Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠρώτη επικοινωνία Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν: Συμφωνία για συνάντηση το συντομότερο δυνατό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη επικοινωνία Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν: Συμφωνία για συνάντηση το συντομότερο δυνατό

 29.10.2025 - 18:14
Πρώτη επικοινωνία Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν: Συμφωνία για συνάντηση το συντομότερο δυνατό

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ως αποτέλεσμα σχετικής πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, αμέσως μετά τα αποτελέσματα της διαδικασίας ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον κ. Έρχιουρμαν και εξέφρασε την ετοιμότητά του για πραγματοποίηση κοινής συνάντησης το συντομότερο δυνατόν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε παράλληλα, τη σταθερή του βούληση να συνεχίσει να συμβάλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, όπως αυτό καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο τουρκοκύπριος ηγέτης ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το αμέσως επόμενο διάστημα για καθορισμό σχετικής συνάντησης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε
Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»
Θάνατος 82χρονου στη Λεμεσό: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του – Όσα αναφέρει η Αστυνομία
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Πότε θα γίνει η κηδεία του 45χρονου Πέτρου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
VIDEO: «Η ομορφιά του τόπου μας» - Μικρό αγρινό τρέχει ανέμελο σε κυπριακό δρόμο
Έρχονται σημαντικές αλλαγές για ταξιδιώτες - Όσα εξετάζονται για τις χρεώσεις στις χειραποσκευές και τις αποζημιώσεις
VIDEO: «Άλλαξαν φύλο» οι φιγούρες σε φώτα τροχαίας στη Λευκωσία - Δείτε σε ποιο σημείο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Διαιτητής κατηγορείται ότι δωροδοκούσε άλλους ρέφερι για να... διευκολύνει τα στοιχήματα - Πέντε συλλήψεις

 29.10.2025 - 19:38
Επόμενο άρθρο

Συγκρατημένη αισιοδοξία μετά τη συνάντηση για την ΑΤΑ: «Όσο κοντά είμαστε, είμαστε κι άλλο τόσο μακριά»

 29.10.2025 - 18:46

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρώτη επικοινωνία Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν: Συμφωνία για συνάντηση το συντομότερο δυνατό

Πρώτη επικοινωνία Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν: Συμφωνία για συνάντηση το συντομότερο δυνατό

  •  29.10.2025 - 18:14
Συγκρατημένη αισιοδοξία μετά τη συνάντηση για την ΑΤΑ: «Όσο κοντά είμαστε, είμαστε κι άλλο τόσο μακριά»

Συγκρατημένη αισιοδοξία μετά τη συνάντηση για την ΑΤΑ: «Όσο κοντά είμαστε, είμαστε κι άλλο τόσο μακριά»

  •  29.10.2025 - 18:46
Νομική Υπηρεσία: Παραμένει σε ισχύ η απόφαση της ΕΔΥ για παράταση της διαθεσιμότητας της Άννας Αριστοτέλους

Νομική Υπηρεσία: Παραμένει σε ισχύ η απόφαση της ΕΔΥ για παράταση της διαθεσιμότητας της Άννας Αριστοτέλους

  •  29.10.2025 - 15:40
Αυτός αναλαμβάνει τη θέση του Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας στη θέση της Λαμπριανίδου

Αυτός αναλαμβάνει τη θέση του Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας στη θέση της Λαμπριανίδου

  •  29.10.2025 - 15:49
VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Τα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψη του 39χρονου και γιατί αφέθηκε τελικά ελεύθερος

VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Τα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψη του 39χρονου και γιατί αφέθηκε τελικά ελεύθερος

  •  29.10.2025 - 12:17
«Σαφάρι» ελέγχων στη Λάρνακα – 19 αλλοδαποί εργάζονταν χωρίς άδεια - Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ

«Σαφάρι» ελέγχων στη Λάρνακα – 19 αλλοδαποί εργάζονταν χωρίς άδεια - Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ

  •  29.10.2025 - 17:54
Έφηβος στη Λευκωσία κοιμάται πάνω σε τρύπιο στρώμα: Έβαλε ρούχα στα σημεία για να μην τον τσιμπάνε τα ελατήρια - Έκκληση για βοήθεια

Έφηβος στη Λευκωσία κοιμάται πάνω σε τρύπιο στρώμα: Έβαλε ρούχα στα σημεία για να μην τον τσιμπάνε τα ελατήρια - Έκκληση για βοήθεια

  •  29.10.2025 - 17:18
Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε

  •  29.10.2025 - 14:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα