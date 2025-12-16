Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κυπριακή Δημοκρατία κατήγγειλε στον ΟΗΕ, εναέριες και ναυτικές παραβιάσεις της Τουρκίας

 16.12.2025 - 07:33
Η Κυπριακή Δημοκρατία κατήγγειλε στον ΟΗΕ, εναέριες και ναυτικές παραβιάσεις της Τουρκίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία καταγγέλλει τουρκικές εναέριες και ναυτικές παραβιάσεις στον ΟΗΕ.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας διένειμε στα μέλη του Συμβουλίου επιστολή της Mόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου, με την οποία η Λευκωσία καταγγέλλει εκτεταμένες τουρκικές εναέριες και ναυτικές παραβιάσεις, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2025.

Στην επιστολή της Κυπριακής Αποστολής, η Λευκωσία κάνει λόγο για «328 εναέριες και 16 ναυτικές παραβιάσεις», ενώ αναφέρει ότι «93 από τις 328 εναέριες παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τουρκικά μη επανδρωμένα στρατιωτικά αεροσκάφη -UAVs» και «56 από οπλισμένα στρατιωτικά μαχητικά αεροσκάφη».

Η Λευκωσία αναφέρει ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν «μια ακόμη σαφή παραβίαση της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου» και αντανακλούν την «συνηθισμένη κατάφωρη περιφρόνηση της Τουρκίας προς τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο».

Στην επιστολή αναφέρονται παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, του FIR Λευκωσίας, των χωρικών υδάτων, καθώς και η «παράνομη χρήση κλειστών λιμένων και αεροδρομίων της Κύπρου» από τις τουρκικές δυνάμεις.

Η κυπριακή κυβέρνηση εκφράζει επίσης ανησυχία για τις «σχεδόν καθημερινές εισόδους στη νεκρή ζώνη» και την «ενίσχυση της στρατιωτικής υποδομής στις κατεχόμενες περιοχές», χαρακτηρίζοντάς τις ενέργειες ως μέρος της «εμμένουσας επιθετικής συμπεριφοράς» της Τουρκίας για δημιουργία «νέων τετελεσμένων».

Τέτοιες πρακτικές, αναφέρει, «υπονομεύουν το αίσθημα ασφάλειας όλων των Κυπρίων και τις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων».

Παρά τις προκλήσεις, η Κύπρος δηλώνει ότι παραμένει «απόλυτα προσηλωμένη» στη στενή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και την Προσωπική του Απεσταλμένη, ώστε να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών.

Η Κυπριακή Αποστολή ζήτησε η επιστολή και τα επισυναπτόμενα έγγραφα της, να κυκλοφορήσουν ως επίσημα έγγραφα της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, υπό το θέμα «Κυπριακό», και του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η επανεμφάνιση κινητικότητας στο Κυπριακό, έπειτα από επτά χρόνια παρατεταμένης στασιμότητας, δεν συνοδεύεται από θριαμβολογίες ούτε από υψηλές προσδοκίες. Οι δηλώσεις της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, αποτυπώνουν μια προσεκτικά σχεδιασμένη προσπάθεια επαναφοράς της διαδικασίας, με σαφή επίγνωση των ορίων και των κινδύνων που τη συνοδεύουν.

