Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήTrailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

 02.10.2025 - 11:44
Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, παραχωρεί μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ανοίγοντας τα χαρτιά του για τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία χρόνια.

Με ειλικρίνεια και διάθεση απολογισμού, ο κ. Αναστασιάδης αναφέρεται στις Προεδρικές εκλογές του 2023, την αντιπαράθεσή του με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά και στις εσωτερικές αναταράξεις που προκάλεσαν τριγμούς στον ΔΗΣΥ.

Παράλληλα, τοποθετείται για το σκάνδαλο του Βασιλικού, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη και τη δημόσια συζήτηση. Η συνέντευξη, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα πολιτικά.

Ο τέως Πρόεδρος μιλά για την καθημερινότητά του μετά την Προεδρία, αποκαλύπτοντας μικρές προσωπικές συνήθειες, όπως η καθιερωμένη του ώρα για τσάι και η γυμναστική που τον κρατά σε εγρήγορση.

Με μια δόση αυτοσαρκασμού απαντά στις φήμες που τον ήθελαν να πετά τασάκια στους συνεργάτες του, ενώ αναφέρεται και στην «αχαριστία» που –όπως σημειώνει– έχει εισπράξει.

Τέλος, θυμάται με χιούμορ δύο περιστατικά, όπου η μεσημεριανή του ξεκούραση διεκόπη απρόσμενα, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα.

Μια συνέντευξη που θα συζητηθεί, αύριο (Παρασκευή), αποκλειστικά στο Themaonline.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Είχαν χωρίσει πριν χρόνια αλλά επέστρεψαν στο ίδιο σπίτι – Τι κρύβεται πίσω από το άγριο φονικό
Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2 ευρώ αξίζει έως 1.700 ευρώ στη συλλεκτική αγορά
Απίστευτος οδηγός στην Κύπρο έγινε viral: Όταν ένα πάρκινγκ «είναι λίγο, πολύ λίγο»... - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»
Καταχωρημένος αριθμός για άδειες οδηγού δεν απαντά ποτέ – Η δικαιολογία σε πολίτη που πήγε στο ΤΟΜ
Με κυπριακή βράκα ντύθηκε το Manneken Pis στις Βρυξέλλες για την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Δείτε τα πλάνα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δεν άρεσαν στον Τατάρ οι δηλώσεις του ΠτΔ - «Ένδειξη πολιτικής επιβολής»

 02.10.2025 - 11:17
Επόμενο άρθρο

Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης – Αναμονή για απόφαση ποινικής δίωξης στον 24χρονο

 02.10.2025 - 11:20

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

  •  02.10.2025 - 11:44
Έθεσε το ζήτημα του SAFE στην Άτυπη Σύνοδο ο ΠτΔ - Τα τρία θέματα που «άνοιξε» η Κυπριακή Δημοκρατία στην Κοπεγχάγη

Έθεσε το ζήτημα του SAFE στην Άτυπη Σύνοδο ο ΠτΔ - Τα τρία θέματα που «άνοιξε» η Κυπριακή Δημοκρατία στην Κοπεγχάγη

  •  02.10.2025 - 11:54
Προσιτή κατοικία: Νέο έργο από τον ΚΟΑΓ - Σε ποια περιοχή βρίσκεται και πού κυμαίνονται οι τιμές

Προσιτή κατοικία: Νέο έργο από τον ΚΟΑΓ - Σε ποια περιοχή βρίσκεται και πού κυμαίνονται οι τιμές

  •  02.10.2025 - 10:52
Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης – Αναμονή για απόφαση ποινικής δίωξης στον 24χρονο

Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης – Αναμονή για απόφαση ποινικής δίωξης στον 24χρονο

  •  02.10.2025 - 11:20
Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Είχαν χωρίσει πριν χρόνια αλλά επέστρεψαν στο ίδιο σπίτι – Τι κρύβεται πίσω από το άγριο φονικό

Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Είχαν χωρίσει πριν χρόνια αλλά επέστρεψαν στο ίδιο σπίτι – Τι κρύβεται πίσω από το άγριο φονικό

  •  02.10.2025 - 09:32
Καταχωρημένος αριθμός για άδειες οδηγού δεν απαντά ποτέ – Η δικαιολογία σε πολίτη που πήγε στο ΤΟΜ

Καταχωρημένος αριθμός για άδειες οδηγού δεν απαντά ποτέ – Η δικαιολογία σε πολίτη που πήγε στο ΤΟΜ

  •  02.10.2025 - 09:16
Σ’ αρέσει να ταξιδεύεις; Μάθε τι αλλάζει με την Ryanair από τον Νοέμβριο – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Σ’ αρέσει να ταξιδεύεις; Μάθε τι αλλάζει με την Ryanair από τον Νοέμβριο – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

  •  02.10.2025 - 10:03
VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»

VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»

  •  02.10.2025 - 09:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα