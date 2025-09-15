Ecommbx
Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τις φυλακές: «Είμαι αθώα, άδικα είμαι μέσα»
ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τις φυλακές: «Είμαι αθώα, άδικα είμαι μέσα»

 15.09.2025 - 10:55
Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τις φυλακές: «Είμαι αθώα, άδικα είμαι μέσα»

Σε μια... περίεργη, τουλάχιστον δήλωσε προχώρησε η καθ'ομολογία δολοφόνος τεσσάρων βρεφών, Ειρήνη Μουρτοζούκου, καθώς ξαφνικά δηλώνει αθώα (!) και άδικα φυλακισμένη!

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, η 25χρονη serial killer της Αμαλιάδας τόνισε πως «είμαι αθώα και θα φανεί, άδικα είμαι στη φυλακή. Θα αποδειχτεί», υπογραμμίζοντας παράλληλα πως δεν επικοινωνεί με κανέναν άλλον πέρα από τον δικηγόρος της.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ειρήνη Μουρτζούκου στις 9 Ιουλίου είχε υπογράψει την ομολογία της, στην οποία παραδεχόταν πως δολοφόνησε την αδερφή της, τα δυο της παιδιά και το παιδί μιας φίλης της.

«Η κόρη μου είχε σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη»

Την Ειρήνη Μουρτζούκου καταδεικνύει για μία ακόμη φορά ως δολοφόνο του μικρού Παναγιωτάκη η μητέρα της. «Είμαι σίγουρη ότι η κόρη μου είχε σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη», επιμένει η μητέρα της, μιλώντας στην εκπομπή του OPEN «10 Παντού».

Η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου μάλιστα συνεχίζει: «Και τους άλλους φόνους έλεγε ότι δεν τους είχε κάνει αλλά τελικά μετά τους παραδέχθηκε. Είμαι σίγουρη ότι το έκανε. Είμαι σίγουρη ότι πάει να μπλέξει και άλλους ανθρώπους», συνεχίζει αναφερόμενη στα τελευταία λεγόμενα της Ειρήνης Μουρτζούκου ότι ξέρουν και άλλοι τι τελικά συνέβη με τον μικρό Παναγιωτάκη.

Πάντως, το πόρισμα για τον θάνατο του παιδιού έδειξε ασφυξία, την ίδια ακριβώς αιτία όπως και για τα υπόλοιπα παιδιά που παραδέχθηκε η Ειρήνη Μουρτζούκου ότι σκότωσε.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής, επέρριψε ευθύνες σε εκείνη, λέγοντας: «Η μητέρα της έχει ξεχάσει τις ευθύνες της;».

Τι έδειξε το πόρισμα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη

Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής που συγκρότησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, υπό τον πρόεδρο Νίκο Καρακούκη και με μέλη τους έμπειρους ιατροδικαστές Νίκο Καλόγρηα και Ελένη Καλύβα, καταλήγει ξεκάθαρα ότι ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια αλλά σε ασφυξία, δηλαδή σε εγκληματική ενέργεια.

Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχική ιατροδικαστική έκθεση, η οποία απέδιδε το περιστατικό σε επιπλοκές λοίμωξης του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σε μια συγκυρία κρίσιμη για την ευρωπαϊκή και την περιφερειακή γεωπολιτική σταθερότητα, η σημερινή επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα στην Κύπρο, συνιστά σαφές μήνυμα αναγνώρισης του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, στις 12:30.

