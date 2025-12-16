Συνεχίστηκε η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή - «Εις αύριον τα σπουδαία»

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα κατήγγειλε την ατιμωρησία και την απουσία λογοδοσίας ως βασικές αιτίες απαξίωσης του πολιτικού συστήματος, παρουσιάζοντας σειρά υποθέσεων που χαρακτήρισε σκάνδαλα.

Αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό και στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας, κάνοντας λόγο για τεράστιες καθυστερήσεις, κακοτεχνίες, εκτίναξη κόστους και έρευνες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύνδεσε τις αποτυχίες αυτές με το υψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμων, καταγγέλλοντας έλλειψη στρατηγικής σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και προστασία καταναλωτών.

Επέκρινε επίσης τον σχεδιασμό νέων στάσεων λεωφορείων, το σύστημα φωτοεπισήμανσης και τη διαχείριση των αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ, τονίζοντας ότι το κράτος απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες, ενώ οι ευθύνες παραμένουν χωρίς συνέπειες.

«Οι πολίτες δικαιολογημένα είναι θυμωμένοι. Γιατί το κράτος είναι απών όταν πρέπει να τους προστατεύσει. Γιατί κάποιοι θεσμοί της Πολιτείας δεν κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί ποτέ κανένας δεν τιμωρήθηκε», ανέφερε.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Γιώργος Πενηνταέξ ανέφερε ότι ο Προϋπολογισμός 2026 συζητείται σε περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Έδωσε έμφαση στην εργασία, την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια και την προσιτή στέγαση.

Τόνισε την ανάγκη στήριξης των συλλογικών συμβάσεων, της σταθερής απασχόλησης και των πολιτικών για τη νεολαία, με στόχο την ανάσχεση του brain drain. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας και κατήγγειλε φαινόμενα κοινωνικού στιγματισμού ασθενών με καρκίνο, ζητώντας αλλαγή νοοτροπίας και άμεση προώθηση κρίσιμων νομοθεσιών για την ανακουφιστική φροντίδα.

Αναφέρθηκε στην υποχρηματοδότηση πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία και στην ανάγκη ισχυρότερου κράτους πρόνοιας. Χαιρέτισε πρωτοβουλίες για προσιτή στέγαση, επισημαίνοντας ότι η οικονομική ευημερία δεν φτάνει σε όλους και ότι απαιτείται δίκαιη αναδιανομή και μακροπρόθεσμος κοινωνικός σχεδιασμός.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστόφιας, αναγνώρισε τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά τόνισε ότι δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα που βιώνει η κοινωνία. Αναφέρθηκε σε χαμηλούς μισθούς, αυξημένο κόστος ζωής, συντάξεις φτώχειας και έντονη πίεση στους δανειολήπτες λόγω εκποιήσεων, κατηγορώντας προηγούμενες και σημερινές κυβερνήσεις για προστασία τραπεζών και funds.

Ανέφερε ακόμα ότι τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους αμείβονται με κάτω από 1.700 ευρώ και ότι η αγοραστική δύναμη παραμένει χαμηλή. Έθεσε ζητήματα Παιδείας, νεολαίας, συντάξεων, κοινωνικής πολιτικής και αναπηρίας, κάνοντας λόγο για υποχρηματοδότηση και καθυστερήσεις σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. Κάλεσε σε στήριξη των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων και σε επένδυση στη γνώση, την κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη.

Ευχήθηκε τέλος η χρονιά που έρχεται να φέρει εξελίξεις για το Κυπριακό και να δυναμώσει την προοπτική για τερματισμό της κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση του τόπου.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε ότι, παρά τον πλεονασματικό χαρακτήρα του Προϋπολογισμού 2026, απουσιάζει το όραμα και η ουσιαστική ανταπόκριση στα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, το στεγαστικό και την καθημερινότητα.

Έδωσε έμφαση στη Λεμεσό, επισημαίνοντας το οξύ κυκλοφοριακό και τη μη υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, παρά την ύπαρξη σχεδιασμού. Ανέδειξε το στεγαστικό ως κορυφαίο κοινωνικό ζήτημα, ιδίως για νέους και χαμηλοσυνταξιούχους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των έργων του ΚΟΑΓ και προτείνοντας τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Προσιτής Στέγης. Παρά τις επιμέρους βελτιώσεις, σημείωσε ότι η Λεμεσός παραμένει υποβαθμισμένη στον προϋπολογισμό, ζητώντας ίση και δίκαιη μεταχείριση.

Παράλληλα άσκησε κριτική για το θέμα των αερόσακων Τακάτα, κάνοντας λόγο για αναλγησία του κράτους, η αποποίηση ευθυνών, θεσμική αδιαφορία και έλλειψη λογοδοσίας.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου επέκρινε έντονα τους διπλωματικούς χειρισμούς σε σχέση με την προσπάθεια της Κύπρου να διασφαλίσει την προεδρία του ΟΑΣΕ το 2027. Όπως ανέφερε, η Λευκωσία συγκατένευσε σε μια πολιτική «συναλλαγή» Ελλάδας–Τουρκίας, επιτρέποντας τον διορισμό ισχυρού Τούρκου διπλωμάτη στη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα του Οργανισμού, χωρίς να εξασφαλίσει οποιαδήποτε δέσμευση ή όφελος για την κυπριακή υποψηφιότητα. Τόνισε ότι, βάσει των κανονισμών του ΟΑΣΕ, η συμφωνία δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση της Κύπρου, γεγονός που, όπως είπε, καταδεικνύει χαμένη διαπραγματευτική ευκαιρία και σοβαρό έλλειμμα στρατηγικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, επισημαίνοντας το ασαφές και ενδεχομένως δυσβάσταχτο κόστος για τους φορολογούμενους, τους γεωπολιτικούς κινδύνους και την έλλειψη επαρκών μελετών. Αναφέρθηκε επίσης σε σκάνδαλα στον τομέα της ενέργειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφάνειας, λογοδοσίας και ενίσχυσης του κράτους δικαίου.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς τόνισε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί πολιτική και εθνική πυξίδα και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκομμένα από το Κυπριακό. Υπογράμμισε ότι η μη λύση συντηρεί ανασφάλεια και υπονομεύει την κοινωνική συνοχή, ζητώντας ενίσχυση της στήριξης προσφύγων, της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων και της διεθνοποίησης του Κυπριακού. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην Παιδεία, χαρακτηρίζοντάς τη εθνική επένδυση και ζητώντας εθνικό σχέδιο με σύγχρονες υποδομές και στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Τόνισε επίσης την ανάγκη στήριξης των ευάλωτων ομάδων.

Αποχωρώντας από τη Βουλή, ο Παύλος Μυλωνάς δήλωσε ότι φεύγει με ήσυχη τη συνείδηση πως υπηρέτησε την πολιτική ως αποστολή και ευθύνη, παραμένοντας πιστός στις αρχές του, και είπε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται «για την ελληνική παιδεία, την ελληνική γλώσσα και την ελληνική συνείδηση που δημιουργεί καλύτερους ανθρώπους, καλύτερη κοινωνία».

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης, στην τελευταία του ομιλία στη Βουλή κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού 2026, αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική, τονίζοντας ότι υπηρέτησε με συνέπεια τις αρχές του κόμματός του.

Άσκησε επίσης κριτική στην Κυβέρνηση για καθυστερήσεις και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις στον τομέα της Παιδείας, ειδικά σε σχολικές υποδομές στη Λάρνακα.

Μεταξύ άλλων, εξέφρασε ανησυχία για την υποστελέχωση του Νεφρολογικού Τμήματος Λάρνακας και κάλεσε τον ΟΚΥπΥ σε άμεσες ενέργειες.

Προειδοποίησε επίσης για τη δημιουργία σοβαρών κινδύνων, αλλά και της οικονομίας της Κύπρου στο Βασιλικό, με τη συσσώρευση πολλών κρίσιμων υπηρεσιών και τόνισε ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας.

Εξέφρασε επίσης ανησυχία για τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE και τη συμμετοχή σε αυτό της τουρκικής εταιρείας Baykar Technologies.

Εξέφρασε τέλος ανησυχία για εκτροπή στο Κυπριακό στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις του ΔΗΚΟ.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης επέκρινε την κυβέρνηση και τα κόμματα που τη στηρίζουν, αλλά και τον ΔΗΣΥ κατηγορώντας τα ότι, ενώ δηλώνουν πως «δεν παίζουν με την οικονομία», στην πράξη παίζουν με τις ζωές και τις τύχες χιλιάδων πολιτών.

Αναφέρθηκε σε «μεγάλα σκάνδαλα», όπως το τερματικό στο Βασιλικό, τον GSI και τα «χρυσά διαβατήρια», υποστηρίζοντας ότι κόστισαν δισεκατομμύρια και έπληξαν τη διεθνή αξιοπιστία της Κύπρου

Έθεσε στο επίκεντρο το πρόβλημα των εκποιήσεων, μιλώντας για μαζικό ξεσπίτωμα ευάλωτων ομάδων και καταγγέλλοντας την ασυδοσία τραπεζών και επενδυτικών ταμείων, καθώς και το μπλόκο σε 17 προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ.

Εκτενή αναφορά έκανε στην Παιδεία, ζητώντας θεμελιακές αλλαγές προς ένα ανθρωποκεντρικό και δημοκρατικό σχολείο.

Έκλεισε προειδοποιώντας για συστημικούς κινδύνους στη δημοκρατία, με άνοδο της ακροδεξιάς, διαπλοκή οικονομικής και πολιτικής εξουσίας και απαξίωση της ουσιαστικής πολιτικής.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι ο Προϋπολογισμός 2026 ανακυκλώνει αδιέξοδα και αγνοεί τις πιέσεις που δέχεται η μεσαία τάξη και η εργαζόμενη οικογένεια.

Εστίασε στην ακρίβεια, στο υψηλό κόστος ενέργειας, στη στεγαστική κρίση και στα κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία –όπως είπε– στοιχίζουν στην οικονομία πάνω από €1 δισ. ετησίως σε απώλεια παραγωγικότητας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για αστόχευτη παροχολογία, κακή διαχείριση της ΑΤΑ και για πολιτική δημοσίων σχέσεων αντί ουσιαστικών λύσεων.

Έκανε λόγο για «στεγαστική καταστροφή» που συνθλίβει τα όνειρα των νέων και οδηγεί στο brain drain, προτείνοντας συνεργασία κράτους–ιδιωτικού τομέα για αξιοποίηση αδρανών ακινήτων. Αναφέρθηκε επίσης στο Κυπριακό, εκφράζοντας στήριξη σε μια τολμηρή προσπάθεια επανέναρξης, αλλά προειδοποίησε ότι ο δρόμος των δημοσίων σχέσεων δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη στρατηγική, τη σύνεση και το θάρρος που απαιτούν οι περιστάσεις.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό 2026 συνέχεια της πολιτικής Αναστασιάδη, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων και των τραπεζών.

Τόνισε ότι, παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι μισθοί στην Κύπρο παραμένουν 30% χαμηλότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η αγοραστική δύναμη υποχωρεί, ενώ η ακρίβεια πλήττει τα νοικοκυριά. Έθεσε τρεις κεντρικές προτεραιότητες: επαναθεμελίωση των εργασιακών σχέσεων με υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις για όσους λαμβάνουν δημόσιο χρήμα, φρένο στις μαζικές αγορές ακινήτων από ξένους επενδυτές για προστασία του δικαιώματος στη στέγη και αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας των τραπεζών με δικαστική προστασία των δανειοληπτών και φορολόγηση των υπερκερδών τους.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην εξωτερική πολιτική και τον μιλιταρισμό στην ΕΕ, αλλά και στην διαφορετική προσέγγιση της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη στο θέμα της Ουκρανίας και της Γάζας.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς άσκησε κριτική στον Προϋπολογισμό 2026, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες κρύβεται μια ανισομερής ανάπτυξη που ευνοεί το κεφάλαιο εις βάρος της εργασίας.

Τόνισε ότι οι μισθοί στην Κύπρο παραμένουν έως και 30% χαμηλότεροι από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η επισφάλεια στην εργασία εντείνεται και η κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις είναι περιορισμένη. Αναφέρθηκε στην ακρίβεια, στο κόστος στέγασης και στη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης, ζητώντας αύξηση κατώτατου μισθού και δίκαιες συντάξεις. Εξέφρασε ανησυχία για την αύξηση του εσωτερικού δανεισμού από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κάλεσε την κυβέρνηση να παρουσιάσει σαφές σχέδιο αποπληρωμής και ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους.

Για το Κυπριακό είπε εξέφρασε αμφιβολία για τις πραγματικές προθέσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ωστόσο εξέφρασε την άποψη ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να στηριχθεί και να ενθαρρυνθεί.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού άσκησε συνολική κριτική στον Προϋπολογισμό 2026 και στη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις εξαγγελίες περί «αλλαγής», η Κύπρος παραμένει εγκλωβισμένη σε παλιές νοοτροπίες, με έμφαση στην επικοινωνία αντί της ουσίας.

Κατήγγειλε φαινόμενα νεποτισμού, εγκατάλειψη της αξιοκρατίας, έλλειψη διαφάνειας και ανοχή σε ακροδεξιές δυνάμεις, προειδοποιώντας για τους κινδύνους του ρατσισμού και του εθνικισμού για τη δημοκρατία.

Υπερασπίστηκε την ελευθερία της έκφρασης, με αφορμή την υπόθεση του ζωγράφου Γ. Γαβριήλ, κάνοντας λόγο για υποκρισία και ρητορική μίσους.

Στην οικονομία, παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν έντονη ανισότητα στην κατανομή του πλούτου, υποχρηματοδότηση της έρευνας, της αναπηρίας και της φοιτητικής στήριξης. Στο Κυπριακό, αναφέρθηκε στην εκλογή Ερχιουρμαν ως δυνητικό άνοιγμα, άσκησε αυστηρή κριτική στους χειρισμούς στο Κραν Μοντανά και κάλεσε σε ξεκάθαρη πολιτική βούληση με στόχο τη λύση και όχι απλώς την επανέναρξη συνομιλιών.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου υπενθύμισε ότι η χώρα αντιμετώπισε διαδοχικές κρίσεις – από την πανδημία μέχρι την ακρίβεια και τη γεωπολιτική αστάθεια – σημειώνοντας ότι τα σκάνδαλα και η ατιμωρησία τραυμάτισαν σοβαρά την αξιοπιστία των θεσμών. Τόνισε ότι η απάντηση στη διαφθορά δεν μπορεί να είναι ο λαϊκισμός, αλλά οι ουσιαστικές και εφαρμόσιμες μεταρρυθμίσεις.

Επισήμανε ότι, παρά τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες, μεγάλα τμήματα της κοινωνίας εξακολουθούν να πιέζονται, με ιδιαίτερη αναφορά στη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Υποστήριξε τη συνεργασία του ΔΗΚΟ με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ως συνεργασία ευθύνης, χαιρετίζοντας πρωτοβουλίες για τη στεγαστική πολιτική, τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και την ενεργειακή μετάβαση, χωρίς να παραγνωρίζει τα σοβαρά προβλήματα στο κόστος ηλεκτρισμού. Σημείωσε την ανάγκη ενίσχυσης του πολιτικού κέντρου ως ανάχωμα στις ακρότητες.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος χαρακτήρισε τη συζήτηση του Προϋπολογισμού 2026 ως την τελευταία του κοινοβουλευτική παρέμβαση, προχωρώντας σε έναν έντονα προσωπικό και πολιτικό απολογισμό δεκαπενταετούς παρουσίας στη Βουλή.

Τόνισε ότι ο προϋπολογισμός αποτελεί πολιτική πυξίδα και υπερασπίστηκε το όραμα του ΔΗΣΥ για μια οικονομία ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων, εξωστρέφειας και μειωμένων φορολογιών, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών. Αναγνώρισε τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος ζωής και υπογράμμισε την ανάγκη κοινωνικής συνοχής, στήριξης των νέων, των οικογενειών και των ευάλωτων ομάδων.

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ΓεΣΥ, χαρακτηρίζοντάς το μεγάλη κοινωνική κατάκτηση που χρειάζεται διαφάνεια, έλεγχο και ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Αναφέρθηκε στο Κυπριακό ως αδιαπραγμάτευτη εθνική ευθύνη, στη στήριξη της άμυνας και των προσφύγων, καθώς και στις προκλήσεις της Λεμεσού.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου εξέφρασε έντονες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, επισημαίνοντας ότι τα πλεονάσματα των τελευταίων ετών οφείλονται αποκλειστικά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όπως ανέφερε, η Κεντρική Κυβέρνηση εξακολουθεί να παρουσιάζει ελλείμματα, ενώ αυξάνονται οι ανελαστικές δαπάνες και το κρατικό μισθολόγιο με ρυθμούς που, όπως είπε, δεν είναι βιώσιμοι.

Τόνισε ότι το κράτος δανείζεται υπερβολικά από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλοιώνοντας την πραγματική εικόνα του δημόσιου χρέους. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πολίτες δεν απολαμβάνουν τα οφέλη της ανάπτυξης, λόγω ακρίβειας και στεγαστικής πίεσης, εισηγούμενος τη μετατροπή του Ταμείου σε ανεξάρτητο κρατικό επενδυτικό ταμείο με επενδύσεις στην προσιτή στέγη.

Είπε ακόμα ότι η Κύπρος έχει ανάγκη από μια προσέγγιση που θα μετατρέπει την οικονομική ανάπτυξη σε απτή αξία για την κοινωνία και τους πολίτες. Ωστόσο είπε ότι για να γίνει αυτό απαιτείται πραγματική πολιτική βούληση που δεν υπάρχει στην παρούσα διακυβέρνηση.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού άσκησε έντονη κριτική στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026, υποστηρίζοντας ότι είναι «πλούσιος σε αριθμούς αλλά φτωχός σε πολιτικές» και δεν ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες.

Όπως ανέφερε, παρά τους θετικούς οικονομικούς δείκτες, μεγάλα τμήματα της κοινωνίας αντιμετωπίζουν ακρίβεια, χαμηλούς μισθούς, ενεργειακή φτώχεια και στεγαστική ανασφάλεια, ενώ η Κύπρος υστερεί σε κοινωνικές δαπάνες σε σχέση με την ΕΕ. Επισήμανε ζητήματα διαφθοράς, εγκληματικότητας και δυσλειτουργιών στη Δικαιοσύνη, καθώς και ανησυχητικές πρακτικές περιορισμού δικαιωμάτων.

Ο κ. Δαμιανού χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό διαχειριστικό, με έμφαση στις έμμεσες φορολογίες και χωρίς ουσιαστικές λύσεις για ανισότητες, ακρίβεια και προσιτή στέγη, τονίζοντας ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να καταθέτει κοινωνικά δίκαιες προτάσεις.

Για το Κυπριακό είπε ότι μετά από ένα παρατεταμένο και ζημιογόνο αδιέξοδο, δημιουργείται μια χαραμάδα ελπίδας και προοπτικής και ζήτησε να «μην αρχίσουμε να κτίζουμε νέες περιρρέουσες».

