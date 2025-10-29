Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»

Ωστόσο, το κλείσιμο αυτό δεν θα είναι οριστικό, καθώς η ταβέρνα πρόκειται να επαναλειτουργήσει σύντομα σε νέο χώρο στο χωριό Βουνί.

Πιο κάτω αυτούσια η ανακοίνωση:

«Μετά από 8 όμορφα και γεμάτα χρόνια, ήρθε η στιγμή να κλείσουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο.

Το εστιατόριο Άγιος Θεράπων κατεβάζει ρολά — και φεύγουμε με βαριά καρδιά, αλλά και με περηφάνια για όσα καταφέραμε μαζί σας.

Σας ευχαριστούμε από ψυχής για όλη την αγάπη, τη στήριξη και τις στιγμές που μοιραστήκαμε.

Για κάθε χαμόγελο, κάθε γεύμα, κάθε άνθρωπο που έκανε τον Άγιο Θεράποντα κάτι παραπάνω από ένα εστιατόριο.

Δυστυχώς, όταν κάτι όμορφο δεν εκτιμάται όσο του αξίζει, κάποτε φτάνει η στιγμή να κλείσει ο κύκλος του.

Αλλά εμείς δεν σταματάμε εδώ.

Με την ίδια αγάπη, το ίδιο μεράκι και ακόμη περισσότερη πίστη, ετοιμαζόμαστε να συνεχίσουμε αλλού — στο χωριό Βουνί, όπου ένα νέο ξεκίνημα μας περιμένει.

Η τελευταία μέρα λειτουργίας του εστιατορίου ήταν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Σας περιμένουμε να αποχαιρετιστούμε, να θυμηθούμε όμορφες στιγμές και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο όπως του αξίζει.

Αυτό το «αντίο» είναι μόνο προσωρινό.

Μείνετε συντονισμένοι, γιατί κάτι πολύ όμορφο έρχεται… και ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε, πιο δυνατοί και πιο έτοιμοι από ποτέ!»

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com