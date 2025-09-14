Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρή 48χρονη σε τροχαίο - Το μηχανάκι της συγκρούστηκε με όχημα

 14.09.2025 - 22:15
Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρή 48χρονη σε τροχαίο - Το μηχανάκι της συγκρούστηκε με όχημα

Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) στον Βόλο στη συμβολή των Οδών Κυρίλλου και Θράκης που είχε σαν αποτέλεσμα μία 48χρονη να χάσει τη ζωή της.

Η άτυχη γυναίκα οδηγούσε μηχανάκι, το οποίο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η γυναίκα σύρθηκε στο οδόστρωμα για τουλάχιστον 20 μέτρα. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος. Οι διασώστες του ασθενοφόρου που έσπευσαν στο σημείο τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η 48χρονη, μητέρα τριών παιδιών, ήταν από νωρίς το βράδυ σε σπίτι οικογενειακών φίλων. Το τροχαίο που της στέρησε τη ζωή σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της. Αύριο Δευτέρα θα γίνει νεκροψία- νεκροτομή, ενώ η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη στον ιερό ναό Αγ. Νεκταρίου στη Νέα Ιωνία.

Ο 20χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και αναμένονται τα αποτελέσματα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από την Τροχαία Βόλου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σειρά σημαντικών τηλεφωνικών επικοινωνιών με περιφερειακούς ηγέτες.

