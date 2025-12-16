Ecommbx
Συνελήφθη φοιτητής στην Πολωνία που ετοίμαζε μαζική επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά

 16.12.2025 - 12:05
Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Πολωνίας συνέλαβαν έναν φοιτητή που είναι ύποπτος για την προετοιμασία μιας «μαζικής επίθεσης» σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά, σύμφωνα με εκπρόσωπο των πολωνικών αρχών.

Ο Mateusz W., φοιτητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λούμπλιν, ήθελε να διαπράξει μια επίθεση με εκρηκτικά και σχεδίαζε να ενταχθεί σε μια τρομοκρατική οργάνωση, γνωστοποίησαν οι Αρχές.

«Σκοπός του ήταν να εκφοβίσει και να υποστηρίξει το Ισλαμικό Κράτος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αξιωματικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας κατάσχεσαν φορείς δεδομένων και αντικείμενα που σχετίζονται με το Ισλάμ», ανέφερε ο εκπρόσωπος της πολωνικής υπηρεσίας ασφαλείας.

Η εισαγγελία κατηγόρησε τον Mateusz W. για «προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό τη διενέργεια τρομοκρατικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή τον σοβαρό τραυματισμό πολλών ανθρώπων. Επιπλέον, έλαβε μέτρα για να έρθει σε επαφή με μια τρομοκρατική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης της υποστήριξής της για τη διεξαγωγή της επίθεσης».

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για προκαταρκτική περίοδο τριών μηνών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

