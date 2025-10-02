Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης – Αναμονή για απόφαση ποινικής δίωξης στον 24χρονο

 02.10.2025 - 11:20
Στα χέρια της Νομικής Υπηρεσίας βρίσκεται ο φάκελος της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχαίο στην Αγλαντζιά με θύμα τον 20χρονο Κυριάκο Αντωνίου μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται η Νομική Υπηρεσία να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε ποινική δίωξη του 24χρονου που συγκρούστηκε βίαια με το όχημα του θύματος.

Η Αστυνομία στο παρόν στάδιο τηρεί σιγήν ιχθύος και δεν θα τοποθετηθεί μέχρι να επιστρέψει ο φάκελος από τη ΝΥ.

Η μοιραία σύγκρουση

Το θανατηφόρο σημειώθηκε γύρω στη 1:20 τα ξημερώματα της 29ης Ιουλίου, στη λεωφόρο Λάρνακος στην Αγλαντζιά. Το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος 20χρονος, με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο Πανεπιστημίου προς Λευκωσία, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος, έχοντας ως συνοδηγό 23χρονο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το όχημα του Κυριάκου Αντωνίου παρέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε σε πάσσαλο φωτισμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

 

Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, παραχωρεί μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ανοίγοντας τα χαρτιά του για τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία χρόνια.

