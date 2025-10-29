Ιωάννου: «Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανοίγει δρόμους για ανάπτυξη και συνεργασία»

Σε χαιρετισμό του στην τελετή εγκαινίων της αίθουσας εκδηλώσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Κιβισιλίου, ο Υπουργός ανέφερε ότι το έργο «έχει ουσιαστικό και συμβολικό χαρακτήρα για την Κοινότητα και συντείνει στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας».

«Το έργο είναι ακόμα μια απόδειξη των αποτελεσμάτων που μπορεί να έχει η αγαστή συνεργασία του κεντρικού Κράτους με τις Τοπικές Αρχές, με μέλημα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών» σημείωσε.

Η αίθουσα εκδηλώσεων, συνέχισε «εκτός από ένας σύγχρονος και λειτουργικός χώρος, είναι ένας τόπος συνάντησης, συμμετοχής και συλλογικής έκφρασης, φιλόξενος για τους κατοίκους κάθε ηλικίας του Κιβισιλίου και των γύρω χωριών. Είναι ένα έργο που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον και δίνει πνοή στην καθημερινή ζωή του χωριού» είπε.

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμα ότι «συνεπείς στη δέσμευσή μας για στήριξη των περιοχών της υπαίθρου, η κατασκευή της αίθουσας που εγκαινιάζουμε σήμερα χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 450 χιλιάδων ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) από τον αναπτυξιακό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας».

Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και το Υπουργείο Εσωτερικών, είπε ο κ. Ιωάννου «συνεχίζουν να επενδύουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου, με τρόπο στοχευμένο και με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Η υλοποίηση έργων και υποδομών, αλλά και η αναβάθμιση υπηρεσιών, αναμφίβολα ενισχύουν την κοινωνική συμμετοχή, την παιδεία και τον πολιτισμό».

Αναφερόμενος στην αίθουσα εκδηλώσεων ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως «αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγραμματισμού για την αναβάθμιση της Κοινότητας Κιβισιλίου, μιας Κοινότητας που φιλοξενεί σχεδόν αποκλειστικά πρόσφυγες συμπολίτες μας. Στόχος είναι η δημιουργία ποιοτικών υποδομών, η αναζωογόνηση των κοινοτικών πυρήνων και η ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας».

Όπως είπε ο κ. Ιωάννου «τα έργα αυτά δεν είναι αποσπασματικές παρεμβάσεις αλλά είναι κομμάτια μιας συμπεριληπτικής πολιτικής, που αποδεικνύει ότι η ύπαιθρος έχει παρόν και μέλλον».

Προς αυτή την κατεύθυνση, πρόσθεσε, «υλοποιήθηκαν και δρομολογήθηκαν άλλα μικρότερα έργα στο χωριό με τη τεχνική και οικονομική στήριξη της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, μεταξύ των οποίων η ολοκλήρωση του εξωραϊσμού του χώρου που βρίσκεται πλησίον του κοιμητηρίου και η τοποθέτηση παιχνιδιών στο πάρκο κοντά στο τζαμί, με συνολική δαπάνη 30 χιλιάδων ευρώ».

Ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε και στην υλοποίηση του «εξωραϊσμού του πάρκου στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Β’ με προϋπολογισμό ύψους 35 χιλιάδων ευρώ, υλοποιήθηκαν έργα κατασκευής πεζοδρομίων, γεφυριών και άλλων μικρότερης κλίμακας έργων για την ενίσχυση της εικόνας της Κοινότητας, ενώ είμαστε στο στάδιο της μελέτης κατασκευής κοινοτικού γηπέδου φούτσαλ» που αναμένεται να προχωρήσει η κατασκευή του εντός του επόμενου έτους.

Στον χαιρετισμό του ο Κωνσταντίνος Ιωάννου αναφέρθηκε και στην μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας, όπως είπε, «με την ένταξη των Κοινοτήτων σε Συμπλέγματα διασφαλίζεται ότι δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για συνεργασίες, συνέργειες και ορθολογική διαχείριση πόρων».

Με ικανοποίηση, συνέχισε, «διαπιστώνω ότι το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νοτίως Σταυροβουνίου λειτουργεί συλλογικά και σε πνεύμα συνεργασίας, διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των αναγκών της κάθε Κοινότητας και την πρόσβασή του σε περισσότερα εργαλεία, τεχνική υποστήριξη και αναπτυξιακές δυνατότητες».

ΑΠΟ ΚΥΠΕ