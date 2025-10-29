Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»

 29.10.2025 - 11:36
Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»

Το εστιατόριο Άγιος Θεράπων ή αλλιώς η Ταβέρνα της Αντωνία όπως είναι γνωστή στο κοινό της, το οποίο τα τελευταία 8 χρόνια το έβρισκες στο ομώνυμο χωριό της επαρχίας Λεμεσού, κατέβασε ρολά.

Ωστόσο, το κλείσιμο αυτό δεν θα είναι οριστικό, καθώς η ταβέρνα πρόκειται να επαναλειτουργήσει σύντομα σε νέο χώρο στο χωριό Βουνί.

Πιο κάτω αυτούσια η ανακοίνωση:

«Μετά από 8 όμορφα και γεμάτα χρόνια, ήρθε η στιγμή να κλείσουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο.

Το εστιατόριο Άγιος Θεράπων κατεβάζει ρολά και φεύγουμε με βαριά καρδιά, αλλά και με περηφάνια για όσα καταφέραμε μαζί σας.

Σας ευχαριστούμε από ψυχής για όλη την αγάπη, τη στήριξη και τις στιγμές που μοιραστήκαμε.

Για κάθε χαμόγελο, κάθε γεύμα, κάθε άνθρωπο που έκανε τον Άγιο Θεράποντα κάτι παραπάνω από ένα εστιατόριο.

Δυστυχώς, όταν κάτι όμορφο δεν εκτιμάται όσο του αξίζει, κάποτε φτάνει η στιγμή να κλείσει ο κύκλος του.

Αλλά εμείς δεν σταματάμε εδώ.

Με την ίδια αγάπη, το ίδιο μεράκι και ακόμη περισσότερη πίστη, ετοιμαζόμαστε να συνεχίσουμε αλλού στο χωριό Βουνί, όπου ένα νέο ξεκίνημα μας περιμένει.

Η τελευταία μέρα λειτουργίας του εστιατορίου ήταν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Σας περιμένουμε να αποχαιρετιστούμε, να θυμηθούμε όμορφες στιγμές και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο όπως του αξίζει.

Αυτό το «αντίο» είναι μόνο προσωρινό.

Μείνετε συντονισμένοι, γιατί κάτι πολύ όμορφο έρχεται… και ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε, πιο δυνατοί και πιο έτοιμοι από ποτέ!»

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»
VIDEO: «Η ομορφιά του τόπου μας» - Μικρό αγρινό τρέχει ανέμελο σε κυπριακό δρόμο
Διαφημίζουν «θαυματουργές θεραπείες» διαβήτη μέσω διαδικτύου – Ψευδογιατροί παρουσιάζονται σε deepfake βίντεο και εξαπατούν πολίτες
«Διαγωνισμός» για τον «Γάρο της ημέρας» - Οι δύο που…ζητάνε την πρωτιά σε πάρκινγκ στη Λεμεσό – Φωτογραφία
VIDEO: «Η ομορφιά του τόπου μας» - Μικρό αγρινό τρέχει ανέμελο σε κυπριακό δρόμο
Έρχονται σημαντικές αλλαγές για ταξιδιώτες - Όσα εξετάζονται για τις χρεώσεις στις χειραποσκευές και τις αποζημιώσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κατέχομενα: Αυτός είναι ο «υφυπουργός» που διόρισε ο Έρχιουρμαν

 29.10.2025 - 11:29
Επόμενο άρθρο

Διαφημίζουν «θαυματουργές θεραπείες» διαβήτη μέσω διαδικτύου – Ψευδογιατροί παρουσιάζονται σε deepfake βίντεο και εξαπατούν πολίτες

 29.10.2025 - 11:37
Ενώπιον Υπουργικού έξι ν/σ για φορολογική μεταρρύθμιση - «Ενισχύουμε τη μεσαία τάξη που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας»

Ενώπιον Υπουργικού έξι ν/σ για φορολογική μεταρρύθμιση - «Ενισχύουμε τη μεσαία τάξη που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας»

Την ελπίδα η Βουλή των Αντιπροσώπων να εγκρίνει την πρόταση της Κυβέρνησης για τη φορολογική μεταρρύθμιση, για την οποία σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει σχετικό νομοσχέδιο, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενώπιον Υπουργικού έξι ν/σ για φορολογική μεταρρύθμιση - «Ενισχύουμε τη μεσαία τάξη που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας»

Ενώπιον Υπουργικού έξι ν/σ για φορολογική μεταρρύθμιση - «Ενισχύουμε τη μεσαία τάξη που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας»

  •  29.10.2025 - 10:17
Υπ. Παιδείας για Αγλαντζιά: «Θέλουμε ασφαλές σχολείο» – Προχωρά η εγκατάσταση καμερών στα σχολεία

Υπ. Παιδείας για Αγλαντζιά: «Θέλουμε ασφαλές σχολείο» – Προχωρά η εγκατάσταση καμερών στα σχολεία

  •  29.10.2025 - 10:32
Καταγγελία Κυβερνητικών Ιατρών: Σοβαρή υποστελέχωση στην Ογκολογική Κλινική του ΓΝ Λεμεσού – Στο όριο στη Λάρνακα

Καταγγελία Κυβερνητικών Ιατρών: Σοβαρή υποστελέχωση στην Ογκολογική Κλινική του ΓΝ Λεμεσού – Στο όριο στη Λάρνακα

  •  29.10.2025 - 10:23
Διαφημίζουν «θαυματουργές θεραπείες» διαβήτη μέσω διαδικτύου – Ψευδογιατροί παρουσιάζονται σε deepfake βίντεο και εξαπατούν πολίτες

Διαφημίζουν «θαυματουργές θεραπείες» διαβήτη μέσω διαδικτύου – Ψευδογιατροί παρουσιάζονται σε deepfake βίντεο και εξαπατούν πολίτες

  •  29.10.2025 - 11:37
Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»

Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»

  •  29.10.2025 - 11:36
Εμπόριο καπνού και τσιγάρων από τα κατεχόμενα – Κατάσχεσαν δεκάδες κούτες και τα οχήματα των οδηγών – Βαρύ το πρόστιμο - Φωτογραφίες

Εμπόριο καπνού και τσιγάρων από τα κατεχόμενα – Κατάσχεσαν δεκάδες κούτες και τα οχήματα των οδηγών – Βαρύ το πρόστιμο - Φωτογραφίες

  •  29.10.2025 - 09:44
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιστροφή στην εκεχειρία μετά τα νέα πλήγματα στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιστροφή στην εκεχειρία μετά τα νέα πλήγματα στη Γάζα

  •  29.10.2025 - 10:40
Αυτή η αεροπορική εταιρεία απαγορεύει τα power banks στις πτήσεις

Αυτή η αεροπορική εταιρεία απαγορεύει τα power banks στις πτήσεις

  •  29.10.2025 - 09:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα