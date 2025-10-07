Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 7 Οκτωβρίου - Το παράξενο όνομα που δεν ξέραμε ότι... υπάρχει

 07.10.2025 - 06:44
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 7 Οκτωβρίου - Το παράξενο όνομα που δεν ξέραμε ότι... υπάρχει

Σήμερα Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Σέργιος, Σεργία,

Σεργιανή, Σεργιούλα*,

Βάκχος, Βάκχη, Βακχία,

Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος,Χρόνης,

Πολυχρονία, Πολυχρονούλα*.

Άγιοι Σέργιος και Βάκχος

Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος υπηρετούσαν στις στρατιωτικές τάξεις του αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Τους διέκρινε μεγάλη ανδρεία στα πεδία των μαχών, αλλά και σωφροσύνη στην καθημερινή τους ζωή. Γι’ αυτό και ο αυτοκράτορας τους απένειμε τα αξιώματα του πριμικηρίου της σχολής των Kεντηλίων και του σεκουνδουκηρίου, αντίστοιχα

Όταν έμαθε ότι οι δύο επίλεκτοι στρατιώτες του ήταν χριστιανοί, δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το πιστέψει. Για να πεισθεί λοιπόν χειροπιαστά, οργάνωσε τελετές με θυσίες σε ειδωλολατρικό ναό και κάλεσε να παραστούν σ’ αυτές οι Σέργιος και Βάκχος. Οι δύο χριστιανοί στρατιώτες αρνήθηκαν και ομολόγησαν το Χριστό με θαρραλέο φρόνημα. Εξοργισμένος τότε ο αυτοκράτορας, διέταξε και τους αφαίρεσαν τα διάσημα των αξιωμάτων τους. Έπειτα, αφού τους ενέπαιξαν και τους διαπόμπευσαν με διάφορους τρόπους, τους έστειλαν σε ένα σκληρό δούκα της Ανατολής, τον Αντίοχο.

Αυτός με πρωτοφανή ωμότητα μαστίγωσε μέχρι θανάτου το Βάκχο. Στο δε Σέργιο, επειδή κάποτε τον είχε ευεργετήσει, πρότεινε, αφού αρνηθεί το Χριστό, να του χαρίσει τη ζωή. Η γενναία απάντηση του Σεργίου ήταν τα λόγια του Απ. Παύλου Σε μένα, είπε ο Σέργιος, ζωή είναι ο Χριστός. Αλλά και το να πεθάνω είναι κέρδος, διότι έτσι θα ενωθώ πλήρως με το Χριστό. Τότε, ο Αντίοχος αμέσως έδωσε διαταγή και τον αποκεφάλισαν.

Το 547 μ.Χ. ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός ανήγειρε στην Κωνσταντινούπολη λαμπρό ναό προς τιμήν των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, τον επονομαζόμενο «Μικρή Αγία Σοφία», όπου και κατέθεσε τα Ιερά Λείψανά τους.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

ΠΗΓΗ: Ertnews.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

