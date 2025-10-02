Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης – Αναμονή για απόφαση ποινικής δίωξης στον 24χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται η Νομική Υπηρεσία να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε ποινική δίωξη του 24χρονου που συγκρούστηκε βίαια με το όχημα του θύματος.

Η Αστυνομία στο παρόν στάδιο τηρεί σιγήν ιχθύος και δεν θα τοποθετηθεί μέχρι να επιστρέψει ο φάκελος από τη ΝΥ.

Η μοιραία σύγκρουση

Το θανατηφόρο σημειώθηκε γύρω στη 1:20 τα ξημερώματα της 29ης Ιουλίου, στη λεωφόρο Λάρνακος στην Αγλαντζιά. Το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος 20χρονος, με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο Πανεπιστημίου προς Λευκωσία, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος, έχοντας ως συνοδηγό 23χρονο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το όχημα του Κυριάκου Αντωνίου παρέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε σε πάσσαλο φωτισμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.