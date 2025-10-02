Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

Με ειλικρίνεια και διάθεση απολογισμού, ο κ. Αναστασιάδης αναφέρεται στις Προεδρικές εκλογές του 2023, την αντιπαράθεσή του με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά και στις εσωτερικές αναταράξεις που προκάλεσαν τριγμούς στον ΔΗΣΥ.

Παράλληλα, τοποθετείται για το σκάνδαλο του Βασιλικού, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη και τη δημόσια συζήτηση. Η συνέντευξη, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα πολιτικά.

Ο τέως Πρόεδρος μιλά για την καθημερινότητά του μετά την Προεδρία, αποκαλύπτοντας μικρές προσωπικές συνήθειες, όπως η καθιερωμένη του ώρα για τσάι και η γυμναστική που τον κρατά σε εγρήγορση.

Με μια δόση αυτοσαρκασμού απαντά στις φήμες που τον ήθελαν να πετά τασάκια στους συνεργάτες του, ενώ αναφέρεται και στην «αχαριστία» που –όπως σημειώνει– έχει εισπράξει.

Τέλος, θυμάται με χιούμορ δύο περιστατικά, όπου η μεσημεριανή του ξεκούραση διεκόπη απρόσμενα, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα.

Μια συνέντευξη που θα συζητηθεί, αύριο (Παρασκευή), αποκλειστικά στο Themaonline.