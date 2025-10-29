Ecommbx
Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του
Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του

 29.10.2025 - 14:05
Σε όλους μας έχει τύχει να δούμε κάποιο θρίλερ με φαντάσματα και να νιώσουμε μια ανατριχίλα να διαπερνά το σώμα μας.

Ωστόσο, παρά την ένταση της στιγμής, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν. Ή μήπως δεν ισχύει αυτό για όλους.

Μια νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στην Αγγλία, δείχνει ότι περισσότεροι άνθρωποι από όσοι νομίζαμε, πιστεύουν στην ύπαρξη των φαντασμάτων.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Σέφιλντ Χάλαμ Δρ. Ντέιβιντ Κλαρκ έκανε μια έρευνα πάνω στα παραφυσικά φαινόμενα και διαπίστωσε ότι «μπορεί πολλοί να το θεωρούν κάτι παλιομοδίτικο, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι παραδοσιακές πεποιθήσεις αποτελούν κεντρικό κομμάτι της σύγχρονης ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους».

Όπως έσπευσε να συμπληρώσει, για να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του, «πόσοι από εμάς δεν περνάμε κάτω από σκάλα ή θεωρούμε την Τρίτη και 13 γρουσούζικη μέρα;».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν άνθρωποι από 16 έως 75 ετών, το 33% πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν. Ωστόσο οι περισσότεροι αποφεύγουν να το συζητήσουν τόσο με την οικογένειά τους όσο και με τους φίλους τους. Μάλιστα, οι περισσότεροι που πιστεύουν σε αυτά τα παραφυσικά φαινόμενα (φαντάσματα, δαίμονες κτλ) ήταν από 25 έως 34 ετών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, το 10% δήλωσε ότι έχει δει UFO ή ένα αντικείμενο στον ουρανό που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι ήταν. Το 24% πιστεύει ότι όντως διαστημόπλοια με εξωγήινους έχουν συντριβεί στη Γη, ενώ ένα 15% πιστεύει ότι οι εξωγήινοι έχουν… βάλει το χεράκι τους σε αρχαίες κατασκευές, όπως οι Πυραμίδες.

Εννοείται ότι το 33% πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις έχουν αποκρύψει την ύπαρξη των εξωγήινων και ότι υπάρχει συνωμοσία συγκάληψης.

Πάντως, παρά το γεγονός ότι στην έρευνα τα φαντάσματα και οι εξωγήινοι είχαν την τιμητική τους, το Τέρας του Λοχ Νες δεν είχε μεγάλη πέραση. Μόλις το 17% πιστεύει στην ύπαρξή του.

