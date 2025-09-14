Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΈφοδος ΥΚΑΝ σε οικία – Ζυγαριές και… σακουλάκια με κάνναβη – Χειροπέδες σε 31χρονο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έφοδος ΥΚΑΝ σε οικία – Ζυγαριές και… σακουλάκια με κάνναβη – Χειροπέδες σε 31χρονο

 14.09.2025 - 08:05
Έφοδος ΥΚΑΝ σε οικία – Ζυγαριές και… σακουλάκια με κάνναβη – Χειροπέδες σε 31χρονο

Μέλη της ΥΚΑΝ, διενήργησαν χθες το απόγευμα έρευνα βάσει δικαστικού εντάλματος στην οικία 31χρονου στη Λεμεσό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επεισόδιο σε πορεία οπαδών στην Λάρνακα – 25χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό και του πέρασαν χειροπέδες

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία νάιλον σακούλια τα οποία περιείχαν κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 150 περίπου γραμμαρίων.

Εντοπίστηκε επίσης ακόμη ένα σακούλι που περιείχε κάνναβη, βάρους 41 γραμμαρίων περίπου, δύο ζυγαριές ακριβείας στις οποίες υπήρχαν ίχνη κάνναβης και ένας μεταλλικός σπαστήρας.

Ο 31χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση ενώ η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεισόδιο σε πορεία οπαδών στην Λάρνακα – 25χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό και του πέρασαν χειροπέδες
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 14 Σεπτεμβρίου - Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε σε όσους γιορτάζουν
Καιρός: Ζέστη με… βροχές στα ορεινά – Αλλάζει το σκηνικό την Τρίτη – Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
Έφοδος ΥΚΑΝ σε οικία – Ζυγαριές και… σακουλάκια με κάνναβη – Χειροπέδες σε 31χρονο
Χειμερινός τουρισμός: Οι προβλέψεις για τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία - Αυτές είναι οι επαρχίες που έχουν την «πρωτιά»
Σχολικές τσάντες: Ο «κρυφός κίνδυνος» για την υγεία των παιδιών – Συστάσεις για πρόληψη και μέτρα στα σχολεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χειμερινός τουρισμός: Οι προβλέψεις για τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία - Αυτές είναι οι επαρχίες που έχουν την «πρωτιά»

 14.09.2025 - 07:58
Επόμενο άρθρο

ΑΤΑ: Νέα συνάντηση ΟΕΒ και ΚΕΒΕ με υπουργό Εργασίας – Η «κόκκινη γραμμή» που θέτουν

 14.09.2025 - 08:15
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει – Τι ετοιμάζουν τα κόμματα, ποιοι διεκδικούν και πώς διαμορφώνονται οι τάσεις...

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

  •  14.09.2025 - 07:50
ΑΤΑ: Νέα συνάντηση ΟΕΒ και ΚΕΒΕ με υπουργό Εργασίας – Η «κόκκινη γραμμή» που θέτουν

ΑΤΑ: Νέα συνάντηση ΟΕΒ και ΚΕΒΕ με υπουργό Εργασίας – Η «κόκκινη γραμμή» που θέτουν

  •  14.09.2025 - 08:15
Χειμερινός τουρισμός: Οι προβλέψεις για τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία - Αυτές είναι οι επαρχίες που έχουν την «πρωτιά»

Χειμερινός τουρισμός: Οι προβλέψεις για τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία - Αυτές είναι οι επαρχίες που έχουν την «πρωτιά»

  •  14.09.2025 - 07:58
Ξέσπασε φωτιά στο Τρόοδος πριν πούμε ακόμη «καλημέρα» - Σωτήρια η άμεση παρέμβαση του Τμήματος Δασών

Ξέσπασε φωτιά στο Τρόοδος πριν πούμε ακόμη «καλημέρα» - Σωτήρια η άμεση παρέμβαση του Τμήματος Δασών

  •  14.09.2025 - 09:10
Σοκαριστικό βίντεο – Όχημα στις φλόγες – Πρόλαβαν να βγουν έγκαιρα οι επιβάτες – Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

Σοκαριστικό βίντεο – Όχημα στις φλόγες – Πρόλαβαν να βγουν έγκαιρα οι επιβάτες – Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

  •  14.09.2025 - 08:29
Έφοδος ΥΚΑΝ σε οικία – Ζυγαριές και… σακουλάκια με κάνναβη – Χειροπέδες σε 31χρονο

Έφοδος ΥΚΑΝ σε οικία – Ζυγαριές και… σακουλάκια με κάνναβη – Χειροπέδες σε 31χρονο

  •  14.09.2025 - 08:05
Επεισόδιο σε πορεία οπαδών στην Λάρνακα – 25χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό και του πέρασαν χειροπέδες

Επεισόδιο σε πορεία οπαδών στην Λάρνακα – 25χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό και του πέρασαν χειροπέδες

  •  14.09.2025 - 07:26
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 14 Σεπτεμβρίου - Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε σε όσους γιορτάζουν

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 14 Σεπτεμβρίου - Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε σε όσους γιορτάζουν

  •  14.09.2025 - 07:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα