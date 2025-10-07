Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και το «άλμα» της ανατροπής - Νέος πολιτικός παίκτης με πολυσυλλεκτικές φιλοδοξίες

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 07.10.2025 - 06:34
Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και το «άλμα» της ανατροπής - Νέος πολιτικός παίκτης με πολυσυλλεκτικές φιλοδοξίες

Επτά μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, η κυπριακή πολιτική σκηνή δείχνει να αποκτά έναν νέο, απρόβλεπτο πρωταγωνιστή. Το Κίνημα «Άλμα», υπό την ηγεσία του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, εμφανίζεται να καταγράφει αξιοσημείωτη δυναμική στις δημοσκοπήσεις και να προσελκύει υποστηρικτές, από όλο το πολιτικό φάσμα.

Η χθεσινή δημοσκόπηση του ΣΙΓΜΑ, δείχνει πως το Άλμα αντλεί ψηφοφόρους από κάθε κομματικό χώρο: 19% των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ, 15% του ΑΚΕΛ, 8% του ΔΗΚΟ, 6% του ΕΛΑΜ, 11% της ΕΔΕΚ και 17% των Οικολόγων δηλώνουν θετικά διακείμενοι απέναντι στο νέο σχηματισμό. Πρόκειται για ένα μωσαϊκό πολιτικής προέλευσης που σπάνια συναντάται σε κόμμα υπό διαμόρφωση. Στοιχείο που καθιστά το φαινόμενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αλλά και αμφίσημο.

Ένας τεχνοκράτης σε πολιτικό ρόλο

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επιλέγει να προσεγγίσει τους πολίτες μέσα από το αφήγημα της ακεραιότητας, χωρίς ακόμη να έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένες προγραμματικές θέσεις, σε κρίσιμα ζητήματα. Μέχρι στιγμής, το μόνο σαφές μήνυμα που εκπέμπει, είναι η πρόθεσή του, να συγκρουστεί με τη διαφθορά και να προωθήσει «καθαρή πολιτική».

Διαβούλευση και “εργασία εν εξελίξει”

Από την 1η Οκτωβρίου 2025, το Άλμα άνοιξε τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για τα πρώτα του θεματικά κείμενα, που αφορούν την Οικονομία, το Εμπόριο και τη Βιομηχανία, την Ενέργεια και τη Στεγαστική Πολιτική. Τα κείμενα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κινήματος και παραμένουν ανοιχτά για σχόλια πολιτών επί τρεις εβδομάδες.

Η πρωτοβουλία αυτή, παρουσιάζεται ως βήμα «συμμετοχικής πολιτικής», με στόχο τη συνδιαμόρφωση θέσεων. Ωστόσο, το ίδιο το Άλμα αναγνωρίζει ότι τα κείμενα αποτελούν «εργασία εν εξελίξει» και όχι κυβερνητικό πρόγραμμα. Με απλά λόγια, πρόκειται για προκαταρκτικές θέσεις που θα εξελιχθούν με τον χρόνο, καθώς το Κίνημα προσπαθεί να αποκτήσει συνοχή και ιδεολογική κατεύθυνση.

Πολιτικοί παρατηρητές σημειώνουν ότι η κίνηση αυτή εξυπηρετεί διπλό σκοπό: Αφενός επιτρέπει στο Άλμα να προβάλει μια εικόνα διαφάνειας και διαλόγου, αφετέρου λειτουργεί ως «τεστ κοινής γνώμης» για τις προτεραιότητες των ψηφοφόρων.

Πρόσκληση σε πρόσωπα από διάφορους τους κομματικούς χώρους

Στο ίδιο πνεύμα πολυσυλλεκτικότητας κινείται και η στρατηγική στελέχωσης του ψηφοδελτίου. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, έχει απευθύνει πρόσκληση σε πρόσωπα από διαφορετικά κομματικά περιβάλλοντα, ζητώντας τη συμμετοχή τους στο εγχείρημα. Ήδη έχουν γίνει επαφές με στελέχη που προέρχονται από τον ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ και άλλους μικρότερους σχηματισμούς, καθώς και με ανεξάρτητους επιστήμονες και επαγγελματίες.

Η επιλογή αυτή δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, για ένα κόμμα πολυσυλλεκτικό και διακομματικό, ικανό να συνενώσει πρόσωπα και ιδέες, πέρα από τις παραδοσιακές γραμμές. Ωστόσο, γεννά και ερωτήματα για το πόσο εύκολα μπορεί να συνυπάρξουν διαφορετικές πολιτικές νοοτροπίες κάτω από την ίδια στέγη, ιδίως εφόσον το κόμμα δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το ιδεολογικό του προφίλ.

Όπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές, η πολυσυλλεκτικότητα μπορεί να αποδειχθεί είτε στρατηγικό πλεονέκτημα είτε πηγή αστάθειας. Αν δεν υπάρξει κοινό αφήγημα και προγραμματική βάση, το εγχείρημα κινδυνεύει να περιοριστεί σε μια προσωρινή συμμαχία προσώπων με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες.

Το «Άλμα» του Οδυσσέα Μιχαηλίδη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από τη μία πλευρά, φαίνεται να εκφράζει την κόπωση και την απογοήτευση ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα και  από την άλλη, καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει αυτή τη διάθεση, σε συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο.

Η δυναμική που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις είναι αναμφίβολα σημαντική. Αλλά η πολιτική αντοχή ενός νέου κινήματος, δεν μετριέται στην πρόθεση ψήφου, παρά στην ικανότητά του να παρουσιάσει ρεαλιστικές πολιτικές, σαφή προσανατολισμό και συνοχή.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν το Άλμα θα αποτελέσει πράγματι μια νέα πολιτική δύναμη με διάρκεια, ή αν θα παραμείνει μια πρόσκαιρη έκφραση δυσαρέσκειας. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι ένα κόμμα χωρίς ιστορικό, οργανωτικό μηχανισμό ή σαφή ιδεολογική ταυτότητα συζητείται ήδη ως εν δυνάμει ρυθμιστής του εκλογικού αποτελέσματος, αρκεί για να ταράξει τα νερά της κυπριακής πολιτικής σκηνής.

