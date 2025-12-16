Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Κλείνει ο φάκελος του ναυαγίου του Estonia με τους 852 νεκρούς: Αιτία η κατάρρευση του πρωραίου τμήματος του πλοίου

 16.12.2025 - 23:31
Κλείνει ο φάκελος του ναυαγίου του Estonia με τους 852 νεκρούς: Αιτία η κατάρρευση του πρωραίου τμήματος του πλοίου

Απαντήσεις σχετικά με την πραγματική αιτία του ναυαγίου του οχηματαγωγού «Estonia» πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, δίνει η επίσημη έκθεση που έχει ως στόχο το οριστικό κλείσιμο του φακέλου της χειρότερης μη στρατιωτικής ναυτικής καταστροφής στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως αναφέρει το Reuters, σύμφωνα με την έκθεση το ναυάγιο του «Estonia» το 1994 προκλήθηκε από την κατάρρευση του πρωραίου τμήματος του πλοίου και όχι από έκρηξη ή σύγκρουση σύμφωνα με ορισμένους ισχυρισμούς.

«Το οχηματαγωγό πλοίο Estonia βυθίστηκε λόγω της κατάρρευσης της δομής του πρωραίου τμήματός του», καταλήγουν οι ερευνητές από την Εσθονία, την Σουηδία και την Φινλανδία. «Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει μια νέα εκτεταμένη έρευνα για το δυστύχημα.»

«Χάθηκαν» 852 άνθρωποι
Το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου 1994, το οχηματαγωγό πλοίο βυθίστηκε στη Βαλτική Θάλασσα κατά τη διάρκεια καταιγίδας, προκαλώντας τον θάνατο 852 ανθρώπων.

Eπίσημη έρευνα το 1997 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ασπίδα του πρωραίου τμήματος του πλοίου κατέρρευσε προκαλώντας ταχεία εισροή υδάτων και στέλνοντας το πλοίο στον βυθό.

Ωστόσο, εναλλακτικές θεωρίες συνέχισαν να κυκλοφορούν και, το 2020, βίντεο από τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ έδειξε αόρατες μέχρι τότε τρύπες στο κύτος του πλοίου, οδηγώντας τις αρχές να εξετάσουν ξανά το ναυάγιο.

Έξι ξεχωριστές επιθεωρήσεις
Η έκθεση, η οποία βασίσθηκε σε έξι ξεχωριστές επιθεωρήσεις του χώρου του ναυαγίου, συνεντεύξεις με επιζώντες, προσομοίωση και τεχνική ανάλυση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ζημιές στο κύτος προκλήθηκαν από βράχους στον βυθό της θάλασσας.

«Οι επιθεωρήσεις δεν ανέδειξαν στοιχεία ότι το Estonia συγκρούστηκε με κάποιο άλλο σκάφος ή αντικείμενο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του», δήλωσαν οι ερευνητές. «Ούτε υπάρχουν ενδείξεις ότι έκρηξη σημειώθηκε στο πλοίο.»

Προκαταρκτική έκθεση του 2023 απέδωσε τις οπές στο κύτος σε βράχους. Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι το πλοίο δεν ήταν αξιόπλοο κατά το τελευταίο του ταξίδι.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

H Γαλλία μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού, δηλώνει στην "Le Figaro" ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος σημειώνει ότι αυτό είναι κάτι που συζητά εδώ και καιρό με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. 

