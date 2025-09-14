Ecommbx
Χειμερινός τουρισμός: Οι προβλέψεις για τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία - Αυτές είναι οι επαρχίες που έχουν την «πρωτιά»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινός τουρισμός: Οι προβλέψεις για τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία - Αυτές είναι οι επαρχίες που έχουν την «πρωτιά»

 14.09.2025 - 07:58
Χειμερινός τουρισμός: Οι προβλέψεις για τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία - Αυτές είναι οι επαρχίες που έχουν την «πρωτιά»

Έφυγε το καλοκαίρι και οι περισσότεροι επέστρεψαν δειλά-δειλά πίσω στην καθημερινότητα τους, μετά τις διακοπές τους. Ωστόσο, αρκετοί επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις αποδράσεις τους φθινοπωρινούς ή τους χειμερινούς μήνες.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης ανέφερε ότι οι κρατήσεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο πάνε πολύ καλά, αυτή την στιγμή, με τους οιωνούς να κρίνονται θετικοί.

«Ευτυχώς διότι την περίοδο που ήταν ο πόλεμος Ισραήλ με Ιράν υπήρξε μια κάμψη στις κρατήσεις του φθινοπώρου και μια καθυστέρηση του χειμώνα διότι Ιούνιο-Ιούλιο κλείνουν διακοπές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο και επηρεάστηκαν κάπως αλλά ευτυχώς είχαμε μια ανάκαμψη και έρχονται πάνε καλά οι κρατήσεις. Είναι θετικό που ανέκαμψε και η αγορά του Ισραήλ, η οποία είχε χαθεί περίπου για κανένα μήνα, ξαναμπήκαν οι πτήσεις γεμίζουν οπότε ότι κενό υπήρχε εκείνη την περίοδο», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη, η πληρότητα τον Σεπτέμβριο είναι κοντά στο 85% και στο 75-80% τον Οκτώβριο.

«Η πληρότητα τον Οκτώβριο αναμένεται να ανεβεί, οπότε θα πάει καλά τόσο ο Σεπτέμβρης όσο και ο Οκτώβριος μας», πρόσθεσε.

Όσο αφορά τους χειμερινούς μήνες, ο κ. Αγγελίδης σημείωσε ότι κάθε χειμώνα οι κρατήσεις είναι συνήθως της τελευταίας στιγμής.

«Οι πτήσεις υπάρχουν και γίνονται προσπάθειες τόσο ατομικά όσο ομαδικά, από το Υφυπουργείο αλλά και τους επιμέρους τουριστικούς συνεργάτες όπως είναι η ΕΤΑΠ, οι εταιρείες και οι Δήμοι. Θεωρώ ότι ήδη μπήκε στην ρουτίνα μας να κάνουμε ενέργειες, θέλει όμως μια πιο συντονισμένη δράση», τόνισε.

Όπως επεσήμανε ο κ. Αγγελίδης, τον χειμώνα υπάρχει πάντα αυξημένο ενδιαφέρον στις παραλιακές περιοχές.

«Θα γεμίσουν τα ξενοδοχεία που είναι κοντά στις παραλίες για τον Νοέμβριο, θα βγουν να περπατούν στους πεζόδρομους, είναι καλή περίοδος για ποδηλασίες, αυτούς που θέλουν να τρέξουν κτλ.. Οι οιωνοί μας είναι καλοί ενώ και το καλοκαίρι μας πήγε καλά», είπε.

Καταληκτικά, ο κ. Αγγελίδης δήλωσε ότι οι επαρχίες που κατέχουν την «πρωτιά» κάθε χειμώνα είναι η Πάφος, η Αγία Νάπα και η Λάρνακα.

