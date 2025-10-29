«Σαφάρι» ελέγχων στη Λάρνακα – 19 αλλοδαποί εργάζονταν χωρίς άδεια - Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ

Η επιχείρηση ελέγχων διενεργήθηκε στις 9.30 το πρωί της Τετάρτης, σε υπό ανέγερση συγκρότημα οικοδομών. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, συνελήφθησαν 19 πρόσωπα, υπήκοοι τρίτης χώρας, που εντοπίστηκαν να εργάζονται παράνομα στην οικοδομή, χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή. Διαπιστώθηκε επίσης ότι, ένα από δεκαεννέα πρόσωπα βρίσκεται παράνομα στην Κύπρο.

Εναντίον των δεκαεννέα προσώπων διερευνάται υπόθεση παράνομης απασχόλησης, ενώ εναντίον των τεσσάρων εργοδοτών τους, διερευνάται υπόθεση παράνομης εργοδότησης.

Τη διερεύνηση ανέλαβε ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης.

Στη σημερινή επιχείρηση ελέγχων συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΥΑΜ (Επαρχιακά Κλιμάκια Λάρνακας, Λευκωσίας, Αμμοχώστου και Πάφου), μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών, καθώς και λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικά με την νομοθεσία για την αδήλωτη εργασία, καθώς και μη εφαρμογή νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας τους και επέδωσαν ειδοποιήσεις πληρωμής διοικητικών προστίμων, συνολικού ύψους 63,000 ευρώ.