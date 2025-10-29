«Καμία ανοχή στην αυθαιρεσία» – Το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά στις καταγγελίες για τ/κ περιουσίες

«Πρώτιστο μέλημα της παρούσας Κυβέρνησης και των ενεργειών που λαμβάνονται είναι το νοικοκύρεμα και ο εξορθολογισμός του τρόπου διαχείρισης των τ/κ περιουσιών, κατά τρόπο διαφανή και δίκαιο», αναφέρει το ΥΠΕΣ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Προς αυτή την κατεύθυνση, συνεχίζει, «εργαζόμαστε με πολιτική βούληση και υπευθυνότητα, για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και των συμφερόντων του προσφυγικού κόσμου».

Στην απάντησή του προς τον Δήμαρχο Λευκάρων, το ΥΠΕΣ αναφέρει ότι «για πάρα πολλά χρόνια, στο Ταμείο τ/κ περιουσιών περιλαμβάνεται ειδικό κονδύλι για τη στήριξη ακατοίκητων τ/κ κατοικιών στον Δήμο Λευκάρων, το οποίο παραχωρείτο στον Δήμο για τον συγκεκριμένο σκοπό».

Αναφέρει πως από επανειλημμένους επιτόπιους ελέγχους της Υπηρεσίας, διαφάνηκε ότι ο Δήμος είτε δεν προέβαινε στη διεκπεραίωση των έργων στήριξης των ακατοίκητων κατοικιών, είτε διοχέτευε το συγκεκριμένο ποσό σε άλλα, άσχετα έργα (π.χ. τοπιοτέχνηση ανοιχτών χώρων, κτλ).

Για τον λόγο αυτό, προσθέτει, «από το 2024, αποφασίστηκε ότι οι απαιτούμενες εργασίες θα διεκπεραιώνονται από συνεργείο της Υπηρεσίας και το προβλεπόμενο ποσό χρησιμοποιείται για κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης».

Σε ό,τι αφορά στις αναφορές του Δημάρχου Λευκάρων για παρανομίες, το ΥΠΕΣ αναφέρει ότι, «ανεξαρτήτως των όποιων ελέγχων από την Υπηρεσία, έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη από τον Δήμαρχο να υποβάλει συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία ο ίδιος επικαλείται και που αφορούν σε παράνομη οικειοποίηση τ/κ κατοικιών, ώστε να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα στη βάση των προνοιών του νόμου».

Παρόλα αυτά, έως σήμερα, δεν έχουν υποβληθεί ή κοινοποιηθεί τέτοια στοιχεία την Υπηρεσία, προσθέτει.

Ειδικότερα για το θέμα της διαχείρισης των τ/κ περιουσιών στο Δήμο Λευκάρων, το ΥΠΕΣ αναφέρει πως πραγματοποιήθηκαν, μόνο κατά το τελευταίο τρίμηνο, τρεις συναντήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας και του Δήμου Λευκάρων, όπου εξετάστηκε ο σχεδιασμός και η λήψη μέτρων τόσο για την άρση τυχόν παρανομιών όσο και για προγραμματισμό ενεργειών που αφορούν την αποκατάσταση επικίνδυνων υποστατικών.

Ενδεικτικά, προσθέτει ότι για συγκεκριμένη οικοδομή που κρίθηκε επικίνδυνη και η οποία εφάπτεται σε παραχωρηθείσα τ/κ κατοικία, η Υπηρεσία αναμένεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους να κατεδαφίσει το ετοιμόρροπο τμήμα της και να στηρίξει το υπόλοιπο, κατά τρόπο που δεν θα επηρεάζονται οι ανέσεις και η ασφάλεια των διπλανών υποστατικών και των πολιτών.

Αναφέρει επίσης ότι διαχρονικό αίτημα του Δήμου Λευκάρων αποτελεί η επιδιόρθωση των τ/κ κατοικιών από την Υπηρεσία και η απευθείας παραχώρησή τους στον Δήμο, προκειμένου αυτός στη συνεχεία, άγνωστο με ποια κριτήρια, να τις παραχωρεί σε πρόσφυγες.

«Θέση της Υπηρεσίας είναι ότι οποιαδήποτε αποσπασματική μορφή διαχείρισης των τ/κ περιουσιών, διαφορετική από όσα ρητά ορίζει ο Νόμος, είναι παράνομη και όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τη διαχρονική κακοδιαχείριση των τ/κ περιουσιών, αλλά αντιθέτως ενδυναμώνει την άναρχη διαχείρισή τους εκτός του προβλεπόμενου νομοθετικού πλαισίου», προσθέτει.

Περαιτέρω, το ΥΠΕΣ αναφέρει ότι «οποιεσδήποτε γενικές και αόριστες καταγγελίες, δεν υποβοηθούν το έργο της Υπηρεσίας για την πάταξη των παρανομιών».

Προσθέτει ότι τα ανωτέρω αναγραφόμενα λέχθηκαν και από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας στην συνάντηση της 22ας Οκτωβρίου στον Δήμο Λευκάρων, παρουσία του Προέδρου και μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει πως «επιδεικνύει μηδενική ανοχή στην παράνομη οικειοποίηση των τ/κ περιουσιών, γεγονός που διαπιστώνεται από τις ενέργειες και τις δράσεις της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών τα τελευταία δύο χρόνια».

Ενδεικτικά, το ΥΠΕΣ αναφέρει ότι, «με στοχευμένο σχεδιασμό και σε στενή συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων υποβλήθηκε νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του τρόπου διαχείρισης των τ/κ περιουσιών, με την εισαγωγή αντικειμενικών, αξιοκρατικών, διαφανών και μετρήσιμων κριτηρίων παραχώρησης των περιουσιών, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον περασμένο Απρίλιο και με το οποίο διασφαλίζεται η ισονομία, η αξιοκρατία και η διαφάνεια ανάμεσα στον προσφυγικό κόσμο».

Αναφέρει επίσης ότι με οδηγίες του Κηδεμόνα, πραγματοποιήθηκαν, για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, έλεγχοι νομιμότητας όλων των τ/κ περιουσιών που παραχωρήθηκαν για επαγγελματικούς σκοπούς και οι οποίοι, περιλαμβάνουν πάνω από 4.000 συμβάσεις μίσθωσης».

«Εκεί και όπου διαπιστώθηκαν παραβιάσεις, λήφθηκαν μέτρα για άμεσο τερματισμό των συμβάσεων μίσθωσης και προωθήθηκε η ανάκτηση των περιουσιών», προσθέτει.

Αντίστοιχος έλεγχος, σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, διενεργήθηκε και στις τ/κ περιουσίες που παραχωρούνται σε Τοπικές Αρχές.

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι τροχοδρομούνται έλεγχοι οι οποίοι θα καλύψουν όλες τις τ/κ περιουσίες που παραχωρήθηκαν ή θα παραχωρηθούν για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των προσφύγων.

Πέραν των πιο πάνω, το ΥΠΕΣ αναφέρει ότι η Υπηρεσία υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί Ειδικά Σχέδια Δράσης για τη διαχείριση των περιπτώσεων που παρουσιάζουν σύνθετο βαθμό δυσκολίας και η αντιμετώπισή τους χρήζει ειδικών ρυθμίσεων.

«Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί το Ειδικό Σχέδιο Δράσης για την περιοχή Μακένζυ, με την εφαρμογή του οποίου έχουν αυξηθεί τα έσοδα στο Ταμείο του Κηδεμόνα κατά 15%», προσθέτει.

Τέλος, το ΥΠΕΣ αναφέρει πως «η Υπηρεσία προχωρά ήδη σε εξυγίανση της τιμολογιακής πολιτικής της, αναθεωρώντας τα ενοίκια των επαγγελματικών υποστατικών, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χρήσης και του χρήστη».