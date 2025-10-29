Βίντεο - «Όχι» από την ΟΕΒ στην πρόταση για ΑΤΑ: Κρίσιμες ώρες για τη συνέχιση του διαλόγου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Οργάνωση αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του πλαισίου που τέθηκε από τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, εξέλιξη που φαίνεται να δυσχεραίνει σημαντικά την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας.

Το ΚΕΒΕ αναμένεται να λάβει τη δική του απόφαση αύριο το πρωί, με τα βλέμματα στραμμένα στο κατά πόσο θα ακολουθήσει την ίδια γραμμή. Οι δύο εργοδοτικές οργανώσεις, μετά τη συνάντηση με τους δύο υπουργούς, έκαναν λόγο για σημαντικές αποκλίσεις στις θέσεις τους, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο.

Στο κυβερνητικό πλαίσιο προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση της ΑΤΑ εντός 18 μηνών για όσους ήδη τη λαμβάνουν, με «ταβάνι» στο 4% του πληθωρισμού. Ωστόσο, οι εργοδοτικές οργανώσεις εμφανίζονται ανικανοποίητες τόσο με τα κίνητρα που προτείνονται όσο και με την πρόνοια που επιτρέπει στον Υπουργό Εργασίας να εντάξει την ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό.

Η κρίσιμη συνάντηση των συντεχνιών με τους Υπουργούς, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, αναμένεται να καθορίσει εάν ο διάλογος θα συνεχιστεί ή θα οδηγηθεί σε οριστικό ναυάγιο. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση όλων των πλευρών εντός της εβδομάδας.

