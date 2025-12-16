Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣτέιτ Ντιπάρτμεντ: Η θέση μας για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν έχει αλλάξει
ΔΙΕΘΝΗ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η θέση μας για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν έχει αλλάξει

 16.12.2025 - 23:51
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η θέση μας για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν έχει αλλάξει

Αμετάβλητη παραμένει η θέση της αμερικανικής κυβέρνησης για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καθώς, όπως επισημαίνει το γραφείο Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι ΗΠΑ παραμένουν πλήρως αφοσιωμένες στην εφαρμογή του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων).

Η συγκεκριμένη νομοθεσία αποτρέπει την Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά F-35, λόγω της κατοχής του ρωσικού συστήματος των S-400.

«Η θέση των ΗΠΑ σχετικά με την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 δεν έχει αλλάξει, και οι απαιτήσεις για την Τουρκία προκειμένου να αποκτήσει αεροσκάφη F-35 των ΗΠΑ είναι σαφείς και πλήρως συνεπείς με το Άρθρο 1245 του Νομοσχεδίου για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDA) του 2020», τονίζεται χαρακτηριστικά.

H συγκριμένη αναφορά έγινε από τον Πολ Γκουαγλιανόνε, ανώτερο αξιωματούχο του Γραφείου Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ήρθε ως απάντηση στην επιστολή που είχε στείλει στις 25 Σεπτεμβρίου ο βουλευτής Κρις Πάπας μαζί με άλλους 19 βουλευτές στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η επιστολή των βουλευτών είχε σταλεί εν μέσω των πληροφοριών που ήθελαν τις συνομιλίες μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και της Τουρκίας για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Στην επιστολή του Σεπτεμβρίου, οι βουλευτές εξέφραζαν τις ενστάσεις και τις ανησυχίες τους για την πιθανή πώληση μαχητικών F-35 αλλά και F-16 στην Άγκυρα

Στην απαντητική επιστολή, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερώσει επισήμως την τουρκική κυβέρνηση για το ισχύον νομικό και πολιτικό πλαίσιο που διέπει την απόκτηση ρωσικού αμυντικού εξοπλισμού και τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για τη δυνατότητα προμήθειας των μαχητικών F-35. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η Ουάσιγκτον έχει καταστήσει σαφή τη δυσαρέσκειά της για την προμήθεια των S-400 από την Άγκυρα, καθώς και για τις δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την τροπολογία που υπάρχει στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) και νόμο CAATSA.

Σεβασμός στον Εποπτικό Ρόλο του Κογκρέσου
Η επιστολή αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σέβονται τον εποπτικό ρόλο του Κογκρέσου στις μεταφορές οπλικών συστημάτων και επισημαίνει πως η αμερικανική πλευρά χαιρετίζει τη συνέχιση του διαλόγου για την εξισορρόπηση της ετοιμότητας του ΝΑΤΟ με τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την αμερικανική νομοθεσία και πολιτική.

Πώληση F-16 και Ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ
Η επιστολή αναφέρει ότι, βάσει των διατάξεων του Νόμου περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων, η πώληση των μαχητικών F-16 κοινοποιήθηκε επισήμως στο Κογκρέσο τον Ιανουάριο του 2024 και ότι η προβλεπόμενη περίοδος εξέτασης ολοκληρώθηκε εντός του ίδιου μήνα. Επισημαίνεται ότι η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στόλο F-16 στο ΝΑΤΟ, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, και διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αεράμυνα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, με την πώληση των αεροσκαφών να αποσκοπεί στη διατήρηση της συμβολής της στη συλλογική ασφάλεια.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η αμυντική σχέση ΗΠΑ–Τουρκίας παραμένει ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα ασφαλείας τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του ΝΑΤΟ. Στο ίδιο πλαίσιο, η επιστολή σημειώνει ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό σύμμαχο της Συμμαχίας, έχοντας συμβάλει, μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη μαχητικών F-16 για την υποστήριξη της αεροπορικής επιτήρησης του ΝΑΤΟ στις Βαλτικές χώρες, καθώς και με την ανάπτυξη τουρκικού αεροσκάφους AWACS στη Λιθουανία, στο πλαίσιο των μέτρων διασφάλισης του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του λιθουανικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεαρή κατήγγειλε βιασμό της - Φόρεσαν χειροπέδες σε 28χρονο
Εκοιμήθη ο πατήρ Μενέλαος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Απελπισμένη γυναίκα στη Λάρνακα: Με ένα νεφρό και χωρίς εισόδημα - Την πετούν έξω από το σπίτι – Περιμένει ΕΕΕ εδώ και ένα χρόνο
Αποκαλύψεις-βόμβα για την υπόθεση του πασίγνωστου τραγουδιστή - Η πρώτη μήνυση θα κατατεθεί αύριο - Aρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή
Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 23χρονου – Όσα κατέδειξε
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κλείνει ο φάκελος του ναυαγίου του Estonia με τους 852 νεκρούς: Αιτία η κατάρρευση του πρωραίου τμήματος του πλοίου

 16.12.2025 - 23:31
Απηύθυνε πρόσκληση στον Ερντογάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Δεν είναι η Κύπρος που δεν αναγνωρίζει την Τουρκία»

Απηύθυνε πρόσκληση στον Ερντογάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Δεν είναι η Κύπρος που δεν αναγνωρίζει την Τουρκία»

H Γαλλία μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού, δηλώνει στην "Le Figaro" ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος σημειώνει ότι αυτό είναι κάτι που συζητά εδώ και καιρό με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απηύθυνε πρόσκληση στον Ερντογάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Δεν είναι η Κύπρος που δεν αναγνωρίζει την Τουρκία»

Απηύθυνε πρόσκληση στον Ερντογάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Δεν είναι η Κύπρος που δεν αναγνωρίζει την Τουρκία»

  •  16.12.2025 - 19:47
Συνεχίστηκε η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή - «Εις αύριον τα σπουδαία»

Συνεχίστηκε η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή - «Εις αύριον τα σπουδαία»

  •  16.12.2025 - 22:18
Δίκη Πολιτογραφήσεων: «Άλλη υπόθεση διερευνήθηκε και άλλη εκδικάστηκε» - Ζητήθηκε αθώωση του Τζιοβάνη

Δίκη Πολιτογραφήσεων: «Άλλη υπόθεση διερευνήθηκε και άλλη εκδικάστηκε» - Ζητήθηκε αθώωση του Τζιοβάνη

  •  16.12.2025 - 17:25
Video: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο Τρόοδος - «Μαγευτικό» το σκηνικό

Video: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο Τρόοδος - «Μαγευτικό» το σκηνικό

  •  16.12.2025 - 20:52
Απεργιακό μπλακ άουτ στην Παιδεία: Όσα συζητήθηκαν με την Υπουργό και οι εισηγήσεις των γονέων αποκλειστικά στο «Τ»

Απεργιακό μπλακ άουτ στην Παιδεία: Όσα συζητήθηκαν με την Υπουργό και οι εισηγήσεις των γονέων αποκλειστικά στο «Τ»

  •  16.12.2025 - 14:42
Στην Ολομέλεια πρόταση για επιστροφή στην τάξη αποσπασμένων εκπαιδευτικών που προάγονται

Στην Ολομέλεια πρόταση για επιστροφή στην τάξη αποσπασμένων εκπαιδευτικών που προάγονται

  •  16.12.2025 - 17:01
Στα κατεχόμενα φαίνεται να διέφυγε Ισραηλινός εγκληματίας - Κατηγορείται για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών και όπλων

Στα κατεχόμενα φαίνεται να διέφυγε Ισραηλινός εγκληματίας - Κατηγορείται για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών και όπλων

  •  16.12.2025 - 19:04
Κακουργιοδικείο: Από 9 σε 12 χρόνια ποινή φυλάκισης για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών - «Ενέπλεξε ανυποψίαστα άτομα»

Κακουργιοδικείο: Από 9 σε 12 χρόνια ποινή φυλάκισης για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών - «Ενέπλεξε ανυποψίαστα άτομα»

  •  16.12.2025 - 15:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα