Έφοδος ΥΚΑΝ σε οικία – Ζυγαριές και… σακουλάκια με κάνναβη – Χειροπέδες σε 31χρονο

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία νάιλον σακούλια τα οποία περιείχαν κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 150 περίπου γραμμαρίων.

Εντοπίστηκε επίσης ακόμη ένα σακούλι που περιείχε κάνναβη, βάρους 41 γραμμαρίων περίπου, δύο ζυγαριές ακριβείας στις οποίες υπήρχαν ίχνη κάνναβης και ένας μεταλλικός σπαστήρας.

Ο 31χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση ενώ η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.