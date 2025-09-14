Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΤΑ: Νέα συνάντηση ΟΕΒ και ΚΕΒΕ με υπουργό Εργασίας – Η «κόκκινη γραμμή» που θέτουν

 14.09.2025 - 08:15
ΑΤΑ: Νέα συνάντηση ΟΕΒ και ΚΕΒΕ με υπουργό Εργασίας – Η «κόκκινη γραμμή» που θέτουν

Παρόντες δηλώνουν ΟΕΒ και ΚΕΒΕ για συνέχιση της θεσμοθετημένης μεσολαβητικής διαδικασίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΑΤΑ: Νέες, ξεχωριστές, επαφές από τον υπουργό Εργασίας - Τι θα επιδειώξει - Η κόκκινη γραμμή των Συντεχνιών

Όπως αναφέρουν σε σημερινή κοινή τους ανακοίνωση, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) θα παραστούν στη συνάντηση που συγκάλεσε ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, στις 9:00πμ, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για την ΑΤΑ.

ΚΕΒΕ και ΟΕΒ τονίζουν ότι η συμμετοχή τους εντάσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των θέσεων που έχουν ήδη καταθέσει στον Υπουργό.

Υπογραμμίζεται ότι η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ είναι εκτός συζήτησης.

 

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει – Τι ετοιμάζουν τα κόμματα, ποιοι διεκδικούν και πώς διαμορφώνονται οι τάσεις...

