα ψέκασε με σπρέι πιπεριού, στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι στον φύλακα του σχολείου και σε έναν μαθητή. Στη συνέχεια, κρύφτηκε σε μια τάξη, όπου παρέμενε μέχρι να συλληφθεί.

«Σήμερα το πρωί, σε ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται στον οικισμό Γκόρκι-2 της αστικής περιφέρειας Οντίντσοβο, ανήλικος κατάφερε πλήγμα με μαχαίρι στον φύλακα και σε έναν από τους μαθητές. Ως αποτέλεσμα των τραυμάτων που υπέστη, το παιδί κατέληξε», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία Τύπου της Ανακριτικής Επιτροπής.

Παράλληλα, η Συνήγορος του Παιδιού της περιφέρειας Μόσχας επιβεβαίωσε ότι το θύμα της επίθεσης ήταν μαθητής της δ' τάξης του δημοτικού σχολείου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά το περιστατικό.

Ο φύλακας του σχολείου τραυματίστηκε κατά την επίθεση και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη ή για το αν υπήρξε προηγούμενο επεισόδιο στον χώρο του σχολείου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Συνεχίζεται η συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

