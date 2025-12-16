Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, ο Κρατικός Προϋπολογισμός και τα έργα Γαβριήλ

 16.12.2025 - 07:30
Πληροφορίες για ανοικοδόμηση της Συρίας μέσω Κύπρου με προσέγγιση αρχών από εταιρείες κολοσσούς, τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό και η πιθανότητα νέας άτυπης πενταμερούς με τοποθετήσεις σε συνέντευξη της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, η έναρξη της τριήμερης συζήτησης για τον προϋπολογισμό, η παραπομπή στο Κακουργιοδικείο των οκτώ για την υπόθεση των εγγράφων στις Φυλακές και οι επαφές στην Γαλλία του Προέδρου της Δημοκρατίας προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα του Τύπου σήμερα.

Αναφορά γίνεται και στις αντεγκλήσεις για τα έργα του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ σε γκαλερί στην Πάφο.

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Απευθείας Κακουργιοδικείο η Αριστοτέλους και άλλοι επτά" και γράφει ότι η πολύκροτη υπόθεση των Κεντρικών Φυλακών με τα έγγραφα που βρέθηκαν σε σπίτια δεσμοφυλάκων και άλλων κλείνει τον κύκλο της προανάκρισης, με τη δίκη να ορίζεται στις 30 Ιανουαρίου του 2026. Αλλού αναφέρεται σε προσπάθεια αποδόμησης του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και γράφει ότι η επιστροφή σε τέτοιες πρακτικές υπονομεύει τη διαδικασία επανεκκίνησης του διαλόγου. Η "Α" προβάλλει και την υπόθεση με κρούσματα αφθώδους πυρετού στα κατεχόμενα.

"Μέσω Κύπρου η ανοικοδόμηση Συρίας" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του "Πολίτη" που γράφει ότι εταιρείες στην Κύπρο βολιδοσκοπήθηκαν από διεθνείς κολοσσούς λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας της χώρας μας, της ιδιότητας ως κράτος μέλος της ΕΕ και της ανεπτυγμένης ναυτιλιακής και τεχνοκρατικής τεχνογνωσίας, σύμφωνα με δηλώσεις των ναυτικών πρακτόρων. Ο "Π" προβάλλει αλλού τις επαφές του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Παρίσι και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν. Γράφει σε άλλο ρεπορτάζ ότι ασκείται πίεση στον καλλιτέχνη Γιώργο Γαβριήλ από την Αστυνομία.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο στο κύριό του θέμα "Πρόωρο για μια νέα άτυπη 5+1"" φιλοξενεί συνέντευξη της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Ολγκίν που τοποθετείται για τη νέα πενταμερή και επαναλαμβάνει ότι δεν είναι μικρό επίτευγμα η συμφωνία Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν. Αλλού αναφέρει ότι η χθεσινή συμφωνία Λευκωσίας-Παρισιού σηματοδοτεί αναβάθμιση της ΚΔ και εδραιώνει το ρόλο της στην Αν. Μεσόγειο. Σε άλλο θέμα ο "Φ" προβάλλει την υπογραφή συμβολαίων για Σχολή Γαστρονομίας στον Μονιάτη.

Η "Χαραυγή" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Από την κοινωνία, για την κοινωνία" και αναφέρεται στις τοποθετήσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ χθες στην Ολομέλεια κατά την έναρξη συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, με τον Στέφανο Στεφάνου να μιλά για κοινωνικές προτεραιότητες. Αλλού προβάλλει τη στάση εργασίας που εξήγγειλε χθες και η ΟΕΛΜΕΚ, μετά την ΠΟΕΔ, για το σχέδιο αξιολόγησης. Γράφει επίσης ότι οι αγρότες στην Κύπρο κατεβαίνουν στους δρόμους εξαιτίας της ΚΑΠ.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' στεγάζει το κύριό της θέμα υπό τον τίτλο "Κύπρος, Γαλλία υπογράφουν στρατηγική συνεργασία" και προβάλλει τις διαβουλεύσεις ΠτΔ με Εμανουέλ Μακρόν και τις τοποθετήσεις του Προέδρου. Αναφέρεται αλλού σε απόφαση δικαστηρίου ότι γάμος με Κύπριο υπήκοο δεν διασφαλίζει υπηκοότητα. Επίσης προβάλλει δηλώσεις της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν ότι η τριμερής της περασμένης βδομάδας ήταν μια καλή αρχή.

Κυπριακό: Κινητικότητα χωρίς αυταπάτες και το στοίχημα της πενταμερούς του Φεβρουαρίου

Η επανεμφάνιση κινητικότητας στο Κυπριακό, έπειτα από επτά χρόνια παρατεταμένης στασιμότητας, δεν συνοδεύεται από θριαμβολογίες ούτε από υψηλές προσδοκίες. Οι δηλώσεις της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, αποτυπώνουν μια προσεκτικά σχεδιασμένη προσπάθεια επαναφοράς της διαδικασίας, με σαφή επίγνωση των ορίων και των κινδύνων που τη συνοδεύουν.

Κυπριακό: Κινητικότητα χωρίς αυταπάτες και το στοίχημα της πενταμερούς του Φεβρουαρίου

  •  16.12.2025 - 06:36
Η Κυπριακή Δημοκρατία κατήγγειλε στον ΟΗΕ, εναέριες και ναυτικές παραβιάσεις της Τουρκίας

  •  16.12.2025 - 07:33
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ: «Μύρισε» Χριστούγεννα – Από τα παραδοσιακά μελομακάρονα και κουραμπιέδες στα… σοκολατένια - Πόσα πάει το κιλό

  •  16.12.2025 - 06:46
Σαν άλλος Άγιος Βασίλης, 25χρονος διαρρήκτης πιάστηκε στα πράσα μέσα σε οικία με γεμάτο σακίδιο – Μπλεγμένος και σε άλλες υποθέσεις

  •  16.12.2025 - 06:31
Οργανωμένοι γονείς: Δεν μπορούμε να στηρίξουμε ενέργειες που στερούν από τα παιδιά μας το δικαίωμα στην εκπαίδευση

  •  16.12.2025 - 07:37
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Δεκεμβρίου - Δύο ονόματα στη λίστα

  •  16.12.2025 - 06:52
Έχετε κατοικίδια; Λάβετε σήμερα ευλογία από την Εκκλησία - Πού και πότε θα γίνει η εκδήλωση

  •  16.12.2025 - 07:53
Θα «αποδράσεις» αυτές τις γιορτές; Τα 12 ξενοδοχεία στην Κύπρο που «μεταμορφώνονται» σε χριστουγεννιάτικους προορισμούς

  •  16.12.2025 - 06:39

