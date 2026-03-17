Αύξηση στις νυχτερινές συλλήψεις - Χειροπέδες σε 12 πρόσωπα - Από κλοπή μέχρι κατοχή ναρκωτικών και επιθετικών οργάνων

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δώδεκα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, κλοπή, κατοχή ναρκωτικών, κατοχή επιθετικών οργάνων, βία στην οικογένεια, και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 953 οχήματα και ελέγχθηκαν 1,276 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 24 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 650 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 22 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 20 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 141 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Δύο οδηγοί οχημάτων εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, ενώ ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης. Για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν τέσσερις έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 86 έλεγχοι οδηγών.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.