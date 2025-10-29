Έρχονται σημαντικές αλλαγές για ταξιδιώτες - Όσα εξετάζονται για τις χρεώσεις στις χειραποσκευές και τις αποζημιώσεις

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έρθει να φέρει η απόφαση της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την κατοχύρωση του δικαιώματος μεταφοράς δωρεάν χειραποσκευής καθώς και την ενίσχυση των κανόνων αποζημίωσης σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης.

Μιλώντας στο ThemaOnline, η Νομική Λειτουργός του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρίστου ανέφερε ότι ακόμη δεν λήφθηκε η απόφαση, αφού βρίσκεται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μεταφορών.

«Γίνονται διάφορες συζητήσεις για τροποποίηση και αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών εξ' αφορμής και αναθεώρησης της σύμβασης του Μόντρεαλ σε σχέση με τις χειραποσκευές. Ακόμη είμαστε στο στάδιο συζήτησης, τώρα θα κατατεθούν οι θέσεις των οργανώσεων καταναλωτών», επεσήμανε.

Σύμφωνα με την κα. Χρήστου, ο Σύνδεσμος Καταναλωτών είναι σε συνεχή διαβούλευση, με το θέμα να καθυστερεί επειδή υπάρχουν ενστάσεις από πλευράς των εκπροσώπων των αεροπορικών εταιρειών, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις που υποβάλαμε στα πλαίσια της ομπρέλας που υπαγόμαστε και έγιναν αποδεκτές».

«Ωστόσο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που παρατηρήσαμε είναι ότι εκεί που συζητούσαμε για τις διαστάσεις που πρέπει να έχουν οι χειραποσκευές και την υποχρέωση των αεροπορικών να δέχονται να μεταφέρει ο επιβάτης ένα προσωπικό προϊόν μαζί του, οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιρειών, έστειλαν ενημέρωση στα μέλη τους και ενημέρωσαν όλες τις αεροπορικές εταιρείες ότι θα πρέπει να δέχονται ένα προσωπικό αντικείμενο και ότι αυτό αποτελεί πρακτική που εφαρμόζουμε για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας. Στην ουσία το έκαναν για να μην γίνει νομοθεσία», πρόσθεσε.

Από πλευράς της, η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή, Αναστασία Στυλιανίδου ανέφερε ότι η πρόταση δεν ψηφίστηκε ακόμη, με την συζήτηση να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

«Η πρόταση έγινε το καλοκαίρι αλλά τώρα τον Οκτώβριο ξεκίνησε ξανά η συζήτηση. Η επόμενη συνεδρία θα είναι στις 4-5 Δεκεμβρίου», είπε καταληκτικά.

Δωρεάν χειραποσκευή για όλους

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, οι ευρωβουλευτές ζητούν να κατοχυρωθεί το δικαίωμα κάθε επιβάτη να μπορεί να μεταφέρει δωρεάν: ένα προσωπικό αντικείμενο, όπως σακίδιο, τσάντα ή laptop, που χωρά κάτω από το κάθισμα μπροστά, και μία χειραποσκευή με συνολικές διαστάσεις έως 100 εκατοστά (μήκος + πλάτος + ύψος) και βάρος έως 7 κιλά.

‘Έτσι, οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να επιβάλουν επιπλέον χρεώσεις για ένα μικρό βαλιτσάκι ή σακίδιο που χωράει στο ντουλάπι πάνω από το κάθισμα.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές προτείνουν να σταματήσει η χρέωση για διορθώσεις ονομάτων σε εισιτήρια ή για την κράτηση καθισμάτων για παιδιά κάτω των 14 ετών δίπλα στους γονείς τους. Επιπλέον, κάθε επιβάτης θα έχει δικαίωμα επιλογής ανάμεσα σε έντυπη ή ψηφιακή κάρτα επιβίβασης, χωρίς να επιβάλλεται κανένα τέλος.

Αποζημίωση μετά από τρεις ώρες καθυστέρησης

Την ίδια στιγμή, μία από τις πιο σημαντικές «κόκκινες γραμμές» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η διατήρηση του δικαιώματος αποζημίωσης μετά από καθυστέρηση τριών ωρών, ανεξάρτητα από την απόσταση της πτήσης.

Το ύψος της αποζημίωσης θα είναι μεταξύ 300 και 600 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πρόταση του Συμβουλίου της ΕΕ, που ήθελε να αυξήσει το όριο στις τέσσερις ή έξι ώρες, κάτι που οι ευρωβουλευτές θεωρούν οπισθοδρόμηση στα δικαιώματα των επιβατών.