ΑΤΑ: Νέα συνάντηση ΟΕΒ και ΚΕΒΕ με υπουργό Εργασίας – Η «κόκκινη γραμμή» που θέτουν

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες
Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει – Τι ετοιμάζουν τα κόμματα, ποιοι διεκδικούν και πώς διαμορφώνονται οι τάσεις...
Όπως αναφέρουν σε σημερινή κοινή τους ανακοίνωση, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) θα παραστούν στη συνάντηση που συγκάλεσε ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, στις 9:00πμ, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για την ΑΤΑ.
ΚΕΒΕ και ΟΕΒ τονίζουν ότι η συμμετοχή τους εντάσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των θέσεων που έχουν ήδη καταθέσει στον Υπουργό.
Υπογραμμίζεται ότι η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ είναι εκτός συζήτησης.
