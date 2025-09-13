Η εντυπωσιακή έναρξη της συναυλίας της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η απόλυτη σταρ, άνοιξε τη βραδιά λίγο μετά τις 21.00 με την επιτυχία της «Σε περίπτωση που».

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;» ανέφερε στα πρώτα λόγια της η τραγουδίστρια με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Δείτε βίντεο από την έναρξη της συναυλίας:



Ένα χρόνο μετά την sold out συναυλία της, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 60.000 θεατές, Άννα Βίσση επιστρέφει για δύο συναυλίες, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή (14/9). Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00, πολύ πριν την επίσημη έναρξη της συναυλίας στις 21:00, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές από θαυμαστές που περίμεναν υπομονετικά για να μπουν στο στάδιο.