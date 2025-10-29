Άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου – Ένταση στη Βουλή με Άδωνι Γεωργιάδη

Η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε η ίδια την άρση ασυλίας της καθώς, όπως είπε, πρέπει να καταργηθεί η ασυλία των μελών του Κοινοβουλίου. «Πρέπει να καταργηθεί η ασυλία των Βουλευτών. Θεσπίστηκε γιατί ήταν σωστή και πολιτικά επιβεβλημένη να μην καθίσταται το πολιτικό προσωπικό αντικείμενο πολιτικών διώξεων και να μην κωλύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Δυστυχώς η ασυλία σε όλη τη μεταπολίτευση δε χρησιμοποιείται ως προστασία από πολιτικές διώξεις, αλλά για προστασία από αξιόποινες πράξεις», ανέφερε κατά την τοποθέτησή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σε ό,τι αφορά την μήνυση της κ. Δάλλα η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι «αναφέρει ως ανοσιούργημα που έκανα ότι δεν τοποθέτησα πρώτη στο ψηφοδέλτιο, την κυρία που με μηνύει. Πόσο σωστά έκανα που δεν τοποθέτησα σε εκλόγιμη θέση την εν λόγω στις εκλογές του Ιουνίου 2023. Περιφέρεται και την περιφέρουν οι Γεωργιάδηδες. Δεν εξελέγη ποτέ».

Υπέρ της άρσης της ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου ψήφισαν 238 Βουλευτές. Καταψήφισαν 46.

Στο τέλος της διαδικασίας υπήρξε ένταση ανάμεσα σε Ζωή Κωνσταντοπούλου και Άδωνι Γεωργιάδη με την πρώτη να κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας ως θαυμαστή του Γκέμπελς και τον δεύτερο να απειλεί με μηνύσεις. Η ένταση ξέφυγε όταν ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, ανάμεσα σε άλλα, είπε «Άντε βγάλε άκρη με το πιο απαίσιο πλάσμα, την πιο υστερική ύπαρξη, την πιο κακιά γυναίκα που έχει ποτέ μέσα στο κοινοβούλιο», γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλα κόμματα.

Νωρίτερα η Ολομέλεια είχε απορρίψει το αίτημα άρσης της ασυλίας της Βουλευτού του ΚΚΕ, Λιάνας Κανέλλη, μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επικράτησε ένταση καθώς η κ. Κανέλλη υποστήριξε ότι, «έφαγα μήνυση γιατί μίλησα για το ιερό πρόσωπο της κ. Κωνσταντοπούλου. Δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη- εμπιστεύομαι την κρίση σας. Ο αντικομμουνισμός έχει πολλούς τρόπους να εκδηλώνεται – εγώ το προνόμιο να διακόπτω επτά φορές δεν το έχω, είμαι βουλευτής του ΚΚΕ, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι, στα 25 χρόνια της κοινοβουλευτικής πορείας της, αυτή είναι η δεύτερη μήνυση σε βάρος της, με την πρώτη να έχει κατατεθεί από τον Ηλία Κασιδιάρη.

«Εδώ είναι ξεκάθαρο, η κ. Κανέλλη με συκοφάντησε με τον πιο χυδαίο τρόπο. Επί Χούντας η Κανέλλη έκανε καριέρα και ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν φυλακή. Βασανίστηκαν και δεν επιτρέπω σε καμία κυρία Κανέλλη που οψίμως κάνει καριέρα ως κομμουνίστρια να θέτει σε αμφισβήτηση τη δημοκρατική μου πορεία», ανταπάντησε η κ. Κωνσταντοπούλου η οποία επισήμανε ότι, η μήνυση που κατέθεσε, «δεν είναι μήνυση κατά του ΚΚΕ». «Να τελειώνει αυτό με τον αντικομμουνισμό. Εγώ έχω υπερασπιστεί Βουλευτές όταν τους χτύπησαν. Δεν ανέχομαι μια Κανέλλη να αγιοποιείται, επειδή είναι στο ΚΚΕ και να σπιλώνει τη δική μου τιμή», κατέληξε.