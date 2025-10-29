Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αννίτα Δημητρίου: «Απαιτούμε καλύτερη φύλαξη στα σχολεία και περισσότερη αστυνόμευση στις γειτονιές»

 29.10.2025 - 19:57
Αννίτα Δημητρίου: «Απαιτούμε καλύτερη φύλαξη στα σχολεία και περισσότερη αστυνόμευση στις γειτονιές»

Την καλύτερη φύλαξη των σχολικών χώρων και των γειτονιών, ζήτησε από την Κυβέρνηση η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, ύστερα από σύσκεψη που συγκάλεσε με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της σχολικής εφορίας και των γονέων, για να εξεταστούν συγκεκριμένα μέτρα και ουσιαστικοί τρόποι προστασίας, μετά και τα πρόσφατα επεισόδια σε σχολείο της Αγλαντζιάς.

«Απαιτούμε από την κυβέρνηση να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των σχολείων μας από εξωσχολικά παραβατικά στοιχεία και να ενισχύσει την αστυνόμευση στις περιοχές, όπου παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας», είπε η κ. Δημητρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ.

Ανέφερε ότι «η Αστυνομία πρέπει να έχει τα μέσα και τη στήριξη για να κάνει τη δουλειά της και εδώ είμαστε για να δώσουμε πρόσθετα εργαλεία εάν αυτό κριθεί απαραίτητο».

Ανέφερε, ωστόσο, ότι «υπάρχουν σημαντικοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί και δεν εφαρμόζονται» και πρόσθεσε πως «ο νόμος της δικαιοσύνης φιλικά προσκείμενη προς τα παιδιά και ο νόμος της βίας και παραβατικότητας».

«Η ασφάλεια των παιδιών μας και των πολιτών είναι υποχρέωση όλων μας και το αίσθημα ασφάλειας και η τήρηση της δημόσιας τάξης πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα», πρόσθεσε.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι θα παρακολουθείται το θέμα, προσθέτοντας ότι «απαιτούμε απαντήσεις και θα επανέλθουμε».

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ως αποτέλεσμα σχετικής πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, αμέσως μετά τα αποτελέσματα της διαδικασίας ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές.

