Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Ντούκουλος φέρεται να δολοφονήθηκε πριν από εβδομάδες από την 39χρονη.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν γείτονες του 92χρονου είχαν σταματήσει να τον βλέπουν στη βεράντα του σπιτιού που έμενε με θέα τον Ειρηνικό Ωκεανό. Ένας, μάλιστα, αντιλήφθηκε μια δυσάρεστη οσμή από το διαμέρισμα και έναν άτομο με κοστούμι και καπέλο να πηγαινοέρχεται μέσα στο κτήριο.

Σημειώνεται ότι ο Ντούκουλος ζούσε μόνος του από τότε που η σύζυγός του Φρέντα πέθανε σε ηλικία 75 ετών το 2012 και νοίκιαζε το διαμέρισμα για 6.900 δολάρια το μήνα από τον Ιανουάριο του 2024.



Η αστυνομία έφτασε στο διαμέρισμα το Σάββατο προκειμένου να διερευνήσει τις καταγγελίες και όπως περιέγραψε εκπρόσωπός της «όταν μπήκαμε μέσα εντοπίσαμε κάποιον που βρισκόταν εκεί και δεν ταίριαζε με την περιγραφή του ενοίκου». Οι αστυνομικοί στη συνέχεια είδαν μια γυναίκα να τρέχει προς την κρεβατοκάμαρα και να κλειδώνει την πόρτα. «Το άτομο αυτό έκανε κάποια δήλωση ότι ήταν οπλισμένη και οχυρώθηκε μέσα στην κατοικία» είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της ειδικής ομάδας της αστυνομίας (SWAT) που περικύκλωσε το διαμέρισμα. Μετά από επτά ώρες που η τραν δεν εμφανιζόταν, αστυνομικός άρπαξε ένα μεγάφωνο και την προειδοποίησε ότι θα έμπαιναν με τη βία. «Ελεανόρ βγες έξω με τα χέρια ψηλά. Αυτό έχει κρατήσει αρκετά», φώναζε επανειλημμένα ο αστυνομικός.

Η Μπολιέ παραδόθηκε λίγο αργότερα βγαίνοντας από το σπίτι με τα χέρια ψηλά πριν της περάσουν χειροπέδες. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες η 39χρονη τρανς φορούσε ένα μαύρο κοστούμι, γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο παραπέμποντας σε εικόνα από την ταινία Blues Brothers.

Άγριο έγκλημα στο Λος Άντζελες: Τρανς ντυμένη σαν τους Blues Brothers δολοφόνησε 92χρονο εκατομμυριούχο



Οι αστυνομικοί έψαξαν το διαμέρισμα και βρήκαν το πτώμα του Ντουκούλου σε αποσύνθεση με τον ιατροδικαστή να εκτιμά ότι έφερε σημάδια τραυματισμού.



Η Μπολιέ κρατείται στην Κεντρική Φυλακή Ανδρών της Κομητείας του Λος Άντζελες με το νόμιμο όνομά της, Ρόμπερτ Φίλιπ Σίμονς, με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η σχέση μεταξύ του Ντούκουλου και της Μπολιέ, αν υπήρχε, είναι άγνωστη.

