Βίντεο - «Ανάσα» για τη μεσαία τάξη: Το Υπουργικό ενέκρινε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση μετά από 22 χρόνια

Η νέα δέσμη έξι τροποποιητικών νομοσχεδίων φιλοδοξεί να ενισχύσει τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, να ελαφρύνει οικονομικά τα νοικοκυριά και να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας.

Ο κ. Κεραυνός τόνισε πως η μεταρρύθμιση έχει έντονη κοινωνική διάσταση, με ουσιαστικές ελαφρύνσεις για οικογένειες, φοιτητές, νέους και πολύτεκνους. Το αφορολόγητο εισόδημα αυξάνεται από €19.500 σε €20.500, τοποθετώντας την Κύπρο ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα όρια στην Ε.Ε.

Για οικογενειακά εισοδήματα κάτω από €80.000 (ή €100.000 για πολύτεκνους) προβλέπονται σημαντικές φορολογικές εκπτώσεις:

€1.000 για κάθε παιδί,

€2.000 για κάθε παιδί σε μονογονεϊκές οικογένειες,

€1.000 για φοιτητές,

€1.500 για τόκους δανείου ή ενοίκιο κύριας κατοικίας,

€1.000 για ενεργειακή αναβάθμιση ή αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το 55% των εργαζομένων δεν θα φορολογείται καθόλου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το αφορολόγητο όριο θα ξεπερνά τις €24.500.

Ριζικές αλλαγές και για τις επιχειρήσεις

Η μεταρρύθμιση φέρνει σημαντικές αλλαγές και στο φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεων:

Καταργείται η λογιζόμενη διανομή μερίσματος για κέρδη από 1/1/2026.

Μειώνεται η έκτακτη αμυντική εισφορά από 17% σε 5%.

Καταργείται η εισφορά στο εισόδημα από ενοίκια.

Αυξάνεται ο εταιρικός φόρος από 12,5% σε 15%.

Θεσπίζεται συντελεστής 8% για κέρδη από πώληση κρυπτοστοιχείων.

Επεκτείνεται η δυνατότητα μεταφοράς ζημιών από 5 σε 7 χρόνια.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Κεραυνός, η μεταρρύθμιση είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, χωρίς να επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά, ενώ στόχος είναι η δίκαιη αναδιανομή του φορολογικού βάρους μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων, με όραμα μια πιο ισότιμη και ανταγωνιστική οικονομία.

