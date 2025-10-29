Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΟ χρυσός κανόνας του 8-8-8 για μια πιο ευτυχισμένη ζωή
LIKE ONLINE

Ο χρυσός κανόνας του 8-8-8 για μια πιο ευτυχισμένη ζωή

 29.10.2025 - 14:30
Ο χρυσός κανόνας του 8-8-8 για μια πιο ευτυχισμένη ζωή

Το μυστικό βασίζεται στην ισορροπία, τη σύνδεση με τη φύση και τους ανθρώπους, αλλά και την ξεκούραση.

Φανταστείτε μια σκάλα με σκαλοπάτια αριθμημένα από το 0 έως το 10. Το πιο ψηλό σκαλοπάτι αντιπροσωπεύει την καλύτερη δυνατή ζωή για εσάς και το χαμηλότερο τη χειρότερη δυνατή ζωή για εσάς. Σε ποιο σκαλοπάτι θα λέγατε ότι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή; Κάθε χρόνο εκπρόσωποι της Gallup θέτουν αυτό το ερώτημα -βασίζεται στην κλίμακα Κάντριλ- σε περίπου 1.000 πολίτες από 140 χώρες για να καταλήξουν σε ποιο σημείο του πλανήτη οι άνθρωποι είναι οι πιο ευτυχισμένοι και να συντάξουν την έκθεση για την Παγκόσμια Ευτυχία που εκπονεί ο ΟΗΕ.

Για 8η συνεχή χρονιά η Φινλανδία κρατάει τα σκήπτρα και εκτοπίζει τις κοντινές Δανία, Ισλανδία, Σουηδία και Νορβηγία, οι οποίες παρόλα αυτά διατηρούν τη θέση τους στην πρώτη 10αδα. Ο καθαρός αέρας, τα δέντρα, οι σχεδόν 200.000 λίμνες και πάνω από όλα οι σάουνες -για κάθε δύο πολίτες αναλογούν περισσότερες από μία σάουνα- συμβάλλουν ώστε οι Φινλανδοί να νιώθουν ευτυχισμένοι στη χώρα τους. Εδώ, βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι το κράτος πρόνοιας διευκολύνει σημαντικά τη ζωή τους, με περιορισμένη γραφειοκρατία, οικονομική ενίσχυση οικογενειών και δωρεάν ποιοτική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες.

Παρότι δεν είναι λίγοι οι ντόπιοι που διαφωνούν με την επιλογή της λέξης «ευτυχία», προτιμώντας τον όρο «ικανοποίηση», δεν αμφισβητούν την αξία του τρόπου ζωής τους που βασίζεται στην απλότητα και την απόλαυση στιγμών, όπως ένα μικρό φλιτζάνι ζεστό καφέ, αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας τους. Παρά τις οικονομικές πιέσεις, από τις οποίες η χώρα δεν είναι απρόσβλητη, και τους σκοτεινούς χειμώνες που μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα δύσκολοι, οι ντόπιοι έχουν βρει το μυστικό της ευτυχίας, το οποίο βασίζεται στην ισορροπία, τη σύνδεση με τη φύση και τους ανθρώπους και την ηρεμία. Σε συνδυασμό με μία ισχυρή δόση «sisu» που περικλείει σε μία λέξη την ανθεκτικότητα και την επιμονή, οι Φινλανδοί αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.

Σε αυτό βοηθά σημαντικά ο κανόνας 8-8-8 που τηρούν ευλαβικά. Χωρίζουν την ημέρα σε ίσα μέρη: Κοιμούνται οκτώ ώρες, εργάζονται οκτώ ώρες και απολαμβάνουν τις υπόλοιπες οκτώ, μοιράζοντάς τις ανάμεσα σε οικογένεια, φίλους και χόμπι. Ακολουθώντας αυτή τη φιλοσοφία, επιδιώκουν να διατηρούν την αρμονία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή και την ευεξία.

Αφιερώνουν οκτώ ώρες στην εργασία ή τις σπουδές τους, σε απόλυτη συγκέντρωση καθώς όταν ο εργαζόμενος είναι αποδοτικός το οκτάωρο είναι αρκετό για ουσιαστικά αποτελέσματα. Ακολουθούν οκτώ ακόμα ώρες για κοινωνική ζωή και δραστηριότητες στη φύση που ανανεώνουν πνεύμα και σώμα και οι υπόλοιπες προορίζονται για καλό, ποιοτικό ύπνο, πάνω στον οποίο βασίζεται όλη η ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται έμφαση όχι μόνο στην παραγωγικότητα, αλλά και στην ανάγκη για ξεκούραση και προσωπική ζωή. Οι Φινλανδοί θεωρούν ότι η ισορροπία αυτή είναι θεμελιώδης για μια καλή ζωή, καθώς περιορίζεται το άγχος, ενισχύεται η δημιουργικότητα και προάγεται η ψυχική υγεία.

Το οκτάωρο της κοινωνικοποίησης έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σχετίζεται με την αποσύνδεση από τις υποχρεώσεις και την απόλαυση της στιγμής. Μέσα από την άσκηση, τα χόμπι ή την επαφή με άλλους, βελτιώνεται η ψυχική και σωματική υγεία, ενώ το μυαλό «φρεσκάρεται» και προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα. Για ακόμα μεγαλύτερη ηρεμία και ευεξία, προτείνεται ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου. Η οργάνωση βοηθά στην αξιοποίηση των ελεύθερων ωρών και επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα.

Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατη μελέτη του Φινλανδικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Υγείας, επιβεβαιώνει αύξηση στα ποσοστά ευημερίας των εργαζομένων της χώρας, με ολοένα λιγότερους Φινλανδούς να εκφράζουν πρόθεση να παραιτηθούν, ιδίως ηλικίας κάτω των 30 ετών. Συγκεκριμένα, το 22% των εργαζομένων εξέφρασε τέτοια σκέψη το περασμένο έτος, σε σύγκριση με το 25% του περασμένου έτους. Παράλληλα, αυξητική είναι η τάση της αφοσίωσης στην εργασία, ιδίως μεταξύ όσων πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, με τις συνολικές ενδείξεις ευημερίας να παραμένουν θετικές τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο κανόνας 8-8-8, ωστόσο, δεν είναι «άκαμπτος». Μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις συνθήκες του κάθε ατόμου, ώστε να είναι λειτουργικός, ρεαλιστικός και να ταιριάζει στις ανάγκες και τις υποχρεώσεις του καθενός. Φυσικά, δεν αποκλείονται απρόβλεπτα, όπως ο χρόνος που δαπανάται στη μετακίνηση, η αδιαθεσία ή άλλα έκτακτα συμβάντα, τα οποία μπορεί να ανατρέψουν το πρόγραμμα. Εντούτοις, όποιος επιδιώκει να τον εφαρμόζει μπορεί να τον ενσωματώσει σταδιακά, αφιερώνοντας σύντομα διαλείμματα για άθληση, δραστηριότητες ή χαλάρωση.

Με αυτόν τον τρόπο ο κανόνας 8-8-8 μπορεί να λειτουργήσει σαν οδηγός που βοηθά ώστε να επανέλθει η χαμένη ισορροπία.

Πηγή: newmoney.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε
Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»
Διαφημίζουν «θαυματουργές θεραπείες» διαβήτη μέσω διαδικτύου – Ψευδογιατροί παρουσιάζονται σε deepfake βίντεο και εξαπατούν πολίτες
«Διαγωνισμός» για τον «Γάρο της ημέρας» - Οι δύο που…ζητάνε την πρωτιά σε πάρκινγκ στη Λεμεσό – Φωτογραφία
VIDEO: «Η ομορφιά του τόπου μας» - Μικρό αγρινό τρέχει ανέμελο σε κυπριακό δρόμο
Έρχονται σημαντικές αλλαγές για ταξιδιώτες - Όσα εξετάζονται για τις χρεώσεις στις χειραποσκευές και τις αποζημιώσεις
VIDEO: «Άλλαξαν φύλο» οι φιγούρες σε φώτα τροχαίας στη Λευκωσία - Δείτε σε ποιο σημείο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επιστολή Γ. Γεωργίου σε Μέτσολα: Ζητά κοινό μνημείο για όλους τους αγνοουμένους της Κύπρου στο Ευρωκοινοβούλιο

 29.10.2025 - 14:21
Επόμενο άρθρο

Η Ε.Ε. κρούει τον κώδωνα: Επικίνδυνα οχήματα και μοτοσικλέτες εντοπίστηκαν στην αγορά

 29.10.2025 - 14:29
Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Πολύ εποικοδομητική, χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

  •  29.10.2025 - 14:38
VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Τα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψη του 39χρονου και γιατί αφέθηκε τελικά ελεύθερος

VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Τα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψη του 39χρονου και γιατί αφέθηκε τελικά ελεύθερος

  •  29.10.2025 - 12:17
VIDEO: Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Κατέθεσε τροποποιήσεις για διαδηλώσεις και παρελάσεις – Οι αλλαγές που προτείνει

VIDEO: Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Κατέθεσε τροποποιήσεις για διαδηλώσεις και παρελάσεις – Οι αλλαγές που προτείνει

  •  29.10.2025 - 14:22
Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε

  •  29.10.2025 - 14:57
Προσοχή – νέα απάτη: Παραβιάζουν λογαριασμούς email και προσποιούνται υπαλλήλους για να κλέψουν εταιρείες – Τι να προσέξετε

Προσοχή – νέα απάτη: Παραβιάζουν λογαριασμούς email και προσποιούνται υπαλλήλους για να κλέψουν εταιρείες – Τι να προσέξετε

  •  29.10.2025 - 12:22
Κατάρρευση κτηρίου στην Τουρκία: Νεκρό ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ένα 12χρονο αγόρι

Κατάρρευση κτηρίου στην Τουρκία: Νεκρό ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ένα 12χρονο αγόρι

  •  29.10.2025 - 13:26
VIDEO: «Άλλαξαν φύλο» οι φιγούρες σε φώτα τροχαίας στη Λευκωσία - Δείτε σε ποιο σημείο

VIDEO: «Άλλαξαν φύλο» οι φιγούρες σε φώτα τροχαίας στη Λευκωσία - Δείτε σε ποιο σημείο

  •  29.10.2025 - 13:37
Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»

Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»

  •  29.10.2025 - 11:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα