Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Σαφάρι» ελέγχων στη Λάρνακα – 19 αλλοδαποί εργάζονταν χωρίς άδεια - Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Σαφάρι» ελέγχων στη Λάρνακα – 19 αλλοδαποί εργάζονταν χωρίς άδεια - Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ

 29.10.2025 - 17:54
«Σαφάρι» ελέγχων στη Λάρνακα – 19 αλλοδαποί εργάζονταν χωρίς άδεια - Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ

Συνέχεια στις δράσεις για πάταξη των αδικημάτων της παράνομης εργοδότησης, της παράνομης απασχόλησης, καθώς και της αδήλωτης εργασίας, έδωσαν η Αστυνομία και η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με νέα συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων, που διενήργησαν σήμερα στην επαρχία Λάρνακας.

Η επιχείρηση ελέγχων διενεργήθηκε στις 9.30 το πρωί της Τετάρτης, σε υπό ανέγερση συγκρότημα οικοδομών. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, συνελήφθησαν 19 πρόσωπα, υπήκοοι τρίτης χώρας, που εντοπίστηκαν να εργάζονται παράνομα στην οικοδομή, χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή. Διαπιστώθηκε επίσης ότι, ένα από δεκαεννέα πρόσωπα βρίσκεται παράνομα στην Κύπρο.

Εναντίον των δεκαεννέα προσώπων διερευνάται υπόθεση παράνομης απασχόλησης, ενώ εναντίον των τεσσάρων εργοδοτών τους, διερευνάται υπόθεση παράνομης εργοδότησης.

Τη διερεύνηση ανέλαβε ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης.

Στη σημερινή επιχείρηση ελέγχων συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΥΑΜ (Επαρχιακά Κλιμάκια Λάρνακας, Λευκωσίας, Αμμοχώστου και Πάφου), μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών, καθώς και λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικά με την νομοθεσία για την αδήλωτη εργασία, καθώς και μη εφαρμογή νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας τους και επέδωσαν ειδοποιήσεις πληρωμής διοικητικών προστίμων, συνολικού ύψους 63,000 ευρώ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε
Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»
Θάνατος 82χρονου στη Λεμεσό: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του – Όσα αναφέρει η Αστυνομία
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Πότε θα γίνει η κηδεία του 45χρονου Πέτρου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
VIDEO: «Η ομορφιά του τόπου μας» - Μικρό αγρινό τρέχει ανέμελο σε κυπριακό δρόμο
Έρχονται σημαντικές αλλαγές για ταξιδιώτες - Όσα εξετάζονται για τις χρεώσεις στις χειραποσκευές και τις αποζημιώσεις
VIDEO: «Άλλαξαν φύλο» οι φιγούρες σε φώτα τροχαίας στη Λευκωσία - Δείτε σε ποιο σημείο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΚΕΛ: Προβληματική η προεδρική εξαγγελία για μεταφορά της δασοπυρόσβεσης στο ΥΠΕΣ

 29.10.2025 - 17:37
Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Πολύ εποικοδομητική, χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

  •  29.10.2025 - 14:38
Αυτός αναλαμβάνει τη θέση του Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας στη θέση της Λαμπριανίδου

Αυτός αναλαμβάνει τη θέση του Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας στη θέση της Λαμπριανίδου

  •  29.10.2025 - 15:49
Νομική Υπηρεσία: Παραμένει σε ισχύ η απόφαση της ΕΔΥ για παράταση της διαθεσιμότητας της Άννας Αριστοτέλους

Νομική Υπηρεσία: Παραμένει σε ισχύ η απόφαση της ΕΔΥ για παράταση της διαθεσιμότητας της Άννας Αριστοτέλους

  •  29.10.2025 - 15:40
Κεραυνός: «Η οικονομία μας μπαίνει σε νέα αναπτυξιακή φάση» - Στη Βουλή η νέα φορολογική μεταρρύθμιση

Κεραυνός: «Η οικονομία μας μπαίνει σε νέα αναπτυξιακή φάση» - Στη Βουλή η νέα φορολογική μεταρρύθμιση

  •  29.10.2025 - 15:14
VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Τα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψη του 39χρονου και γιατί αφέθηκε τελικά ελεύθερος

VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Τα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψη του 39χρονου και γιατί αφέθηκε τελικά ελεύθερος

  •  29.10.2025 - 12:17
Θάνατος 82χρονου στη Λεμεσό: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του – Όσα αναφέρει η Αστυνομία

Θάνατος 82χρονου στη Λεμεσό: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του – Όσα αναφέρει η Αστυνομία

  •  29.10.2025 - 15:41
VIDEO: Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Κατέθεσε τροποποιήσεις για διαδηλώσεις και παρελάσεις – Οι αλλαγές που προτείνει

VIDEO: Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Κατέθεσε τροποποιήσεις για διαδηλώσεις και παρελάσεις – Οι αλλαγές που προτείνει

  •  29.10.2025 - 14:22
Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε

  •  29.10.2025 - 14:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα