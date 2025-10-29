Η Ε.Ε. κρούει τον κώδωνα: Επικίνδυνα οχήματα και μοτοσικλέτες εντοπίστηκαν στην αγορά

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, κοινοποιήθηκαν τα ακόλουθα επικίνδυνα προϊόντα:

Αριθμός προειδοποίησης: SR/03607/25, Εμπορικό σήμα: Ford, Ονομασία: TRANSIT CUSTOM, Περιγραφή: Όχημα Μεταφοράς Επιβατών/Εμπορευμάτων, Εύρος Κατασκευής: 12/07/2025 – 19/07/2025.

Αριθμός προειδοποίησης: SR/03733/25, Εμπορικό σήμα: Zero Motorcycles, Ονομασία: DS, DSR, DSR/X, Περιγραφή: Μοτοσικλέτα, Εύρος Κατασκευής: 04/04/2022 – 24/07/2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω: αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες, εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Για περεταίρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].