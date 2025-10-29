Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Ήταν, είπε, η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στη χώρα μας, ήταν "μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε για ακόμη μια φορά την ειλικρινή πολιτική βούλησή του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια στενή, αγαστή συνεργασία τόσο με τον κ. Ντιάν όσο και με τα Ηνωμένα Έθνη, ιδιαίτερα στις προσπάθειες που ο Γενικός Γραμματέας προσωπικά καταβάλλει για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, πάντοτε εντός του συμφωνημένου πλαισίου".

Όπως είπε, "αυτό το οποίο συζητήθηκε, έχουν τεθεί τα ζητήματα, που όπως είναι γνωστό, λόγω της τουρκικής προκλητικότητας, παραμένουν σε εκκρεμότητα, με ύψιστο στόχο ασφαλώς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί".

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε ο Εκπρόσωπος, έθεσε στον κ. Ντιάν και ζητήματα που άπτονται των εγκλωβισμένων συμπατριωτών μας, για τους πέντε Ελληνοκύπριους συμπατριώτες μας, που παράνομα κρατούνται εδώ και πέραν των δύο μηνών στις κατεχόμενες περιοχές μας, το ζήτημα των Βαρωσίων, της Πράσινης Γραμμής, αλλά και τις προκλήσεις που καθημερινά αντιμετωπίζουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι ο ίδιος αλλά και οι συνεργάτες του βρίσκονται στη διάθεση του κ. Ντιάν για μια καθημερινή, στενή επαφή και επικοινωνία, ούτως ώστε να συμβάλουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην αποστολή και στους όρους εντολής του κ. Ντιάν, σύμφωνα και με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ερωτηθείς αν υπάρχει καλύτερη εικόνα για τα επόμενα βήματα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι πέραν των όσων έχει αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την επικοινωνία του με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν, δεν έχουμε κάτι νεότερο.

"Όπως έχει αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχουν γίνει επανειλημμένες προσπάθειες για να καταστεί εφικτή αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία. Ευελπιστούμε το συντομότερο δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Ερχιουρμαν", είπε.

Εξάλλου, ερωτηθείς πότε αναμένεται στην Κύπρο η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών.

Πρόσθεσε ότι είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη της στην Κύπρο, "αφού, θεωρώ, πρώτα διευθετηθεί και η συνάντηση με τον κ. Έρχιουρμαν, ούτως ώστε να πραγματοποιήσει και τον νέο κύκλο επαφών τόσο στην Άγκυρα, στην Αθήνα, στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες, με στόχο τη σύγκληση της άτυπης πολυμερούς διάσκεψης, την οποία ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει καθορίσει πριν το τέλος του έτους".

Ο κ. Λετυμπιώτης ρωτήθηκε επίσης εάν αλλάζει κάτι σε σχέση με το πότε θα πραγματοποιηθεί η διάσκεψη. "Δεν έχουμε ακόμη οποιαδήποτε τέτοια ενημέρωση. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι αναμένεται και η διευθέτηση για συνάντηση με τον κ. Ερχιουρμαν για να μπορέσει να οριστικοποιηθεί", είπε.

Σημείωσε ότι "η Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποδείξει εδώ και δυόμιση χρόνια, με τον πλέον εμφαντικό τρόπο", ότι μέσα σε αντίξοες συνθήκες υπάρχει από πλευράς μας εποικοδομητική στάση και ότι "χάρη σε αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει έχει επιτευχθεί αυτή η κάποια κινητικότητα που έχει σημειωθεί τα τελευταία δυόμιση χρόνια".

"Πέραν τούτου, αναμένουμε πλέον στην ουσία, το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και στις συζητήσεις και στις συναντήσεις που θα γίνουν να διαφανεί η πραγματική πολιτική βούληση της άλλης πλευράς" κατέληξε ο Εκπρόσωπος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ