Διαφημίζουν «θαυματουργές θεραπείες» διαβήτη μέσω διαδικτύου – Ψευδογιατροί παρουσιάζονται σε deepfake βίντεο και εξαπατούν πολίτες

Επισημαίνει, δε, την ανάγκη για μια εθνική στρατηγική διαβήτη με επίκεντρο την ασφάλεια και την ισότιμη πρόσβαση.

«Τα τελευταία χρόνια, διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν αποκαλύψει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και deepfake βίντεο, όπου ψεύτικοι "γιατροί" προωθούν μη εγκεκριμένα συμπληρώματα και προϊόντα που υποστηρίζουν ότι αναστρέφουν τον διαβήτη», σημειώνει η ανακοίνωση, αναφέροντας ότι τα σκευάσματα αυτά παρουσιάζονται πλέον και σε ΜΜΕ στην Κύπρο. Επισημαίνει, εξάλλου, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και η Health Canada έχουν εκδώσει αυστηρές προειδοποιήσεις για αυτούς τους κινδύνους.

Συγκεκριμένα, επισημαίνονται οι κίνδυνοι από την οικονομική επιβάρυνση των ασθενών, ιδιαίτερα για τεχνολογίες όπως τα Συστήματα Συνεχούς Παρακολούθησης Γλυκόζης (CGM) και οι αντλίες ινσουλίνης. «Όταν οι οικογένειες δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος αξιόπιστων λύσεων, αυξάνεται η πιθανότητα να στραφούν σε φθηνότερα αλλά ανασφαλή προϊόντα που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο», εξηγεί το Despina Children’s Diabetes Foundation.

«Η νέα εθνική στρατηγική για τον διαβήτη που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης, πρέπει να βασίζεται στην επιστήμη, την ασφάλεια και την καθολική πρόσβαση όλων των ασθενών σε σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες», προσθέτει, υπογραμμίζοντας ότι οι αντλίες ινσουλίνης και τα συστήματα CGM αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου, τη μείωση επιπλοκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. «Η στρατηγική πρέπει να εξασφαλίζει ότι κανένας άνθρωπος δεν θα στερηθεί την πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες λόγω οικονομικών περιορισμών ή διοικητικών εμποδίων, αποτρέποντας την ανάγκη προσφυγής σε μη εγκεκριμένα ή επικίνδυνα προϊόντα», καταλήγει.