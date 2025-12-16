Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οργανωμένοι γονείς: Δεν μπορούμε να στηρίξουμε ενέργειες που στερούν από τα παιδιά μας το δικαίωμα στην εκπαίδευση

 16.12.2025 - 07:37
Η Γραμματεία της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης συνήλθε σε συνεδρία στις 15 Δεκεμβρίου εξετάζοντας τα θέματα που προκύπτουν μετά την απόφαση της ΟΕΛΜΕΚ για στάση εργασίας την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 από τις 7:30π.μ. έως τις 9:00π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σε στάση εργασίας και οι καθηγητές – Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Ταλιαδώρος στο «Τ»

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία εκφράζει την έντονη απαρέσκειά της για την απόφαση αυτή, υπενθυμίζοντας την τεράστια ταλαιπωρία που είχε προκληθεί σε προγενέστερη απόφαση της ΟΕΛΜΕΚ που αφορούσε στάση εργασίας στις 19 Νοεμβρίου.

Το δικαίωμα στην απεργία ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα κατοχυρώνεται μέσα από το Άρθρο 27 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως επίσης κατοχυρώνεται και η συνδικαλιστική ελευθερία μέσα από το Άρθρο 21(2) του Συντάγματος, όπου ρητά αναφέρεται ότι έκαστος έχει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Την ίδια ώρα όμως άπαντες οφείλουν να σέβονται το δικαίωμα ενός εκάστου στην εκπαίδευση (Άρθρο 20 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας).

Οι ενστάσεις, οι ενδοιασμοί ή ακόμα και η αδυναμία της οποιασδήποτε οργάνωσης να πείσει για τις θέσεις της, δεν πρέπει να οδηγεί σε μέτρα απεργιακά που πλήττουν τα δικαιώματα τρίτων. Και στην προκειμένη περίπτωση, μαθητών.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να στηρίξουμε ενέργειες που στερούν από τα παιδιά μας το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Είμαστε βέβαιοι πως η Βουλή των Αντιπροσώπων θα πράξει το σωστό, βάζοντας ένα τέλος σε όλη αυτή την αναστάτωση, ψηφίζοντας στις 22 Δεκεμβρίου ένα νέο Σχέδιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου.

Δεν πρόκειται να στερήσουμε από κανέναν το δικαίωμα της διεκδίκησης, αλλά αναμέναμε πιο υπεύθυνη στάση από την ταλαιπωρία χιλιάδων γονιών και μαθητών.

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία όπως και την προηγούμενη φορά, επαναβεβαιώνει πως είναι ανθρωπίνως αδύνατο και ακατόρθωτο οι 96000 γονείς να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους για να μπορέσουν να μεταφέρουν η ώρα 9:00π.μ. στα σχολεία τις 48 και πλέον χιλιάδες μαθητές.

Ως εκ τούτου καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως λάβει υπόψη τα πιο πάνω και προβεί στις αναγκαίες ρυθμίσεις ούτως ώστε να διευκολυνθούν όλοι οι μαθητές που επηρεάζονται.

Όλη αυτή την περίοδο έχουμε επιδείξει υπεύθυνη στάση, όμως δεν πρόκειται να ανεχθούμε να χρησιμοποιούνται τα παιδιά μας ως μοχλός πίεσης για διεκδίκηση συνδικαλιστικών αιτημάτων.

Το όλο θέμα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου για περαιτέρω αποφάσεις.

