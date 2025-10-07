Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύντομα τίτλοι τέλους σε αυτούς τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων - Ποιους αφορά και τι πρέπει να κάνεις αν επηρεάζεσαι

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 07.10.2025 - 06:35
Σύντομα τίτλοι τέλους σε αυτούς τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων - Ποιους αφορά και τι πρέπει να κάνεις αν επηρεάζεσαι

Σε άμεσο κίνδυνο να χάσουν τον αριθμό τηλεφώνου τους μέχρι τον Νοέμβριο βρίσκονται χιλιάδες χρήστες κινητών με προπληρωμένη κάρτα SIM.

Συγκεκριμένα, τέλος σε χιλιάδες αριθμούς ανώνυμων καρτοτηλεφώνων για τους οποίους δεν έγινε ταυτοποίηση, θα έρθει να βάλει νομοθεσία, που θα τεθεί σε ισχύ στις 10 Νοεμβρίου 2025.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τέλος σε χιλιάδες αριθμούς: Αυτά τα κινητά κινδυνεύουν να απενεργοποιηθούν - Πώς να το αποφύγετε

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι, μέχρι στιγμής προχώρησαν με την ταυτοποίηση του αριθμού τους μόνο γύρω στο 18%.

«Από τις 417 χιλιάδες συνδρομητές που υπάρχουν, έκαναν την ταυτοποίηση περίπου 75 χιλιάδες. Θα μείνουν όλοι την τελευταία μέρα και θα πέσουν τα συστήματα»ανέφερε συγκεκριμένα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην Κύπρο, αυτή την στιγμή, υπάρχουν 417.386 αριθμοί για τους οποίους έπρεπε να είχε υπάρξει ταυτοποίηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, με περίπου τις από αυτές να ανήκουν σε πελάτες της CYTA, η οποία προχώρησε περισσότερο από τις υπόλοιπες εταιρείες σε θέματα ταυτοποίησης.

«Γύρω στο 25% των πελατών της CYTA έχουν προχωρήσει με ταυτοποίηση, γύρω στις 55 χιλιάδες»πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, ο λόγος που έχει ψηφιστεί η συγκεκριμένη νομοθεσία είναι για να βοηθήσει στην πάταξη του εγκλήματος ενώ επεσήμανε ότι ο τρόπος ταυτοποίησης είναι απλός, γρήγορος και όλοι μπορούν να τον εκτελέσουν.

«Είτε πας στα γραφεία των εταιρειών είτε συμπληρώνεις τα στοιχεία στο τηλέφωνο σου. Ζητούνται κάποια στοιχεία όπως όνομα, ταυτότητα, αριθμό τηλεφώνου και μόλις τα συμπληρώσεις θα γίνεται η ταυτοποίηση. Δεν είναι δύσκολη η διαδικασία πρέπει απλά να μπεις στο σύστημα και να το κάνεις»εξήγησε.

Ποιους αφορά – Η νομοθεσία

Τονίζεται ότι αφορά αριθμούς καρτοτηλεφώνων που χρησιμοποιούνται τόσο για επικοινωνία όσο και για να ενεργοποιηθούν ασανσέρ πολυκατοικιών ή κάμερες ασφαλείας.

Η νομοθεσία ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2024 και προνοούσε την ταυτοποίηση των καρτών κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή τις κάρτες που μπορεί ο καθένας να αγοράσει ανώνυμα στο περίπτερο, με την νομοθεσία να τίθεται σε ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, όποιος κάτοχος δεν προχωρήσει με ταυτοποίηση, τότε ακυρώνεται η ισχύ της κάρτας τους, δηλαδή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και θα ακυρωθεί η σύνδεση.

Σημειώνεται ότι δόθηκαν 18 μήνες από τη ψήφιση ως παράκληση των εταιρειών να προετοιμαστούν αλλά όλοι είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και το «άλμα» της ανατροπής - Νέος πολιτικός παίκτης με πολυσυλλεκτικές φιλοδοξίες

 07.10.2025 - 06:34
Καφές…πολυτελείας: Οι λόγοι που εκτοξεύουν ξανά την τιμή – Πότε θα επηρεάσει τα πορτοφόλια μας στην Κύπρο

 07.10.2025 - 06:36
ΠτΔ στη HuffPost: Καμία κρίση, ενδεχομένως κάποιες τεχνοκρατικές διαφορές για GSI

ΠτΔ στη HuffPost: Καμία κρίση, ενδεχομένως κάποιες τεχνοκρατικές διαφορές για GSI

Δεν υπάρχει καμία κρίση, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες τεχνοκρατικές διαφορές σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας (GSI), δήλωσε σε συνέντευξη στην ιστοσελίδα HuffPost o Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΠτΔ στη HuffPost: Καμία κρίση, ενδεχομένως κάποιες τεχνοκρατικές διαφορές για GSI

ΠτΔ στη HuffPost: Καμία κρίση, ενδεχομένως κάποιες τεχνοκρατικές διαφορές για GSI

Δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: «Ντέρμπι» ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ και ο «παράγοντας» Οδυσσέας Μιχαηλίδης - Σημαντικές οι Βουλευτικές αλλά… πόσοι θα πάνε στην κάλπη;

Δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: «Ντέρμπι» ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ και ο «παράγοντας» Οδυσσέας Μιχαηλίδης - Σημαντικές οι Βουλευτικές αλλά… πόσοι θα πάνε στην κάλπη;

Αποκλειστικό: Επιστολή Επιτρόπου Περιβάλλοντος για τα έργα στο παττίχειο πάρκο-Βλέπει παρατυπίες και αλλοιώσεις

Αποκλειστικό: Επιστολή Επιτρόπου Περιβάλλοντος για τα έργα στο παττίχειο πάρκο-Βλέπει παρατυπίες και αλλοιώσεις

VIDEO - Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Στο στόχαστρο για δεύτερη φορά η εταιρεία - Ανήκει σε γνωστό επιχειρηματία

VIDEO - Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Στο στόχαστρο για δεύτερη φορά η εταιρεία - Ανήκει σε γνωστό επιχειρηματία

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και το «άλμα» της ανατροπής - Νέος πολιτικός παίκτης με πολυσυλλεκτικές φιλοδοξίες

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και το «άλμα» της ανατροπής - Νέος πολιτικός παίκτης με πολυσυλλεκτικές φιλοδοξίες

Σύντομα τίτλοι τέλους σε αυτούς τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων - Ποιους αφορά και τι πρέπει να κάνεις αν επηρεάζεσαι

Σύντομα τίτλοι τέλους σε αυτούς τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων - Ποιους αφορά και τι πρέπει να κάνεις αν επηρεάζεσαι

Καφές…πολυτελείας: Οι λόγοι που εκτοξεύουν ξανά την τιμή – Πότε θα επηρεάσει τα πορτοφόλια μας στην Κύπρο

Καφές…πολυτελείας: Οι λόγοι που εκτοξεύουν ξανά την τιμή – Πότε θα επηρεάσει τα πορτοφόλια μας στην Κύπρο

Γάζα: Δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» - Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις

Γάζα: Δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» - Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις

