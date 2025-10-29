Πρώτη επικοινωνία Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν: Συμφωνία για συνάντηση το συντομότερο δυνατό

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον κ. Έρχιουρμαν και εξέφρασε την ετοιμότητά του για πραγματοποίηση κοινής συνάντησης το συντομότερο δυνατόν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε παράλληλα, τη σταθερή του βούληση να συνεχίσει να συμβάλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, όπως αυτό καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο τουρκοκύπριος ηγέτης ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το αμέσως επόμενο διάστημα για καθορισμό σχετικής συνάντησης.