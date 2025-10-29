Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγκρατημένη αισιοδοξία μετά τη συνάντηση για την ΑΤΑ: «Όσο κοντά είμαστε, είμαστε κι άλλο τόσο μακριά»

 29.10.2025 - 18:46
Συγκρατημένη αισιοδοξία μετά τη συνάντηση για την ΑΤΑ: «Όσο κοντά είμαστε, είμαστε κι άλλο τόσο μακριά»

Συγκρατημένοι παρουσιάστηκαν οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων, μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου και τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, για την ΑΤΑ, στο Υπουργείο Εργασίας το απόγευμα της Τετάρτης. Σημείωσαν, ωστόσο, ότι παραμένει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί μέχρι την κατάληξη σε συνολική συμφωνία.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης είπε ότι είναι πιθανή και η εκ νέου σύγκληση μιας κοινής συνεδρίασης των εκτελεστικών επιτροπών των δύο οργανώσεων, ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο κοινής συνεδρίασης των κοινωνικών εταίρων με τους Υπουργούς, πιθανώς την Παρασκευή.

Η συνάντηση, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 3.30μμ, άρχισε τελικά στις 4μμ και διήρκησε για περίπου μιάμιση ώρα. Εξερχόμενοι, οι Γενικοί Διευθυντές ΟΕΒ και ΚΕΒΕ προέβησαν σε δηλώσεις.

Στις δηλώσεις του ο κ. Ρουσουνίδης, είπε ότι «συζητήσαμε επί σειράς συγκεκριμένων ζητημάτων που θεωρούμε όλοι ότι μπορεί να εξεύρουμε κάποιες συγκλίσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτές».

«Παραμένουμε συγκρατημένοι, δεν μπορούμε όμως αυτή τη στιγμή να πούμε είτε το ένα, είτε το άλλο. Αυτό που μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε είναι ότι παραμένουμε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο, που είπαμε πολλές φορές ότι είναι αυτός που έδωσε λύση σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε εδώ και δεκαετίες», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν υιοθετήθηκαν από τους Υπουργούς κάποια από τα σημεία που έθεσαν στην κοινή τους επιστολή οι δύο εργοδοτικές οργανώσεις, είπε ότι κάποια από αυτά ήταν μέρος του περιγράμματος πάνω στο οποίο συζήτησαν. «Σε αυτό το στάδιο θα ήταν σοφό και δόκιμο να μη συζητήσουμε συγκεκριμένα και ιδιαίτερα στη δημόσια σφαίρα το οτιδήποτε, γιατί είμαστε σε ένα κομβικό σημείο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όσο κοντά είμαστε, είμαστε κι άλλο τόσο μακριά».

Εξάλλου, ο κ. Ρουσουνίδης υπογράμμισε ότι η λύση θα είναι συνολική. «Δεν θα είναι α λα καρτ. Ή συμφωνούμε σε όλα ή σε τίποτα. Είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, νομίζω, και δεν θα ήταν ορθό να συζητήσουμε επί συγκεκριμένων θεμάτων», επανέλαβε.

Όσον αφορά το πλαίσιο διαπραγμάτευσης που έστειλε την προηγούμενη Δευτέρα η κυβερνητική πλευρά, είπε ότι σε αυτό απάντησαν οι εργοδοτικές οργανώσεις με την κοινή επιστολή τους την περασμένη Πέμπτη. Ερωτηθείς αν δόθηκαν διευκρινίσεις για τις ασάφειες που είπαν ότι περιλάμβανε το πλαίσιο, είπε ότι «έχουμε πάρει κάποιες απαντήσεις και θα τις θέσουμε στα συλλογικά μας όργανα αύριο πρωί-πρωί και θα λάβουμε τις αποφάσεις μας και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα διαγράψουν και την πορεία του διαλόγου».

Ο ΓΔ του ΚΕΒΕ πρόσθεσε ότι είναι πιθανή και η εκ νέου σύγκληση μιας κοινής συνεδρίασης των εκτελεστικών επιτροπών των δύο οργανώσεων, ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο κοινής συνεδρίασης των κοινωνικών εταίρων με τους Υπουργούς, πιθανώς την Παρασκευή. «Έχουμε δεδηλωμένη την πρόθεσή μας για συνέχιση του κοινωνικού διαλόγου και αναμένουμε τα επόμενα βήματα», είπε.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, είπε ότι «δεν τελειώσαμε, υπάρχει διαδρομή να διανυθεί. Έχουμε ακόμα απόσταση, υπάρχουν αποκλίσεις. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Έγινε μια χρήσιμη συνάντηση».

Σημείωσε την αυριανή συνάντηση των δύο Υπουργών με το συνδικαλιστικό κίνημα, αναφέροντας ότι «θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είμαστε σε μία κατάσταση, η οποία είναι ακόμα μετέωρη ή ρευστή. Δεν έχει κανείς με ασφάλεια τη δυνατότητα να πει ότι οδεύουμε στη μια ή την άλλη πορεία των πραγμάτων».

Ο κ. Αντωνίου πρόσθεσε ότι υπάρχει σοβαρότητα από όλες τις πλευρές. «Αντιλαμβανόμαστε το βάρος της ευθύνης. Γνωρίζουμε μετά σημαντικής βεβαιότητας την πορεία των πραγμάτων αν οι εξελίξεις είναι προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση και προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεν υπάρχει τίποτε που να καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα, ακόμα», σημείωσε.

Όπως είπε, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ θα συνεδριάσει αμέσως μετά, στις 5.30μμ για να ενημερωθεί το ανώτατο σώμα της ΟΕΒ, διευρυμένο, για τα σημερινά αποτελέσματα και να πάρουν καθοδήγηση για τις επόμενες κινήσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Πρώτη επικοινωνία Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν: Συμφωνία για συνάντηση το συντομότερο δυνατό

Αννίτα Δημητρίου: «Απαιτούμε καλύτερη φύλαξη στα σχολεία και περισσότερη αστυνόμευση στις γειτονιές»

