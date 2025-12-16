Ecommbx
Μυστήριο με τον θάνατο αντιπροσώπου σερβικής εταιρείας όπλων στη Μόσχα

 16.12.2025 - 18:33
Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο στη Μόσχα του επικεφαλής αντιπροσωπείας της σερβικής κρατικής εταιρείας εμπορίας όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, Jugoimport SDPR.

Όπως αποκαλύπτει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα "Blic" του Βελιγραδίου, ο διευθυντής της αντιπροσωπείας Ράντομιρ Κούρτιτς βρέθηκε νεκρός σε δρόμο της Μόσχας στις 17 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επιτροπή της Jugoimport SDPR που μετέβη στη ρωσική πρωτεύουσα λίγες ημέρες αργότερα διαπίστωσε ότι από τα γραφεία έλειπαν πολλοί φάκελοι ενώ είχαν αφαιρεθεί και οι σκληροί δίσκοι των υπολογιστών.

Οι σερβικές υπηρεσίες ασφαλείας ενημέρωσαν άμεσα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και ζητήθηκε από τις ρωσικές Αρχές το πόρισμα για τον θάνατο του υπαλλήλου της Jugoimport SDPR. Μέχρι σήμερα, 16 Δεκεμβρίου, δεν υπήρξε καμία απάντηση από τις ρωσικές υπηρεσίες, αναφέρει η "Blic". Το δημοσίευμα επιβεβαιώνει και η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS).

Η εταιρεία Jugoimport SDPR είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων της Σερβίας. Τον περασμένο Ιούνιο συμπεριλήφθηκε στη λίστα που δημοσίευσε η υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών της Ρωσικής Ομοσπονδίας (SVR) με τις σερβικές εταιρείες που προμηθεύουν το Κίεβο με πυρομαχικά.

«Φαίνεται ότι η επιθυμία των Σέρβων κατασκευαστών όπλων και των προστατών τους να πλουτίσουν με το αίμα των αδελφών σλαβικών λαών έχει κάνει αυτούς τους ανθρώπους να ξεχάσουν εντελώς ποιοι είναι οι πραγματικοί τους φίλοι και ποιοι είναι οι εχθροί τους», αναφερόταν στην ανακοίνωση της SVR, τον Ιούνιο.

Το επίσημο Βελιγράδι έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι η Σερβία εξάγει απευθείας όπλα στην Ουκρανία ή τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να γνωρίζει για το εάν θα καταλήξουν στο ουκρανικό μέτωπο σερβικά όπλα που εξάγονται σε τρίτες χώρες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

