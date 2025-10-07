Καφές…πολυτελείας: Οι λόγοι που εκτοξεύουν ξανά την τιμή – Πότε θα επηρεάσει τα πορτοφόλια μας στην Κύπρο

Αντιμέτωποι με σημαντικές αυξήσεις στην τιμή του καφέ βρίσκονται οι καταναλωτές τόσο στην Κύπρο όσο και στις υπόλοιπες χώρες, καθώς η καθημερινή τους απόλαυση τείνει να εξελιχθεί σε είδος πολυτελείας.

Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η αύξηση των τιμών του καφέ φαίνεται πως θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά; Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο και επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων του οποίους ανέλυσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προμηθευτών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, Γιώργος Τσακιστός μιλώντας στο ThemaOnline.

«Αυτήν την περίοδο, οι τιμές του καφέ δεν θα έπρεπε να είναι ψηλές, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά γενικά. Μετά τους δασμούς που έβαλε η Αμερική στη Βραζιλία, 50%, προέκυψε μια αναστάτωση στην όλη λειτουργία. Έτρεξαν πολλοί να προαγοράσουν ποσότητες καφέ και ανέτρεψαν τις ισορροπίες στον arabica καφέ διότι οι Αμερικάνοι πήγαν σε Κολομβία, Ονδούρα, Νιγαράουα για να βρουν καλύτερες τιμές. Έτσι, δημιουργήθηκε μια αναστάτωση», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο κόσμος έτρεξε να προαγοράσει και δεν έδωσε την ευκαιρία στην Ευρώπη ώστε να μειωθούν οι τιμές. Θα περάσουν μερικοί μήνες ώσπου να επανέλθουν οι ισορροπίες και να ισορροπηθεί η αγορά. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να δουν που θα πάει η τιμή του καφέ», συμπλήρωσε.

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσακκιστός σημείωσε ότι «ένας άλλος λόγος που αναστάτωσε την αγορά είναι ότι o νέος Ευρωπαϊκός νόμος ο οποίος ζητά από τους παραγωγούς και εξαγωγείς πράσινου καφέ, δηλαδή κόκκου να πιστοποιούν, δηλαδή ότι ο καφές δεν προέρχεται από αποψιλωμένες εκτάσεις γης. Αυτό, θα αυξήσει κάποια στιγμή επιπρόσθετα το κόστος του καφέ είτε στον παραγωγό είτε στον έμπορα»

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία ορίζει ότι δεν μπορεί να εισαχθεί και να διακινηθεί εντός ΕΕ καφές που έχει καλλιεργηθεί σε εκτάσεις που αποψιλώθηκαν. Αυτό σίγουρα θα αυξήσει τα κόστη στην καλλιέργεια του καφέ, μειώνοντας παράλληλα περεταίρω την προσφορά καφέ, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκά εδάφη και φυσικά και στη χώρα μας.

Ακόμη και το γεγονός αυτό, δημιούργησε προπαραγγελίες και προαγορές καφέ και δημιούργησε επιπρόσθετη αναστάτωση πάνω στην τιμή.

Η κατάσταση στην Κύπρο

Όσο αφορά τα δικά μας δεδομένα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προμηθευτών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, τόνισε ότι «αν ο καφές μείνει στις τιμές που είναι σήμερα, θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα ακριβύνει και στην Κύπρο. Εμείς αγοράζουμε καφέ 6 μήνες πριν. Ο καφές που έχουμε τώρα στις αποθήκες μας και πουλάμε στην αγορά είναι από αγορές που κάναμε τον Ιούνιο και ήταν πιο χαμηλή η τιμή του καφέ. Αυτή την στιγμή είναι σε πολύ πιο ψηλά επίπεδα»

«Στις επόμενες εισαγωγές, που θα γίνουν μέσα στους επόμενους μήνες, αν δεν διορθωθεί αυτόν τον μήνα ή και τον Νοέμβριο η κατάσταση, με τον νέο χρόνο θα έχουμε αύξηση στην τιμή του καφέ. Είναι σχεδόν στα πιο ψηλά σημεία που ήταν ποτέ ο καφές», κατέληξε.