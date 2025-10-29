Ο χρυσός κανόνας του 8-8-8 για μια πιο ευτυχισμένη ζωή

Φανταστείτε μια σκάλα με σκαλοπάτια αριθμημένα από το 0 έως το 10. Το πιο ψηλό σκαλοπάτι αντιπροσωπεύει την καλύτερη δυνατή ζωή για εσάς και το χαμηλότερο τη χειρότερη δυνατή ζωή για εσάς. Σε ποιο σκαλοπάτι θα λέγατε ότι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή; Κάθε χρόνο εκπρόσωποι της Gallup θέτουν αυτό το ερώτημα -βασίζεται στην κλίμακα Κάντριλ- σε περίπου 1.000 πολίτες από 140 χώρες για να καταλήξουν σε ποιο σημείο του πλανήτη οι άνθρωποι είναι οι πιο ευτυχισμένοι και να συντάξουν την έκθεση για την Παγκόσμια Ευτυχία που εκπονεί ο ΟΗΕ.

Για 8η συνεχή χρονιά η Φινλανδία κρατάει τα σκήπτρα και εκτοπίζει τις κοντινές Δανία, Ισλανδία, Σουηδία και Νορβηγία, οι οποίες παρόλα αυτά διατηρούν τη θέση τους στην πρώτη 10αδα. Ο καθαρός αέρας, τα δέντρα, οι σχεδόν 200.000 λίμνες και πάνω από όλα οι σάουνες -για κάθε δύο πολίτες αναλογούν περισσότερες από μία σάουνα- συμβάλλουν ώστε οι Φινλανδοί να νιώθουν ευτυχισμένοι στη χώρα τους. Εδώ, βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι το κράτος πρόνοιας διευκολύνει σημαντικά τη ζωή τους, με περιορισμένη γραφειοκρατία, οικονομική ενίσχυση οικογενειών και δωρεάν ποιοτική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες.

Παρότι δεν είναι λίγοι οι ντόπιοι που διαφωνούν με την επιλογή της λέξης «ευτυχία», προτιμώντας τον όρο «ικανοποίηση», δεν αμφισβητούν την αξία του τρόπου ζωής τους που βασίζεται στην απλότητα και την απόλαυση στιγμών, όπως ένα μικρό φλιτζάνι ζεστό καφέ, αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας τους. Παρά τις οικονομικές πιέσεις, από τις οποίες η χώρα δεν είναι απρόσβλητη, και τους σκοτεινούς χειμώνες που μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα δύσκολοι, οι ντόπιοι έχουν βρει το μυστικό της ευτυχίας, το οποίο βασίζεται στην ισορροπία, τη σύνδεση με τη φύση και τους ανθρώπους και την ηρεμία. Σε συνδυασμό με μία ισχυρή δόση «sisu» που περικλείει σε μία λέξη την ανθεκτικότητα και την επιμονή, οι Φινλανδοί αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.

Σε αυτό βοηθά σημαντικά ο κανόνας 8-8-8 που τηρούν ευλαβικά. Χωρίζουν την ημέρα σε ίσα μέρη: Κοιμούνται οκτώ ώρες, εργάζονται οκτώ ώρες και απολαμβάνουν τις υπόλοιπες οκτώ, μοιράζοντάς τις ανάμεσα σε οικογένεια, φίλους και χόμπι. Ακολουθώντας αυτή τη φιλοσοφία, επιδιώκουν να διατηρούν την αρμονία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή και την ευεξία.

Αφιερώνουν οκτώ ώρες στην εργασία ή τις σπουδές τους, σε απόλυτη συγκέντρωση καθώς όταν ο εργαζόμενος είναι αποδοτικός το οκτάωρο είναι αρκετό για ουσιαστικά αποτελέσματα. Ακολουθούν οκτώ ακόμα ώρες για κοινωνική ζωή και δραστηριότητες στη φύση που ανανεώνουν πνεύμα και σώμα και οι υπόλοιπες προορίζονται για καλό, ποιοτικό ύπνο, πάνω στον οποίο βασίζεται όλη η ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται έμφαση όχι μόνο στην παραγωγικότητα, αλλά και στην ανάγκη για ξεκούραση και προσωπική ζωή. Οι Φινλανδοί θεωρούν ότι η ισορροπία αυτή είναι θεμελιώδης για μια καλή ζωή, καθώς περιορίζεται το άγχος, ενισχύεται η δημιουργικότητα και προάγεται η ψυχική υγεία.

Το οκτάωρο της κοινωνικοποίησης έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σχετίζεται με την αποσύνδεση από τις υποχρεώσεις και την απόλαυση της στιγμής. Μέσα από την άσκηση, τα χόμπι ή την επαφή με άλλους, βελτιώνεται η ψυχική και σωματική υγεία, ενώ το μυαλό «φρεσκάρεται» και προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα. Για ακόμα μεγαλύτερη ηρεμία και ευεξία, προτείνεται ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου. Η οργάνωση βοηθά στην αξιοποίηση των ελεύθερων ωρών και επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα.

Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατη μελέτη του Φινλανδικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Υγείας, επιβεβαιώνει αύξηση στα ποσοστά ευημερίας των εργαζομένων της χώρας, με ολοένα λιγότερους Φινλανδούς να εκφράζουν πρόθεση να παραιτηθούν, ιδίως ηλικίας κάτω των 30 ετών. Συγκεκριμένα, το 22% των εργαζομένων εξέφρασε τέτοια σκέψη το περασμένο έτος, σε σύγκριση με το 25% του περασμένου έτους. Παράλληλα, αυξητική είναι η τάση της αφοσίωσης στην εργασία, ιδίως μεταξύ όσων πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, με τις συνολικές ενδείξεις ευημερίας να παραμένουν θετικές τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο κανόνας 8-8-8, ωστόσο, δεν είναι «άκαμπτος». Μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις συνθήκες του κάθε ατόμου, ώστε να είναι λειτουργικός, ρεαλιστικός και να ταιριάζει στις ανάγκες και τις υποχρεώσεις του καθενός. Φυσικά, δεν αποκλείονται απρόβλεπτα, όπως ο χρόνος που δαπανάται στη μετακίνηση, η αδιαθεσία ή άλλα έκτακτα συμβάντα, τα οποία μπορεί να ανατρέψουν το πρόγραμμα. Εντούτοις, όποιος επιδιώκει να τον εφαρμόζει μπορεί να τον ενσωματώσει σταδιακά, αφιερώνοντας σύντομα διαλείμματα για άθληση, δραστηριότητες ή χαλάρωση.

Με αυτόν τον τρόπο ο κανόνας 8-8-8 μπορεί να λειτουργήσει σαν οδηγός που βοηθά ώστε να επανέλθει η χαμένη ισορροπία.

Πηγή: newmoney.gr