Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρή 48χρονη σε τροχαίο - Το μηχανάκι της συγκρούστηκε με όχημα

Η άτυχη γυναίκα οδηγούσε μηχανάκι, το οποίο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η γυναίκα σύρθηκε στο οδόστρωμα για τουλάχιστον 20 μέτρα. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος. Οι διασώστες του ασθενοφόρου που έσπευσαν στο σημείο τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η 48χρονη, μητέρα τριών παιδιών, ήταν από νωρίς το βράδυ σε σπίτι οικογενειακών φίλων. Το τροχαίο που της στέρησε τη ζωή σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της. Αύριο Δευτέρα θα γίνει νεκροψία- νεκροτομή, ενώ η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη στον ιερό ναό Αγ. Νεκταρίου στη Νέα Ιωνία.

Ο 20χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και αναμένονται τα αποτελέσματα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από την Τροχαία Βόλου.

