LIFESTYLE

Η εντυπωσιακή έναρξη της συναυλίας της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 13.09.2025 - 22:28
Η εντυπωσιακή έναρξη της συναυλίας της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) στο Καλλιμάρμαρο για να δει από κοντά την Άννα Βίσση.

Η απόλυτη σταρ, άνοιξε τη βραδιά λίγο μετά τις 21.00 με την επιτυχία της «Σε περίπτωση που».

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;» ανέφερε στα πρώτα λόγια της η τραγουδίστρια με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Δείτε βίντεο από την έναρξη της συναυλίας:


Ένα χρόνο μετά την sold out συναυλία της, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 60.000 θεατές, Άννα Βίσση επιστρέφει για δύο συναυλίες, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή (14/9). Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00, πολύ πριν την επίσημη έναρξη της συναυλίας στις 21:00, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές από θαυμαστές που περίμεναν υπομονετικά για να μπουν στο στάδιο.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Οργή και καχυποψία στην Άγκυρα για το ισραηλινό αντι-αεροπορικό σύστημα στην Κύπρο

Οργή και καχυποψία στην Άγκυρα για το ισραηλινό αντι-αεροπορικό σύστημα στην Κύπρο

Η τουρκική αρθρογραφία για την ανάπτυξη του ισραηλινού συστήματος Barak MX στην Κυπριακή Δημοκρατία κινείται σε τόνους καταγγελτικούς και δραματικούς.

