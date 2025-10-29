Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔιαφημίζουν «θαυματουργές θεραπείες» διαβήτη μέσω διαδικτύου – Ψευδογιατροί παρουσιάζονται σε deepfake βίντεο και εξαπατούν πολίτες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαφημίζουν «θαυματουργές θεραπείες» διαβήτη μέσω διαδικτύου – Ψευδογιατροί παρουσιάζονται σε deepfake βίντεο και εξαπατούν πολίτες

 29.10.2025 - 11:37
Διαφημίζουν «θαυματουργές θεραπείες» διαβήτη μέσω διαδικτύου – Ψευδογιατροί παρουσιάζονται σε deepfake βίντεο και εξαπατούν πολίτες

Για παραπλανητικά σκευάσματα που διαφημίζονται ως «θαυματουργικές θεραπείες» για τον διαβήτη προειδοποιεί το Despina Children’s Diabetes Foundation, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη παρουσία τέτοιων προϊόντων και διαδικτυακών διαφημίσεων για αυτά.

Επισημαίνει, δε, την ανάγκη για μια εθνική στρατηγική διαβήτη με επίκεντρο την ασφάλεια και την ισότιμη πρόσβαση.

«Τα τελευταία χρόνια, διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν αποκαλύψει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και deepfake βίντεο, όπου ψεύτικοι "γιατροί" προωθούν μη εγκεκριμένα συμπληρώματα και προϊόντα που υποστηρίζουν ότι αναστρέφουν τον διαβήτη», σημειώνει η ανακοίνωση, αναφέροντας ότι τα σκευάσματα αυτά παρουσιάζονται πλέον και σε ΜΜΕ στην Κύπρο. Επισημαίνει, εξάλλου, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και η Health Canada έχουν εκδώσει αυστηρές προειδοποιήσεις για αυτούς τους κινδύνους.

Συγκεκριμένα, επισημαίνονται οι κίνδυνοι από την οικονομική επιβάρυνση των ασθενών, ιδιαίτερα για τεχνολογίες όπως τα Συστήματα Συνεχούς Παρακολούθησης Γλυκόζης (CGM) και οι αντλίες ινσουλίνης. «Όταν οι οικογένειες δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος αξιόπιστων λύσεων, αυξάνεται η πιθανότητα να στραφούν σε φθηνότερα αλλά ανασφαλή προϊόντα που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο», εξηγεί το Despina Children’s Diabetes Foundation.

«Η νέα εθνική στρατηγική για τον διαβήτη που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης, πρέπει να βασίζεται στην επιστήμη, την ασφάλεια και την καθολική πρόσβαση όλων των ασθενών σε σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες», προσθέτει, υπογραμμίζοντας ότι οι αντλίες ινσουλίνης και τα συστήματα CGM αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου, τη μείωση επιπλοκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. «Η στρατηγική πρέπει να εξασφαλίζει ότι κανένας άνθρωπος δεν θα στερηθεί την πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες λόγω οικονομικών περιορισμών ή διοικητικών εμποδίων, αποτρέποντας την ανάγκη προσφυγής σε μη εγκεκριμένα ή επικίνδυνα προϊόντα», καταλήγει.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»
VIDEO: «Η ομορφιά του τόπου μας» - Μικρό αγρινό τρέχει ανέμελο σε κυπριακό δρόμο
Διαφημίζουν «θαυματουργές θεραπείες» διαβήτη μέσω διαδικτύου – Ψευδογιατροί παρουσιάζονται σε deepfake βίντεο και εξαπατούν πολίτες
«Διαγωνισμός» για τον «Γάρο της ημέρας» - Οι δύο που…ζητάνε την πρωτιά σε πάρκινγκ στη Λεμεσό – Φωτογραφία
VIDEO: «Η ομορφιά του τόπου μας» - Μικρό αγρινό τρέχει ανέμελο σε κυπριακό δρόμο
Έρχονται σημαντικές αλλαγές για ταξιδιώτες - Όσα εξετάζονται για τις χρεώσεις στις χειραποσκευές και τις αποζημιώσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»

 29.10.2025 - 11:36
Ενώπιον Υπουργικού έξι ν/σ για φορολογική μεταρρύθμιση - «Ενισχύουμε τη μεσαία τάξη που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας»

Ενώπιον Υπουργικού έξι ν/σ για φορολογική μεταρρύθμιση - «Ενισχύουμε τη μεσαία τάξη που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας»

Την ελπίδα η Βουλή των Αντιπροσώπων να εγκρίνει την πρόταση της Κυβέρνησης για τη φορολογική μεταρρύθμιση, για την οποία σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει σχετικό νομοσχέδιο, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενώπιον Υπουργικού έξι ν/σ για φορολογική μεταρρύθμιση - «Ενισχύουμε τη μεσαία τάξη που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας»

Ενώπιον Υπουργικού έξι ν/σ για φορολογική μεταρρύθμιση - «Ενισχύουμε τη μεσαία τάξη που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας»

  •  29.10.2025 - 10:17
Υπ. Παιδείας για Αγλαντζιά: «Θέλουμε ασφαλές σχολείο» – Προχωρά η εγκατάσταση καμερών στα σχολεία

Υπ. Παιδείας για Αγλαντζιά: «Θέλουμε ασφαλές σχολείο» – Προχωρά η εγκατάσταση καμερών στα σχολεία

  •  29.10.2025 - 10:32
Καταγγελία Κυβερνητικών Ιατρών: Σοβαρή υποστελέχωση στην Ογκολογική Κλινική του ΓΝ Λεμεσού – Στο όριο στη Λάρνακα

Καταγγελία Κυβερνητικών Ιατρών: Σοβαρή υποστελέχωση στην Ογκολογική Κλινική του ΓΝ Λεμεσού – Στο όριο στη Λάρνακα

  •  29.10.2025 - 10:23
Διαφημίζουν «θαυματουργές θεραπείες» διαβήτη μέσω διαδικτύου – Ψευδογιατροί παρουσιάζονται σε deepfake βίντεο και εξαπατούν πολίτες

Διαφημίζουν «θαυματουργές θεραπείες» διαβήτη μέσω διαδικτύου – Ψευδογιατροί παρουσιάζονται σε deepfake βίντεο και εξαπατούν πολίτες

  •  29.10.2025 - 11:37
Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»

Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»

  •  29.10.2025 - 11:36
Εμπόριο καπνού και τσιγάρων από τα κατεχόμενα – Κατάσχεσαν δεκάδες κούτες και τα οχήματα των οδηγών – Βαρύ το πρόστιμο - Φωτογραφίες

Εμπόριο καπνού και τσιγάρων από τα κατεχόμενα – Κατάσχεσαν δεκάδες κούτες και τα οχήματα των οδηγών – Βαρύ το πρόστιμο - Φωτογραφίες

  •  29.10.2025 - 09:44
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιστροφή στην εκεχειρία μετά τα νέα πλήγματα στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιστροφή στην εκεχειρία μετά τα νέα πλήγματα στη Γάζα

  •  29.10.2025 - 10:40
Αυτή η αεροπορική εταιρεία απαγορεύει τα power banks στις πτήσεις

Αυτή η αεροπορική εταιρεία απαγορεύει τα power banks στις πτήσεις

  •  29.10.2025 - 09:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα