Δούλεψε 84 χρόνια στην ίδια εταιρεία: Ο 100χρονος που μπήκε στο Βιβλίο Γκίνες για το παγκόσμιο ρεκόρ καριέρας

 29.10.2025 - 22:59
«Να μένεις περίεργος και να αγαπάς αυτό που κάνεις». Αυτό ήταν το μυστικό του υπεραιωνόβιου εργάτη που έκανε εργασιακό... σερί από τα 16 του μέχρι τα 100!

Όταν ο Βραζιλιάνος Βάλτερ Όρθμαν έπιασε δουλειά το 1938, στα 16 του, κανείς δεν φανταζόταν πως θα έφτανε να εργάζεται στον ίδιο χώρο 84 χρόνια αργότερα. Κι όμως, ο άνθρωπος που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην ίδια εταιρεία κατάφερε να γράψει ιστορία: το όνομά του μπήκε στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως η μακροβιότερη επαγγελματική πορεία στην ίδια επιχείρηση, παγκοσμίως.

Ο Όρθμαν πέθανε το 2023, στα 102 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια ιστορία πίστης, αφοσίωσης και απίστευτης συνέπειας. Η ζωή του είναι η απόδειξη ότι η αγάπη για τη δουλειά και η περιέργεια για να μαθαίνεις καινούργια πράγματα και να συντάσσεσαι με τις εξελίξεις, είναι τα αντίδοτα για να νικήσεις το χρόνο και την ρουτινοποίηση.

Από «προσωρινός βοηθός» σε ζωντανό σύμβολο

Ο Όρθμαν ξεκίνησε να εργάζεται στην υφαντουργία Industrias Renaux στην πόλη Μπρουσκ, στο νότιο τμήμα της Βραζιλίας, σε ηλικία μόλις 16 ετών. Χάρη στις γνώσεις του στα γερμανικά, πολύτιμο προσόν για την εποχή εκείνη, έγινε αμέσως αγαπητός στους ανωτέρους του και ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία. Σύντομα μεταφέρθηκε στο τμήμα πωλήσεων, όπου έκλεινε συμφωνίες με μεγάλους πελάτες και καθοδηγούσε πολυάριθμες ομάδες, κερδίζοντας έτσι τον σεβασμό όλων.

Με τα χρόνια, το όνομά του έγινε συνώνυμο με την αφοσίωση. Ακόμα και στα 100 του χρόνια, συνέχιζε να δίνει το «παρών» στο γραφείο, να συμβουλεύει τους νεότερους και να παρακολουθεί με ενδιαφέρον κάθε αλλαγή στη βιομηχανία.

«Το μυστικό είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις»

Στα 100ά του γενέθλια, οι συνάδελφοί του τον τίμησαν ως «ζωντανό θρύλο». Ο ίδιος, ταπεινός όπως πάντα, είχε πει τότε: «Το μυστικό είναι να κρατάς την περιέργεια ζωντανή και να κάνεις αυτό που αγαπάς. Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, ο χρόνος περνά χωρίς να το καταλάβεις».

Η φράση αυτή έγινε σύνθημα για τους νεότερους υπαλλήλους της εταιρείας RenauxView, όπως μετονομάστηκε η επιχείρηση, που τον θεωρούσε μέντορα και βασικό της εμπνευστή.

Ο νόμος, η λογική και ο μύθος της δουλειάς

Στη Βραζιλία, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται όσο επιθυμούν, ακόμα και μετά την ηλικία συνταξιοδότησης (65 για άνδρες, 62 για γυναίκες). Ο Όρθμαν εκμεταλλεύτηκε αυτό το δικαίωμα στο έπακρο: δεν σκέφτηκε ποτέ να αποχωρήσει. Η εταιρεία, αντί να τον πιέσει, τον αγκάλιασε, θεωρώντας τον «ζωντανή ιστορία» της.

Ο Βάλτερ Όρθμαν έφυγε από τη ζωή το 2023, έναν χρόνο μετά την αναγνώρισή του από τα Ρεκόρ Γκίνες. Είχε συμπληρώσει 84 χρόνια και 9 ημέρες συνεχόμενης εργασίας στην ίδια εταιρεία.

