ΑΤΑ: Νέες, ξεχωριστές, επαφές από τον υπουργό Εργασίας - Τι θα επιδειώξει - Η κόκκινη γραμμή των Συντεχνιών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΤΑ: Νέες, ξεχωριστές, επαφές από τον υπουργό Εργασίας - Τι θα επιδειώξει - Η κόκκινη γραμμή των Συντεχνιών

 13.09.2025 - 21:34
ΑΤΑ: Νέες, ξεχωριστές, επαφές από τον υπουργό Εργασίας - Τι θα επιδειώξει - Η κόκκινη γραμμή των Συντεχνιών

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι οδηγείται το θέμα της ΑΤΑ, με τον Υπουργό Εργασίας να δρομολογεί νέες επαφές με εργοδότες και συντεχνίες στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, σε μια προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στις αντικρουόμενες θέσεις των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου και της Ραφαέλλας Σταυρινού, οι συναντήσεις θα γίνουν ξεχωριστά με την κάθε πλευρά, καθώς αμφότερες διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις για το πλαίσιο που έχει θέσει η κυβέρνηση.

Η Κόκκινη γραμμή για τις εργοδοτικές οργανώσεις, δεν είναι άλλη από την επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους.

Για κινδύνους για τα δημόσια οικονομικά και τις επιχειρήσεις σε περίπτωση καθολικής εφαρμογής της ΑΤΑ, προειδοποίησε ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης.

«Οι οριζόντιες αυξήσεις στο μισθολόγιο αυξάνουν τα έξοδα, χωρίς να υπάρχει η ανάλογη αύξηση των εσόδων – δεν διασυνδέονται οι αυξήσεις με την αποδοτικότητα. Σε περιόδους ανάπτυξης αυτό δεν αποτελεί σοβαρό ζήτημα, ωστόσο σε περιόδους ύφεσης ή χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης ενδεχομένως να δημιουργηθούν προβλήματα στα δημόσια οικονομικά και στις επιχειρήσεις».

Σημειώνοντας από την άλλη, πως η αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας των μισθών διασφαλίζει εν μέρει και τη διατήρηση της κατανάλωσης, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Οργή και καχυποψία στην Άγκυρα για το ισραηλινό αντι-αεροπορικό σύστημα στην Κύπρο

Οργή και καχυποψία στην Άγκυρα για το ισραηλινό αντι-αεροπορικό σύστημα στην Κύπρο

Η τουρκική αρθρογραφία για την ανάπτυξη του ισραηλινού συστήματος Barak MX στην Κυπριακή Δημοκρατία κινείται σε τόνους καταγγελτικούς και δραματικούς.

