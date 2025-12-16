Ecommbx
Επικό Video - Αγριογούρουνο έκανε άνω κάτω την ΕΛ.ΑΣ: Σωριάστηκε αστυνομικός στην προσπάθεια να το πιάσει

 16.12.2025 - 12:21
Ένα αγριογούρουνο ταλαιπώρησε αστυνομικούς στον Εύοσμο, στην προσπάθειά τους να το πιάσουν. Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στον Εύοσμο, με ένα αγριογούρουνο να κάνει την εμφάνισή του στο κέντρο της πόλης και να ταλαιπωρεί την αστυνομία.

Το άγριο ζώο εντοπίστηκε σε σχολικό συγκρότημα της περιοχής. Τέσσερις αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο προκειμένου να το απομακρύνουν με ασφάλεια. Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση, αλλά όπως αποδείχθηκε το αγριογούρουνο ήταν ιδιαίτερα... ζόρικο.

Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν, ένας αστυνομικός γλιστράει και σωριάζεται στην άσφαλτο στην προσπάθειά του να το πιάσει.

Σε άλλο βίντεο, το αγριογούρουνο φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί μέσα σε ένα σχολείο της περιοχής, αφού κινητοποιήθηκαν τόσο η δημοτική υπηρεσία όσο και η δασική υπηρεσία.

Το ζώο εμφανώς φοβισμένο, τελικά τοποθετήθηκε σε ειδική παγίδα και στο σχολείο κατάφεραν να το βάλουν σε κλουβί. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.

 

Συνεχίζεται η συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

